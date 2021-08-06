Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа

Детокс - модно чи необхідність

Оновлюємо гардероб

3 додатки до кави

Летимо на Міконос

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

10 лайфхаків для апетитних бургерів і хот-догів на пікніку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 серпня, 13:10
Копіювати лінк
Фарш для бургерів має бути найсвіжішим і нежирним, соліть котлети тільки під час смаження, так вона буде соковитою. Для хот-догів беріть якісні сосиски або ковбаски, а булочку треба трохи просушити на грилі
Секрети смачних бургерів і хот-догів для пікніка
Секрети смачних бургерів і хот-догів для пікніка / Фото: freepik.com

Щоб не казали про шкоду фастфуду, а бургери і хот-доги не втрачають своєї популярності. Як можна відмовитися від соковитих бургерів і апетитних хот-догів? Тим паче коли пікнік, тим паче коли шашлик ще готується? Наприклад, класичний рецепт бургера вимагає трохи більше часу на реалізацію, але в умовах відпочинку на природі можна відійти від традицій. 10 важливх лайфхаків для смачних бургерів і хот-догів читайте нижче. Щоб купити продукти для пікніка за максимально вигідними цінами – ознайомтеся з цим матеріалом.

Правила для ідеального бургера на пікніку

Фарш для котлет краще готувати самостійно
Фарш для котлет краще готувати самостійно / Фото: pexels.com

Фарш. Зробіть його самостійно, в такому разі його потрібно ретельно вимісити, щоб усі приправи розподілилися рівномірно, і він був повітряним. Солити фарш потрібно в процесі смаження. Котлети можна сформувати вдома, акуратно загорнути в харчову плівку і привезти із собою на природу.

Якщо купувати фарш, то він має бути найсвіжішим. Важливо, щоб м'ясо було нежирним. Ідеальне поєднання – 80% м'яса і 20% жиру.

Читайте також:


Котлета. В ідеалі котлети мають бути однакового розміру завтовшки не більше 2 см.

Сіль. Соліть котлети безпосередньо перед смаженням. Якщо посолити під час замішування, котлета може вийти сухуватою.

Смаження. Не перевертайте котлети занадто часто. Спочатку обсмажте їх з одного боку, трохи притискаючи лопаткою, потім переверніть на інший бік. Час смаження 7-8 хвилин.

Збірка бургера. Головна складність – розм'яклий хліб. Тому бургер збирайте так: булка, соус, овочі, листя салату, котлета.

Правила для ідеального хот-дога на пікніку

Для хот-догів беріть найякісніші сосиски або ковбаски
Для хот-догів беріть найякісніші сосиски або ковбаски / Фото: Depositphotos

Ковбаски, сосиски. Вибирайте якісні продукти з високим вмістом м'яса. Для хот-догів підійдуть будь-які ковбаски в натуральній оболонці. Обсмажуйте ковбаски на грилі. Варені не будуть такими соковитими і ароматними.

Смаження. Обсмажувати ковбаски потрібно не більше 10 хвилин. Сосиски – 2-3 хвилини. Для рівномірного просмаження постійно їх перевертайте. Якщо у вас гриль з кришкою, то при приготуванні її закривати не потрібно, так ковбаски будуть смаженими, а не вареними. Після викладіть ковбаски на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир. Так ковбаски будуть хрусткими.

Читайте також:


Булочки для хот-дога або багет мають бути м'якими, пишними, трохи солодкуватими. Перед приготуванням трохи підсушіть їх на грилі.

Начинка. Це свіжі огірки та помідори, зелень, тертий сир, цибуля, капуста. Але найсмачніше, коли в хот-дозі не більш трьох додаткових інгредієнтів. Соус – справа особистого смаку.

Читайте також:


Збірка хот-дога. Зручно не розрізати булочку уздовж, а розрізати збоку – так начинка не вивалиться. Хот-дог подається в гарячому вигляді, тож збирати його потрібно швидко, одразу після обсмажування булочок і ковбасок.

Як приготувати найсмачніші крила на мангалі – дізнаєтеся з відео.

Тут читайте про 5 важливих правил хрустких домашніх нагетсів.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Навчитися керувати емоціями
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як не згоріти на пляжі
Хакнути
Сольник зірки
МОГИЛЕВСЬКА
14 серпня / 20:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Обкладинка вересневого американського Vogue. Чи підтримуєте нові тенденції у моделінгу?
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
1 - 7 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти