10 лайфхаків для апетитних бургерів і хот-догів на пікніку

Фарш для бургерів має бути найсвіжішим і нежирним, соліть котлети тільки під час смаження, так вона буде соковитою. Для хот-догів беріть якісні сосиски або ковбаски, а булочку треба трохи просушити на грилі

Секрети смачних бургерів і хот-догів для пікніка / Фото: freepik.com

Щоб не казали про шкоду фастфуду, а бургери і хот-доги не втрачають своєї популярності. Як можна відмовитися від соковитих бургерів і апетитних хот-догів? Тим паче коли пікнік, тим паче коли шашлик ще готується? Наприклад, класичний рецепт бургера вимагає трохи більше часу на реалізацію, але в умовах відпочинку на природі можна відійти від традицій. 10 важливх лайфхаків для смачних бургерів і хот-догів читайте нижче. Щоб купити продукти для пікніка за максимально вигідними цінами – ознайомтеся з цим матеріалом.

Правила для ідеального бургера на пікніку

Фарш для котлет краще готувати самостійно / Фото: pexels.com

Фарш. Зробіть його самостійно, в такому разі його потрібно ретельно вимісити, щоб усі приправи розподілилися рівномірно, і він був повітряним. Солити фарш потрібно в процесі смаження. Котлети можна сформувати вдома, акуратно загорнути в харчову плівку і привезти із собою на природу.

Якщо купувати фарш, то він має бути найсвіжішим. Важливо, щоб м'ясо було нежирним. Ідеальне поєднання – 80% м'яса і 20% жиру.

Читайте також: Рвана свинина в соусі барбекю – рецепт головної м'ясної страви півдня США



Котлета. В ідеалі котлети мають бути однакового розміру завтовшки не більше 2 см.



Сіль. Соліть котлети безпосередньо перед смаженням. Якщо посолити під час замішування, котлета може вийти сухуватою.



Смаження. Не перевертайте котлети занадто часто. Спочатку обсмажте їх з одного боку, трохи притискаючи лопаткою, потім переверніть на інший бік. Час смаження 7-8 хвилин.

Збірка бургера. Головна складність – розм'яклий хліб. Тому бургер збирайте так: булка, соус, овочі, листя салату, котлета.

Правила для ідеального хот-дога на пікніку

Для хот-догів беріть найякісніші сосиски або ковбаски / Фото: Depositphotos

Ковбаски, сосиски. Вибирайте якісні продукти з високим вмістом м'яса. Для хот-догів підійдуть будь-які ковбаски в натуральній оболонці. Обсмажуйте ковбаски на грилі. Варені не будуть такими соковитими і ароматними.

Смаження. Обсмажувати ковбаски потрібно не більше 10 хвилин. Сосиски – 2-3 хвилини. Для рівномірного просмаження постійно їх перевертайте. Якщо у вас гриль з кришкою, то при приготуванні її закривати не потрібно, так ковбаски будуть смаженими, а не вареними. Після викладіть ковбаски на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир. Так ковбаски будуть хрусткими.

Булочки для хот-дога або багет мають бути м'якими, пишними, трохи солодкуватими. Перед приготуванням трохи підсушіть їх на грилі.Начинка. Це свіжі огірки та помідори, зелень, тертий сир, цибуля, капуста. Але. Соус – справа особистого смаку.

Збірка хот-дога.. Хот-дог подається в гарячому вигляді, тож збирати його потрібно швидко, одразу після обсмажування булочок і ковбасок.

Як приготувати найсмачніші крила на мангалі – дізнаєтеся з відео.

Тут читайте про 5 важливих правил хрустких домашніх нагетсів.