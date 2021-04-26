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Блюда на Пасху: оригинальный рецепт фаршированных яиц от Григория Германа

Сегодня, 16:23

В роли начинки – идеальное сочетание сельди и крем-сыра

Продолжаем готовиться к Пасхе. Если вы планируете приготовить несколько праздничных салатов, предлагаем разнообразить стол оригинальными фаршированными крашенками, рецептом которых поделился Григорий Герман в программе "Ранок з Україною".

Для фаршированных яиц понадобятся:

Фото: фаршированные крашенки
  • Яйца – 5 шт.
  • Сельдь – 0,5 шт.
  • Крем-сыр – 3 ст. л.
  • Французская горчица – 1 ст. л.
  • Зира, укроп, зеленый лук

Способ приготовления

  1. Осторожно почистить яйца от скорлупы, чтобы не повредить целостность белка. Разрезать яйца пополам, достать желтки и высыпать их в глубокую миску. Белки выложить на блюдо.
  2. Сельдь разобрать на филе и очистить от костей. Мелко нарезать одну половинку, но не до состояния каши, а маленькими кусочками. Измельчить пучок укропа и зеленого лука.
  3. Отправить нарезанные ингредиенты к желткам, добавить крем-сыр, горчицу и половину чайной ложки зиры.
  4. Перемешать начинку до однородного состояния и переложить в кондитерский мешок, с помощью которого высадить начинку в подготовленные белки. Украсить зеленью.

Здесь найдете 7 рецептов блюд на Пасху из тех стран, где ее празднуют вместе с нами.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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