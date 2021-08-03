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7 продуктів, у яких багато важливого для нас фосфору

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
3 серпня, 11:48
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Від нестачі фосфору страждають насамперед вегетаріанці. А отримати потрібну його кількість для підтримки здоров'я кісток і зміцнення імунітету можна з бобових, броколі, кукурудзи, часнику
Продукти, які містять багато фосфору
Продукти, які містять багато фосфору

Фосфор – найважливіший мікроелемент, без якого нашому організму може бути погано. Адже саме фосфор відповідає за міцність кісток і зубів, наповнення клітин енергією, а коли фосфору в організмі бракує, то ми ризикуємо отримати анемію і дуже ослаблений імунітет. Нам відомо, що в найнепримітніших і навіть гірких продуктах є маса корисного, тепер дізнаємося, що і як потрібно їсти, щоб отримати максимум фосфору. Дієтологиня Альона Гаврилюк назвала їх. Якщо ви не можете визначитися, в який магазин йти по продукти, наприклад, для пікніка, щоб вони були якісними і за прийнятними цінами, ознайомтеся з цим матеріалом.

Фото: Альона Гаврилюк, дієтологиня

Навіщо нам потрібен фосфор?

Він сприяє зростанню і відновленню організму, впливає на жировий і вуглеводний обмін, необхідний для нормального росту кісток і зубів. Чемпіони за вмістом фосфору – молоко, риба, яєчний жовток. Зрозуміло, що від дефіциту цього мікроелемента страждають насамперед вегетаріанці, – каже Альона Гаврилюк.

Продукти з максимальним вмістом фосфору

Зерна

У склянці кукурудзяного борошна міститься 860 мг фосфору
У склянці кукурудзяного борошна міститься 860 мг фосфору / Фото: instagram.com/diana_doktor/

Ячмінь, пшениця та овес містять багато фосфору. Але найбільший вміст фосфору зосереджено в кукурудзі. Відомо, що в склянці кукурудзяного борошна міститься 860 мг фосфору. Для порівняння: добова норма – 1 000 мг. До того ж зернові багаті на клітковину.

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Сири

Пармезан – чемпіон серед сирів за вмістом фосфору
Пармезан – чемпіон серед сирів за вмістом фосфору / Фото: freepik.com

Уся молочна продукція відрізняється підвищеною кількістю фосфору і кальцію. Багато фосфору містить пармезан (213 мг на 28 грамів), козячий сир (200 мг на 28 грамів) і моцарела (близько 180 мг на 28 грамів). Усі ці види сирів відносяться до нежирних сортів, а отже, додавайте їх у салати та інші страви.

Арахісове масло

Попри фосфор, який є в арахісовому маслі, не треба їсти його багато і щодня
Попри фосфор, який є в арахісовому маслі, не треба їсти його багато і щодня / Фото: pexels.com

Якщо не можете відмовити собі в солодкому на сніданок, їжте тости з арахісовим маслом. Звісно, не щодня і не у величезних кількостях. Крім фосфору, масло містить чимало білка. Дієтологи рекомендують їсти органічне арахісове масло без підсолоджувачів і шкідливих добавок.

Важливо – арахіс дуже важкий для перетравлення. Краще замінювати арахіс на інші горіхи.

Броколі

Дієтологи рекомендують їсти броколі сирою
Дієтологи рекомендують їсти броколі сирою / Фото: Pixabay

Броколі – максимально корисний овоч. У ній є фосфор (66 мг на 100 грамів), калій, кальцій, магній, залізо, цинк, різні групи вітамінів, а також зовсім мало калорій – 34 ккал на 100 грамів. Деякі дієтологи радять їсти цей овоч у сирому вигляді, так ви отримаєте найбільшу концентрацію важливих для нас речовин.

Насіння

У 100 грамах гарбузового насіння – 1 233 мг фосфору
У 100 грамах гарбузового насіння – 1 233 мг фосфору / Фото: Depositphotos

Насіння чіа, гарбузове, соняшникове і кунжутне містять чимало фосфору. Наприклад, у 100 грамах гарбузового насіння – 1 233 мг фосфору. А в 28 грамах чіа – 24% добової норми. Чіа також містить величезну кількість жирних кислот омега-3 (вдвічі більше, ніж лосось), багато клітковини, кальцію, заліза і антиоксидантів.

Усе насіння потрібно замочувати і подрібнювати перед прийомом у їжу, щоб отримати максимальну користь. Якщо вживати в цілому вигляді, оболонка може не дозволити організму отримати корисні нутрієнти.

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Часник

Часник містить залізо, фосфор (153 мг на 100 грамів), цинк і багато вітаміну С
Часник містить залізо, фосфор (153 мг на 100 грамів), цинк і багато вітаміну С / Фото: freepik.com

Насамперед ми знаємо, що часник зміцнює імунну систему і має антибактеріальні властивості. Мікроелементи, які є в часнику, можуть знизити рівень поганого холестерину і підвищений тиск, запобігти раку, інфаркту і інсульту. Крім того, часник містить залізо, фосфор (153 мг на 100 грамів), цинк і багато вітаміну С.

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Бобові

Усі бобові треба замочувати перед приготуванням
Усі бобові треба замочувати перед приготуванням / Фото: Pixabay

Це квасоля, сочевиця і соєві боби. Останні особливо багаті фосфором – 180 мг на 100 грамів продукту. У 200 грамах приготовленої білої квасолі міститься 30% добової норми, а в червоній – 28%.

Бобові також замочуємо перед приготуванням. Рідину після відварених бобових можна використовувати замість яєць у випічці.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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