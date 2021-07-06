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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Рвана свинина в соусі барбекю – рецепт головної м'ясної страви півдня США

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 липня, 14:43
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Це м'ясо насправді тане в роті й розпадається на волокна. Усе тому, що воно доволі довго готується в духовці. Потім свинина поливається соусом барбекю і подається із салатом з капусти
Рвана свинина
Рвана свинина / Фото: instagram.com/_arefyev_

Якщо ви думали, що в США їдять м'ясо здебільшого тільки у вигляді котлет в класичному бургері, то це не так. Там розуміються не тільки на цій справі, вони вміють приготувати, в нашому випадку, свинину так, щоб вона справді танула в роті. Усе просто: м'ясо готується багато годин за низької температури. У США використовують гриль або барбекю, але приготувати це можна в звичайній духовці. Рвану свинину із соусом барбекю традиційно подають у булочці з овочевим салатом. Але до цієї свинині можна приготувати картоплюя або рис, просто вона з усім дуже смачна.

Щоб це літо надовго вам запам'яталося – проведіть його з користю за допомогою лайфхаків з нашого календаря.

Як приготувати рвану свинину (розрахунок 2-3 кг лопатки)

Рвана свинина з салатом в соусі барбекю
Рвана свинина з салатом в соусі барбекю / Фото: instagram.com/missouripork/

Для маринаду:

  • 3 ст. л. паприки
  • 1 ст. л. часникового порошку
  • 1 ст. л. коричневого цукру
  • 1 ст. л. гірчичного порошку
  • 3 ст. л. великої морської солі

Салат Коул слоу

  • 1 качан білокачанної капусти, нашаткований
  • 2 моркви, натерті
  • 1 червона цибулина, тонко нарізана
  • 2 пір'я зеленої цибулі, нарізаної
  • 1 стручок свіжого перцю чилі, тонко нарізаний

Для заправки

  • 1,5 ск. майонезу
  • 1/4 ск. діжонськой гірчиці
  • 1 ст. л. яблучного оцту
  • Сік 1 лимона
  • щіпка цукру
  • 0,5 ч. л. насіння селери
  • Кілька крапель гострого соусу

Соус барбекю

  • 1,5 ск. яблучного оцту
  • 1 ск. гірчиці
  • 0,5 ск. кетчупу
  • 1/3 ст. коричневого цукру
  • 2 зубчики часнику, розчавлених
  • 1 ч. л. солі
  • 1 ч. л. каєнського перцю
  • 0,5 ч. л. меленого чорного перцю

Як приготувати

  1. У невеликій мисці змішайте паприку, часник, коричневий цукор, гірчичний порошок і сіль. Сумішшю натріть з усіх боків свинину. Накрийте кришкою і поставте в холодильник мінімум на 1 годину або на ніч.
  2. Розігрійте духовку до 150 градусів. Покладіть свинину в жаровню і запікайте близько 6 годин. Потрібно її приготувати до такого стану, щоб м'ясо легко розпадалося на волокна.
  3. Для соусу в каструлі змішайте оцет, гірчицю, кетчуп, коричневий цукор, часник, сіль, каєнський і чорний перець і доведіть до кипіння на середньому вогні.
  4. Варіть при слабкому кипінні, помішуючи, 10 хвилин, доки цукор не розчиниться. Зніміть соус з вогню і на час відставте.
  5. Коли свинина буде готова, дістаньте її з духовки і перекладіть на велику тарілку. Дайте м'ясу "відпочити" близько 10 хвилин.
  6. У жаровню налийте 3/4 ск. води і поставте на середній вогонь. За допомогою дерев'яної ложки зішкребіть усі пригорілі шматочки і випаруйте воду приблизно наполовину.
  7. Перелийте соус в сотейник і варіть його ще 5 хвилин.
  8. Поки свинина ще тепла, потрібно нарвати м'ясо. Візьміть 2 виделки. Однією притримуйте м'ясо, а іншою нарвіть його на шматки уздовж волокон.
  9. Покладіть шматки свинини в миску і полийте половиною всього соусу. Перемішайте, щоб все м'ясо покрилося соусом.
  10. Для салату змішайте всі овочі, потім – інгредієнти для заправки. Добре перемішайте салат.
  11. Рвану свинину можна подавати в булочці із салатом, а можна окремо зі своїм улюбленим гарніром.

Якщо любите морепродукти, то з відео дізнаєтеся, як приготувати кальмара на грилі.

Тут зібрані 10 м'ясних салатів, після яких ви не залишитеся голодними.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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