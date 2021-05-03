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Бісквіт "Вікторія" – рецепт королівського десерту, якому більше 200 років

Сьогодні, 10:00

Його інгредієнти чітко вивірені, а смак вишуканий. Тому ви полюбите цей десерт назавжди

Ефектний десерт "Вікторія" занесений до золотої карти всесвітньо відомої випічки. Його придумали при дворі королеви Вікторії більше 200 років тому. Сьогодні ним смакують під час "п'ятигодинного чаю". Це досить щільний бісквіт з яскравим вершковим смаком, легкої кислинки якому надає малина. Дізнаємося, в чому особливість цього красивого бісквіта і запишемо рецепт.

Особливості бісквіта "Вікторія"

  • Рівні пропорції цукру, масла і борошна. За рахунок цього виходить пориста, ніжна і щільна водночас текстура
  • Додавання цедри лимона. Щоб відтінити вершковий смак і надати цитрусовий аромат
  • У класичному варіанті бісквіта не використовується вершковий крем, тільки малиновий джем

Бісквіт "Вікторія": рецепт

Фото: instagram.com/detskie.recepti/

Інгредієнти

  • Вершкове масло – 250 г
  • Цукор – 250 г
  • Борошно – 250 г
  • Розпушувач – 8 г
  • Яйця – 4 шт.
  • Цедра 1 лимона
  • Ванільний екстракт – 2 ч. л.
  • Джем малиновий – 1 ст.
  • Малина для прикраси

Спосіб приготування

  1. Змішати в чашці цукор і масло кімнатної температури. Добре збити міксером.
  2. Ввести по одному всі яйця, щоразу збиваючи суміш міксером впродовж 1 хвилини.
  3. Борошно з'єднати з розпушувачем в окремій чаші та добре перемішати, невеликими порціями додаючи в суміш.
  4. На дрібній тертці натерти цедру і додати в тісто разом з екстрактом ванілі.
  5. Форму змастити маслом, обсипати борошном. На дно покласти пергамент. Викласти половину тіста, розрівняти.
  6. Випікати за 190 градусів 20-25 хвилин. Дати охолонути коржу на решітці 5 хвилин. Приготувати другий корж.
  7. Для того, щоб коржі стали вологими, їх можна загорнути в харчову плівку і відправити в холодильник на 1 годину.
  8. Намазати нижній корж малиновим джемом. Накрити другим коржем. Дати коржам просочитися.
  9. Прикрасити цукровою пудрою і малиною.

Тут дізнаєтеся про 5 помилок, через які вам не вдається спекти смачний бісквіт.

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