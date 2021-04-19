Як перевірити, чи придатні яйця до вживання – 7 простих і швидких способів

Огляньте шкаралупу – вона має бути матовою і шорсткою, а коли ви струснете яйце – воно не має видавати звуків

У ці дні яйця – один з найзатребуваніших продуктів. Ми всі готуємося до Великодня, а цей продукт – символ свята, який обов'язково має бути на столі. І для того, щоб не зіпсувати ні святкові салати, ні не випічку несвіжими яйцями, потрібно обов'язково перевіряти – чи не зіпсовані вони. У цьому матеріалі знайдете 7 спосібів, як перевірити якість яєць. Якщо ви плануєте піч на Великдень паски і у вас є цікавий рецепт – беріть участь у нашому конкурсі.

Як перевірити якість яєць

Спосіб №1. За допомогою склянки води

Тест на плавучість – це поширений і дуже простий спосіб перевірити вік яєць. Опустіть яйце в склянку води і подивіться, як воно поводитеметься:

якщо яйце лягло на дно в горизонтальному положенні – воно свіже

якщо яйце стало вертикально – його термін придатності закінчується

якщо яйце спливло – воно зіпсовано, їсти такий продукт небезпечно

Спосіб №2. Уважно оглянути шкаралупу

Шкаралупа свіжих яєць злегка шорстка й матова. Якщо яйця погані, вона буде гладкою на дотик і блищати на світлі. Якщо шкаралупа м'яка або в плямах – яйце протухло.

Спосіб №3. Перевіряйте якість яєць, коли його розіб'єте

Не ігноруйте свій ніс і очі при перевірці яєць. Розбийте його в миску. Білок має бути прозорим і мати свою звичну текстуру. Жовток має бути яскравим. Якщо білок дуже водянистий, є каламутним або жовток знебарвлений, краще не ризикувати.

Спосіб №4. Понюхайте розбите яйце

Справді погані яйця мають досить виразний запах. Швидше за все, якщо у вас є тухле яйце, ви по це здогадаєтеся. Навіть сирі яйця без тріщин можуть пахнути тухлими. Якщо від яйця пахне бодай трохи, викиньте його.

Спосіб №5. Послухайте яйце

Якщо ви струснете свіжі яйця, ви не відчуєте і не почуєте жодного руху всередині шкаралупи. Однак, якщо ви струснете старе яйце, ви, швидше за все, відчуєте і почуєте хлюпання.

Спосіб №6. Перевірити за допомогою лампи

Щоб перевірити свіжість яйця, піднесіть його до потужного джерела світла. Якщо побачите темні плями, що проступлять під шкаралупою, це означає, що продукт зіпсований.

Спосіб №7. Покрутити яйце

Покладіть яйце на рівну поверхню і змусьте його обертатися. Погане яйце прокрутиться навколо своєї осі більше разів, ніж свіже.

Скільки можна зберігати яйця?

Яйця за свіжістю діляться на дієтичні і столові. Якщо курка знесла яйце не пізніше семи днів тому – воно дієтичне. За тиждень яйце переходить у розряд столових. Термін їхньої придатності – 25 діб. Яйця довше зберігатимуться в холодильнику, але їх можна тримати і в кімнаті, бажано в темному місці.

За матеріалами: Мashed.com.

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