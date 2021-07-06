Рвана свинина в соусі барбекю – рецепт головної м'ясної страви півдня США

Це м'ясо насправді тане в роті й розпадається на волокна. Усе тому, що воно доволі довго готується в духовці. Потім свинина поливається соусом барбекю і подається із салатом з капусти

Рвана свинина / Фото: instagram.com/_arefyev_

Якщо ви думали, що в США їдять м'ясо здебільшого тільки у вигляді котлет в класичному бургері, то це не так. Там розуміються не тільки на цій справі, вони вміють приготувати, в нашому випадку, свинину так, щоб вона справді танула в роті. Усе просто: м'ясо готується багато годин за низької температури. У США використовують гриль або барбекю, але приготувати це можна в звичайній духовці. Рвану свинину із соусом барбекю традиційно подають у булочці з овочевим салатом. Але до цієї свинині можна приготувати картоплюя або рис, просто вона з усім дуже смачна.

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Як приготувати рвану свинину (розрахунок 2-3 кг лопатки)

Рвана свинина з салатом в соусі барбекю / Фото: instagram.com/missouripork/

Для маринаду:

3 ст. л. паприки

1 ст. л. часникового порошку

1 ст. л. коричневого цукру

1 ст. л. гірчичного порошку

3 ст. л. великої морської солі

Салат Коул слоу

1 качан білокачанної капусти, нашаткований

2 моркви, натерті

1 червона цибулина, тонко нарізана

2 пір'я зеленої цибулі, нарізаної

1 стручок свіжого перцю чилі, тонко нарізаний

Для заправки

1,5 ск. майонезу

1/4 ск. діжонськой гірчиці

1 ст. л. яблучного оцту

Сік 1 лимона

щіпка цукру

0,5 ч. л. насіння селери

Кілька крапель гострого соусу

Соус барбекю

1,5 ск. яблучного оцту

1 ск. гірчиці

0,5 ск. кетчупу

1/3 ст. коричневого цукру

2 зубчики часнику, розчавлених

1 ч. л. солі

1 ч. л. каєнського перцю

0,5 ч. л. меленого чорного перцю

Як приготувати

У невеликій мисці змішайте паприку, часник, коричневий цукор, гірчичний порошок і сіль. Сумішшю натріть з усіх боків свинину. Накрийте кришкою і поставте в холодильник мінімум на 1 годину або на ніч. Розігрійте духовку до 150 градусів. Покладіть свинину в жаровню і запікайте близько 6 годин. Потрібно її приготувати до такого стану, щоб м'ясо легко розпадалося на волокна. Для соусу в каструлі змішайте оцет, гірчицю, кетчуп, коричневий цукор, часник, сіль, каєнський і чорний перець і доведіть до кипіння на середньому вогні. Варіть при слабкому кипінні, помішуючи, 10 хвилин, доки цукор не розчиниться. Зніміть соус з вогню і на час відставте. Коли свинина буде готова, дістаньте її з духовки і перекладіть на велику тарілку. Дайте м'ясу "відпочити" близько 10 хвилин. У жаровню налийте 3/4 ск. води і поставте на середній вогонь. За допомогою дерев'яної ложки зішкребіть усі пригорілі шматочки і випаруйте воду приблизно наполовину. Перелийте соус в сотейник і варіть його ще 5 хвилин. Поки свинина ще тепла, потрібно нарвати м'ясо. Візьміть 2 виделки. Однією притримуйте м'ясо, а іншою нарвіть його на шматки уздовж волокон. Покладіть шматки свинини в миску і полийте половиною всього соусу. Перемішайте, щоб все м'ясо покрилося соусом. Для салату змішайте всі овочі, потім – інгредієнти для заправки. Добре перемішайте салат. Рвану свинину можна подавати в булочці із салатом, а можна окремо зі своїм улюбленим гарніром.

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