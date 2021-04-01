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Що треба зробити з майонезом, щоби перетворити його на новий соус – 3 способи

Сьогодні, 13:28

Перетворюємо звичний продукт на смачне шкидко та легко

Майонез – це наше все, він міцно увійшов в кулінарну історію, а тепер ще й усі знають, як приготувати цей соус удома. Але навіщо використовувати звичайний майонез, якщо можна перетворити його на щось нове, на абсолютно інший соус? Для цього вам знадобиться сам майонез, кілька недорогих інгредієнтів, які є на кожній кухні, та зовсім небагато часу. Рецепти домашніх соусів "Тартар" і "Тисяча островів", а також часниково-лимонного соусу знайдете нижче.

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Соус "Тисяча островів"

Фото: соус "Тисяча островів, instagram.com/olasad.food/

Інгредієнти

  • Майонез – 200 г
  • Кетчуп – 80 г
  • Паприка – за смаком
  • Оливки без кісточки – 8 шт.
  • Паста чилі за смаком і за бажанням

Спосіб приготування

  1. Дуже дрібно порубати оливки. Додати в майонез усі інші інгредієнти. Відрегулювати смак за допомогою пасти чилі або інших прянощів за смаком.
  2. Подавати до запечених овочів, м'яса, курки.

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Соус "Тартар"

Фото: соус "Тартар", instagram.com/libra._.scales/

Інгредієнти

  • Майонез – 200 г
  • Огірок квашений або маринований – 2 шт.
  • Гірчиця діжонська – 2 ч. л.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Перець чорний мелений, перець чилі мелений, сіль – за смаком
  • Зелень кропу дрібно різана – 2 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Подрібнити цибулю і огірок. Огірок не віджимати.
  2. З'єднати з іншими інгредієнтами, ретельно перемішати.
  3. Подавати до риби.

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Часниково-лимонний соус

Фото: часниково-лимонний соус, instagram.com/zavtrak_s_veganom/

Інгредієнти

  • Майонез – 200 г
  • Часник – 3 зуб.
  • Сік і цедра – ½ лимона
  • Кілька гілочок петрушки або кропу

Спосіб приготування

  1. Подрібнити кріп. Зняти цедру з лимона за допомогою терки.
  2. Часник очистити і пропустити через прес.
  3. Змішати цедру, часник, майонез і зелень. Додати лимонний сік, щоби була консистенція сметани.
  4. Усе перемішати і дати соусу постояти кілька годин.
  5. Подавати до страв зі свіжих овочів, салатів.

Тут знайдете 5 рецептів пісного домашнього майонезу

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