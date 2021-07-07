5 сытных салатов с курицей для здорового завтрака

Овощи и нежирное мясо утром – это очень правильный завтрак и не только. На этом настаивают диетологи. Если вы любите есть плотно в первой половине дня, то воспользуйтесь рецептами салатов из этой подборки. У вас наверняка будет в холодильнике зелень и сезонные овощи, немного сыра и натурального йогурта. Если пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в календаре лайфхаков.
Теплый салат с курицей и яблоками
Ингредиенты
- куриная грудка – 400 г;
- лук – 1 шт.;
- отварные картофелины – 4 шт.;
- зеленые яблоки – 2 шт.;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- смесь салатных листьев;
- растительное масло – для жарки;
- соль – по вкусу.
Для соуса
- натуральный йогурт – 300 г;
- кинза или петрушка, укроп – по 1 пучку;
- мед, лимонный сок – по 2 ч. л.;
- соль – по вкусу;
- свежемолотая смесь перцев – по вкусу.
Способ приготовления
- Куриное филе разрезать вдоль на тонкие пласты, а затем нарезать длинными полосками. Не солить.
- На сковороде раскалить масло, выложить каждую полоску, придавая ей различные формы. Обжарить с каждой стороны до золотистой корочки. Выложить курицу на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Слегка посолить.
- Лук мелко нашинковать, обжарить до золотистого цвета и смешать с курицей.
- Яблоки очистить от сердцевины и нарезать кубиками. Сбрызнуть яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели.
- Картофель нарезать кубиками.
- Смешать курицу, картофель, яблоки и добавить измельченный чеснок.
- Для соуса соединить йогурт, лимонный сок, рубленую зелень, молотый перец и мед.
- В порционную тарелку выложить горсть салатных листьев.
Салат с грибами, курицей и яйцом
Ингредиенты
- грибы – 300 г;
- консервированная кукуруза – 1/2 банки;
- огурец, лук, морковь – по 1 шт.;
- яйца – 3 шт.
Способ приготовления
- Грибы режем не слишком мелко, обжариваем в небольшом количестве оливкового рафинированного масла. Солим, перчим. Отбрасываем на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
- Измельчим лук, морковь, обжарить на оливковом масле до золотистого цвета.
- Отваренные яйца режем на небольшие кубики. С кукурузы сливаем рассол.
- Смешиваем все ингредиенты, заправляем салат, солим по желанию.
Заправки для салата
Заправка 1: несладкий йогурт или сметана, по желанию смешанные с чесноком и зеленью.
Заправка 2: соевый соус с оливковым маслом 1:1.
Зеленый салат с куриными бедрышками и заправкой из йогурта
Ингредиенты для заправки
- натуральный йогурт – 2 ст. л.;
- чеснок – 1 зуб.;
- несколько веточек свежей петрушки;
- лимонный сок – 1 ст. л.
Для курицы
- филе куриных бедер – 4 шт.;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- соль и перец.
Для салата
- зеленый лук – два стебля;
- горсть листьев мяты;
- несколько веточек укропа;
- пучок салатных листьев;
- сок лимона, оливковое масло, тертый пармезан – по 1 ст. л.
Способ приготовления
- Чтобы сделать заправку, смешайте все ингредиенты, приправьте солью и перцем.
- Куриные бедра помойте и снимите кожу. Смажьте маслом, приправьте солью и перцем. Обжарьте бедрышки на сковороде гриль с двух сторон до готовности.
- Порежьте зелень для салата, добавьте лимонный сок и оливковое масло, хорошо все перемешайте.
- Выложите салат на тарелки, нарежьте куриные бедра и выложите их сверху. Посыпьте пармезаном, полейте заправкой и подавайте на стол.
7 рецептов сочной курицы на сковороде
Салат с курицей, авокадо и апельсинами
Ингредиенты
- руккола или микс салатов – 50 г;
- кусочки куриной грудки – 2-3 шт.;
- апельсин – 1 шт.;
- авокадо – 1 шт.
Для заправки
- оливковое масло;
- апельсиновый сок;
- горчица – 1 ст. л.;
- соль.
Способ приготовления
- Куриную грудку обжарить до готовности.
- Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать дольками.
- Апельсин очистить от всех прожилок, оставить только мякоть дольками.
- Сделать заправку: смешать венчиком горчицу, апельсиновый сок, оливковое масло и соль.
- Выложить промытые листья салата на блюдо. Сверху положить авокадо, апельсин и куриную грудку. Полить заправкой.
Салат из пекинской капусты с курицей и гренками
Ингредиенты
- яйцо куриное – 3 шт.;
- пекинская капуста – 1 шт.;
- твердый сыр – 100 г;
- сладкий перец – 1 шт.;
- помидоры – 2 шт.;
- белый хлеб – по вкусу;
- куриное филе – 200 г;
- укроп – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – на кончике ножа;
- йогурт – по вкусу.
Способ приготовления
- Для начала приготовить сухарики. Ломтики белого хлеба нарезать небольшими кубиками и высушить в духовке. Остудить.
- Куриное филе и яйца отварить. Нарезать кубиками. Помидоры, перец и сыр тоже нарезать кубиками. Капусту порвать руками.
- Все ингредиенты, кроме сухариков, смешать, слегка посолить, поперчить и заправить йогуртом.
- Перед подачей на стол добавить сухарики, еще раз перемешать и посыпать рубленой зеленью. Подавать сразу, чтобы сухари не размокли.
Также к завтраку можно приготовить пирожки самосы с овощами.
Здесь собраны 10 рецептов мясных салатов, после которых вы не будете голодными.