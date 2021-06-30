Гіркі, але корисні: 8 продуктів, які дуже потрібні організму

Рукола, шпинат, броколі, грейпфрут, журавлина, імбир, калина, куркума – ці продукти мають гіркоту. Але ця гіркота корисна. Вона нормалізує вироблення шлункового соку і очищує від токсинів

Рукола, кейл, шпинат містять вітаміни і мінерали / Фото: freepik.com

Харчуватися треба збалансовано, це відомо і без фахівців. Інше питання, як часто ми справді це робимо правильно. Наприклад, розкручені фітнес-батончики та мюслі не корисні зовсім, а багато хто продовжує їх їсти. І навпаки: грейпфрут і калина, рукола та імбир корисні, але багато хто відмовляється від них через гіркоту. Даремно. Дієтолог Валентина Яковлєва назвала 8 гірких продуктів, які мають бути в нашому раціоні. У календарі лайфхаків для літа є ідеї, як провести ці два місяці з користю.

Чим корисна гіркота в продуктах?

Для підтримки здоров'я необхідно збалансоване харчування і раціон має містити весь спектр корисних продуктів, зокрема гіркі. Гіркі продукти, як правило, містять імуномодулювальні та протизапальні сполуки, що позитивно впливають на роботу багатьох систем організму.

Гіркота активізує певні рецептори на язиці, що, в свою чергу, нормалізує процес вироблення шлункового соку. Паралельно з цим поліпшується секреція жовчі і травних ферментів. Це призводить до детоксикації печінки, очищення організму від токсинів, шлаків і важких металів, а також допомагає впоратися з проблемами шлунково-кишкового тракту і добре діє на імунітет.

Гіркі продукти, корисні в усіх відношеннях

Трави: рукола, кейл, шпинат, мангольд, цикорій, листова гірчиця, зелень кульбаби

Рукола, кейл, шпинат містять вітаміни і мінерали / Фото: freepik.com

Практично вся листова зелень має гіркуватий присмак – визначте ті види, які вам до душі, і додайте в свій раціон. Крім користі від гіркоти, зелень містить безліч вітамінів і мінералів.

Хрестоцвіті овочі: броколі, брюссельська і білокачанна капуста, редис.

Броколі багата антиоксидантами / Фото: freepik.com

Містять дуже важливий елемент здорового раціону – клітковину. Також в них багато антиоксидантів.

Напої: зелений чай і натуральне какао

Какао і зелений чай знижують ризик серцево-судинних захворювань

Ці напої багаті антиоксидантами поліфенолами, знижують ризик серцево-судинних захворювань і цукрового діабету.

Цитрусові: лимони, грейпфрути

Шкірка цитрусових містить потужні антиоксиданти флавоноїди / Фото: Pixabay

Шкірка цитрусових містить потужні антиоксиданти флавоноїди, які допомагають підтримувати імунітет.

Ягоди: журавлина, брусниця, калина, горобина

Журавлина містить антиоксиданти / Фото: Pixabay

Всі ці ягоди містять велику кількість антиоксидантів і вітаміну С.

Спеції: перець, імбир, куркума.

Імбир, куркума мають протизапальну дію / Фото: Инстаграм

Усі ці спеції мають протизапальну дію.

Як посилити свій раціон корисною гіркотою?

Приготуйте великий зелений салат і наріжте в нього пучок трав, зокрема гіркі. Додайте капусту в суп або тушкуйте на оливковій олії з часником. Змішайте смузі з броколі, кейлу і ягід або приготуйте кефірний коктейль з огірком і травами. Додайте гіркі та солодкі ягоди разом з горіхами і насінням у натуральний йогурт – такий перекус буде ситним і корисним. Додайте цедру лимона або грейпфрута в готові страви в якості ароматної приправи. Додавайте перець, імбир, куркуму в свої страви.

Тут дізнаєтеся, чи може бути корисним бездріжджовий хліб.

Тут читайте про 5 простих продуктів, якими можна замінити дорогі суперфуди.