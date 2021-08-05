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5 важливих правил і рецепт для хрустких домашніх нагетсів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
5 серпня, 15:42
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Їх можна приготувати у фритюрниці або в глибокій сковороді. Тим, хто стежить за фігурою, варто запекти їх у духовці, але класичної скоринки тоді не вийде. Використовуйте паніровку власного приготування, так не менше смачно
Домашні нагетси
Домашні нагетси

Нагетси, які і класичні бургер, – один з найулюбленіших фастфудів і не тільки у нас. У перекладі з англійської – нагетси – означає злиток. Зрозуміло, що паралель автор цієї їжі – Роберт Бейкер – провів зі злитком золота. Нагетси покриває хрустка скоринка золотавого відтінку. Ну й те, що нагетси вкрай шкідливі, казати буде зайвим. Інша справа, коли вони приготовлені в домашніх умовах і ви знаєте, що у них всередині. Лайфхаки з приготування максимально соковитих наггетсів і рецепт читайте нижче. А цей матеріал буде корисний для тих, хто збирається на пікнік і хоче купити продукти за вигідними цінами.

Правила смачних нагетсів

Курка перед приготуванням має бути повністю разморожена. Інакше у вас не вийде хрусткої скоринки.

Панірувальну суміш краще приготувати самостійно. Потрібно підсушити хліб або батон, щоб він зачерствів, подрібнити його за допомогою блендера – і ваша суміш готова.

Не викладайте нагетси в холодну олію, у такому разі панірування обсипається і золотистої скоринки не буде.

Смажте нагетси на звичайній олії, яку використовуєте щодня, оливкова для цієї мети не підійде.

Обсмажувати шматочки курки потрібно 3-5 хвилин. Якщо їх перетримати, то нагетси вийдуть сухими усередині

Не поспішайте їсти нагетси одразу, вони мають полежати на паперових рушниках, щоб стік зайвий жир.

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Способи приготування нагетсів

Запікання в духовій шафі. Такий метод підійде тим, хто стежить за фігурою. Але класичного смаку нагетсів чекати не варто, це буде більше схоже на запечену курку. У духовці їх потрібно запікати 15-20 хвилин за 200 градусів.

Смаження у фритюрі. Якщо у вас є фритюрниця, то вам вдасться відтворити смак страви практично такий, який є в ресторанах швидкого харчування.

Смаження в сковороді. Смак нагетсів, приготованих у такий спосіб, практично не поступається нагетсам з фритюрниці. Хіба що готуватимете їх ви набагато довше.

Домашні нагетси – рецепт

Домашні нагетси: рецепт
Домашні нагетси: рецепт / Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/

Інгредієнти

  • Курка (грудка) – 500 г
  • Пластівці (кукурудзяні) або борошно – 250 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Сіль, куркума, перець – за смаком
  • Олія

Спосіб приготування

  1. Вимийте і висушіть курячу грудку, наріжте на шматки потрібного вам розміру. Бажано максимально однакового розміру. Додайте трохи спецій, перемішайте.
  2. Подрібніть кукурудзяні пластівці в блендері, приправте спеціями. У мисці збийте два яйця. Якщо використовуєте борошно, то візьміть борошно.
  3. Добре розігрійте олію в сковороді.
  4. Умочіть кожен шматок з обох боків спочатку в яйця, потім у кукурудзяні пластівці.
  5. Обсмажуйте нагетси, які мають бути в олії наполовину, 3-5 хвилин.
  6. Викладіть на паперові рушник, щоб стік зайвий жир.

Як цікаво приготувати курячі крильця на мангалі – дізнаєтеся з відео.

Тут зібрано 8 страв з курячою грудкою, які ви не втомитеся готувати.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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