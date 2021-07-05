Молоти або замочувати – правила вживання насіння льону та чіа

Їх можна додавати в каші та смузі цілими, а можна замочити на кілька годин перед вживанням. Наприклад, насіння льону – так ви отримаєте прекрасний пробіотик, який підтримує мікрофлору

Як правильно вживати насіння / Фото: Pixabay

Чіа та насіння льону – міцно увійшли в раціон тих, хто намагається підтримати організм і здоров'я насінням. Чіа додають у смузі, з льону можна приготувати смачну і корисну кашу. Та як правильно їсти насіння – молоти, замочувати або не замочувати – це теж важливо знати. Нутриціологиня Яна Легеза поділилася своїми рекомендаціями на цей рахунок. А в нашому календарі лайфаків літа є рекомендації щодо того, як яскраво і з користю провести це літо.

Фото: Яна Легеза, нутриціологиня

Навіщо нам треба вживати насіння?

Насіння в будь-якій формі – чудовий спосіб зміцнення імунітету. Вони корисні для кишечника, нормалізують мікрофлору, а також допомагають тілу позбавлятися відходів. Насіння – чіа та льону – можна замочувати і ні, його можна молоти або вживати без цього. Головне – розуміти, що ви хочете отримати від насіння

Насіння потрібно подрібнювати, якщо

Потрібно отримати з них омегу-3 та інші мікроелементи. Інакше насіння не розщепляться і просто пройдуть по кишечнику, не залишивши вам нічого корисного.

Не подрібнювати і ретельно розжовувати, якщо

Потрібно почистити кишечник і позбавити його шлаків. Подрібнене насіння виступає в ролі щітки, яка чистить кишечник і діє як проносний засіб. У цьому випадку насіння частково засвоється, а решта – нерозщеплена частина – допоможе очистити відкладення на стінках кишечника.

Насіння потрібно замочити, якщо

Пудинг з насінням чіа / Фото: Depositphotos

Нам потрібно отримати корисні біфідобактерії, вони утворюються в процесі бродіння. Замочюйте у воді або рослинному молоці та залиште під кришкою на кілька годин. Що більше ви дасте часу на замочування, то краще. Якщо замочуємо у воді, то в холодильник можна не ставити. Якщо в рослинному молоці – потрібно тримати його у холодильнику. У результаті отримаємо слизьку плівку, яка є пробіотичною – вона підтримує вашу мікрофлору.

Не замочувати, якщо потрібно

Отримати абсорбент і детокс-засіб. Насіння, насамперед насіння чіа, притягує до себе велику кількість токсинів і розбухує уже в кишечнику, а потім "виносить" із собою всі шлаки і токсини.

І хотілося б акцентувати увагу на лляній каші, яку часто вживають як детокс-засіб і щоби підтримати мікрофлору кишечника. Навіть якщо у вас немає непереносимості або протипоказань, не варто нею зловживати. Оптимальна норма лляної каші – двічі на тиждень. Важливо: пити при цьому багато води.

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