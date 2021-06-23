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5 доступних продуктів, якими можна замінити дорогі авокадо, кіноа і чіа

Сьогодні, 17:33

Модне насіння чіа нічим не краще нашого насіння льону, екзотичний батат, безумовно корисний, можна замінити картоплею або гарбузом, а дороге кіноа – гречкою, навіть звичайною, а не дорогою, зеленою

Недорогі продукти, якими можна замінити суперфуди
Недорогі продукти, якими можна замінити суперфуди
Фото: freepik.com

Так часто буває, що в гонитві за суперфудами ми забуваємо, що поруч є не менш корисні продукти. І головне – вони набагато дешевше. Наприклад, шипшина – це справжній український суперфуд, який дуже радять дієтологи. А ще насіння чіа можна замінити на насіння льону, а батат нічим не поступається нашій картоплі. Дієтологиня Альона Гаврилюк назвала ще 3 продукти, якими можна замінити модні. А як яскраво провести літо і запам'ятати його назавжди дізнаєтеся з нашого календаря літніх лайфхаків.

Фото: Альона Гаврилюк, дієтологиня

Насіння чіа – насіння льону

У льоні не менше корисних кислот, ніж у насінні чіа
У льоні не менше корисних кислот, ніж у насінні чіа
Фото: freepik.com

Насіння чіа – дуже корисні. У них багато жирних кислот і рослинного білка, клітковини і кальцію. Аналогічний склад і корисні властивості у насіння льону. У їхньому складі три види цінних поліненасичених жирних кислот (Омега-3, Омега-6 і Омега-9). Їхній правильний баланс необхідний для всіх процесів життєдіяльності людського організму. За змістом Омега-3 насіння льону перевершують усі харчові рослинні олії (цієї кислоти в насінні льону втричі більше, ніж у риб'ячому жирі).

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Батат – картопля

Батат можна замінити картоплею
Батат можна замінити картоплею
Фото: freepik.com

У бататі рекордний вміст повільних вуглеводів, кальцію, магнію і заліза. Щоб його приготувати, не потрібно солі або олії. Тому це чудовий варіянт для дієтичного харчування. Але його можна замінити на нашу картоплю. Вона багата на клітковину, мінерали, вітаміни А і С, антиоксиданти. Хоча і в меншій кількості, але в складі також є вітаміни групи В. По-друге, завдяки високому вмісту крохмалю, картопля доставляє в організм значну кількість вуглеводів і дає людині енергію і життєві сили.

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Кіноа – гречка звичайна, зелена

Гречка – хороше джерело клітковини, як і кіноа
Гречка – хороше джерело клітковини, як і кіноа
Фото: freepik.com

У кіноа багато фолієвої кислоти, клітковини, мінералів, вітамінів групи В і рослинного білка. Кіноа можна сміливо замінювати гречкою. І навіть не зеленою. Її харчова цінність не змінюється, це міф. Гречка – це також джерело клітковини, у неї низький глікемічний індекс, вона не містить глютену, тому легко засвоюється.

Спіруліна – морська капуста

Спіруліну можна замінити морською капустою
Спіруліну можна замінити морською капустою
Фото: freepik.com

Тільки не в розсолах, як її часто продають у магазинах. Це важливо. Якісна спіруліна на 60% складається з білка, а також містить велику кількість вітамінів групи В, передусім В12. У ламінарії теж достатньо вітаміну В12. Але головне – це йод, якого в морській капусті предостатньо для нормальної роботи щитоподібної залози.

Авокадо – гарбузове насіння

Гарбузове насіння не гірше авокадо
Гарбузове насіння не гірше авокадо
Фото: freepik.com

По-перше – воно дешевше. Попри те, що гарбузове насіння вдвічі калорійніше, в ньому, наприклад, кальцію втричі більше, а магнію – в 30 разів більше, ніж в авокадо. Приблизно 50 г авокадо можна замінити 30 г гарбузового насіння.

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