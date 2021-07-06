Рвана свинина в соусі барбекю – рецепт головної м'ясної страви півдня США

Якщо ви думали, що в США їдять м'ясо здебільшого тільки у вигляді котлет в класичному бургері, то це не так. Там розуміються не тільки на цій справі, вони вміють приготувати, в нашому випадку, свинину так, щоб вона справді танула в роті. Усе просто: м'ясо готується багато годин за низької температури. У США використовують гриль або барбекю, але приготувати це можна в звичайній духовці. Рвану свинину із соусом барбекю традиційно подають у булочці з овочевим салатом. Але до цієї свинині можна приготувати картоплюя або рис, просто вона з усім дуже смачна.
Щоб це літо надовго вам запам'яталося – проведіть його з користю за допомогою лайфхаків з нашого календаря.
Як приготувати рвану свинину (розрахунок 2-3 кг лопатки)
Для маринаду:
- 3 ст. л. паприки
- 1 ст. л. часникового порошку
- 1 ст. л. коричневого цукру
- 1 ст. л. гірчичного порошку
- 3 ст. л. великої морської солі
Салат Коул слоу
- 1 качан білокачанної капусти, нашаткований
- 2 моркви, натерті
- 1 червона цибулина, тонко нарізана
- 2 пір'я зеленої цибулі, нарізаної
- 1 стручок свіжого перцю чилі, тонко нарізаний
Для заправки
- 1,5 ск. майонезу
- 1/4 ск. діжонськой гірчиці
- 1 ст. л. яблучного оцту
- Сік 1 лимона
- щіпка цукру
- 0,5 ч. л. насіння селери
- Кілька крапель гострого соусу
Соус барбекю
- 1,5 ск. яблучного оцту
- 1 ск. гірчиці
- 0,5 ск. кетчупу
- 1/3 ст. коричневого цукру
- 2 зубчики часнику, розчавлених
- 1 ч. л. солі
- 1 ч. л. каєнського перцю
- 0,5 ч. л. меленого чорного перцю
Як приготувати
- У невеликій мисці змішайте паприку, часник, коричневий цукор, гірчичний порошок і сіль. Сумішшю натріть з усіх боків свинину. Накрийте кришкою і поставте в холодильник мінімум на 1 годину або на ніч.
- Розігрійте духовку до 150 градусів. Покладіть свинину в жаровню і запікайте близько 6 годин. Потрібно її приготувати до такого стану, щоб м'ясо легко розпадалося на волокна.
- Для соусу в каструлі змішайте оцет, гірчицю, кетчуп, коричневий цукор, часник, сіль, каєнський і чорний перець і доведіть до кипіння на середньому вогні.
- Варіть при слабкому кипінні, помішуючи, 10 хвилин, доки цукор не розчиниться. Зніміть соус з вогню і на час відставте.
- Коли свинина буде готова, дістаньте її з духовки і перекладіть на велику тарілку. Дайте м'ясу "відпочити" близько 10 хвилин.
- У жаровню налийте 3/4 ск. води і поставте на середній вогонь. За допомогою дерев'яної ложки зішкребіть усі пригорілі шматочки і випаруйте воду приблизно наполовину.
- Перелийте соус в сотейник і варіть його ще 5 хвилин.
- Поки свинина ще тепла, потрібно нарвати м'ясо. Візьміть 2 виделки. Однією притримуйте м'ясо, а іншою нарвіть його на шматки уздовж волокон.
- Покладіть шматки свинини в миску і полийте половиною всього соусу. Перемішайте, щоб все м'ясо покрилося соусом.
- Для салату змішайте всі овочі, потім – інгредієнти для заправки. Добре перемішайте салат.
- Рвану свинину можна подавати в булочці із салатом, а можна окремо зі своїм улюбленим гарніром.
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