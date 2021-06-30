Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Гіркі, але корисні: 8 продуктів, які дуже потрібні організму

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
30 червня, 12:29
Копіювати лінк
Рукола, шпинат, броколі, грейпфрут, журавлина, імбир, калина, куркума – ці продукти мають гіркоту. Але ця гіркота корисна. Вона нормалізує вироблення шлункового соку і очищує від токсинів
Рукола, кейл, шпинат містять вітаміни і мінерали
Рукола, кейл, шпинат містять вітаміни і мінерали / Фото: freepik.com

Харчуватися треба збалансовано, це відомо і без фахівців. Інше питання, як часто ми справді це робимо правильно. Наприклад, розкручені фітнес-батончики та мюслі не корисні зовсім, а багато хто продовжує їх їсти. І навпаки: грейпфрут і калина, рукола та імбир корисні, але багато хто відмовляється від них через гіркоту. Даремно. Дієтолог Валентина Яковлєва назвала 8 гірких продуктів, які мають бути в нашому раціоні. У календарі лайфхаків для літа є ідеї, як провести ці два місяці з користю.

Чим корисна гіркота в продуктах?

Для підтримки здоров'я необхідно збалансоване харчування і раціон має містити весь спектр корисних продуктів, зокрема гіркі. Гіркі продукти, як правило, містять імуномодулювальні та протизапальні сполуки, що позитивно впливають на роботу багатьох систем організму.

Гіркота активізує певні рецептори на язиці, що, в свою чергу, нормалізує процес вироблення шлункового соку. Паралельно з цим поліпшується секреція жовчі і травних ферментів. Це призводить до детоксикації печінки, очищення організму від токсинів, шлаків і важких металів, а також допомагає впоратися з проблемами шлунково-кишкового тракту і добре діє на імунітет.

Гіркі продукти, корисні в усіх відношеннях

Трави: рукола, кейл, шпинат, мангольд, цикорій, листова гірчиця, зелень кульбаби

Рукола, кейл, шпинат містять вітаміни і мінерали
Рукола, кейл, шпинат містять вітаміни і мінерали / Фото: freepik.com

Практично вся листова зелень має гіркуватий присмак – визначте ті види, які вам до душі, і додайте в свій раціон. Крім користі від гіркоти, зелень містить безліч вітамінів і мінералів.

Читайте також:

Хрестоцвіті овочі: броколі, брюссельська і білокачанна капуста, редис.

Броколі багата антиоксидантами
Броколі багата антиоксидантами / Фото: freepik.com

Містять дуже важливий елемент здорового раціону – клітковину. Також в них багато антиоксидантів.

Напої: зелений чай і натуральне какао

Какао і зелений чай знижують ризик серцево-судинних захворювань
Какао і зелений чай знижують ризик серцево-судинних захворювань

Ці напої багаті антиоксидантами поліфенолами, знижують ризик серцево-судинних захворювань і цукрового діабету.

Цитрусові: лимони, грейпфрути

Шкірка цитрусових містить потужні антиоксиданти флавоноїди
Шкірка цитрусових містить потужні антиоксиданти флавоноїди / Фото: Pixabay

Шкірка цитрусових містить потужні антиоксиданти флавоноїди, які допомагають підтримувати імунітет.

Ягоди: журавлина, брусниця, калина, горобина

Журавлина містить антиоксиданти
Журавлина містить антиоксиданти / Фото: Pixabay

Всі ці ягоди містять велику кількість антиоксидантів і вітаміну С.

Спеції: перець, імбир, куркума.

Імбир, куркума мають протизапальну дію
Імбир, куркума мають протизапальну дію / Фото: Инстаграм

Усі ці спеції мають протизапальну дію.

Як посилити свій раціон корисною гіркотою?

Приготуйте великий зелений салат і наріжте в нього пучок трав, зокрема гіркі. Додайте капусту в суп або тушкуйте на оливковій олії з часником. Змішайте смузі з броколі, кейлу і ягід або приготуйте кефірний коктейль з огірком і травами. Додайте гіркі та солодкі ягоди разом з горіхами і насінням у натуральний йогурт – такий перекус буде ситним і корисним. Додайте цедру лимона або грейпфрута в готові страви в якості ароматної приправи. Додавайте перець, імбир, куркуму в свої страви.

Тут дізнаєтеся, чи може бути корисним бездріжджовий хліб.

Тут читайте про 5 простих продуктів, якими можна замінити дорогі суперфуди.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як організувати пікнік в форматі Pinterest
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
06
дній
06
годин
58
хвилин
28
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Лягати спати до 23:00
Дізнатись "що буде"?
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти