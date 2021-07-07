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Корн-дог, або сосиска в клярі по-американськи: особливості та рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
7 липня, 15:11
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На відміну від київської перепічки, американський корн-дог має гладкішу однорідну оболонку. Уся справа в клярі, він хрусткий і золотавий, бо замішується на кукурудзяному борошні
Рецепт американського корн-дога
Рецепт американського корн-дога / Фото: instagram.com/cemilcelup/

І так, корн-дог усе ж зручніше їсти. Адже він "сидить" на міцній дерев'яній паличці. Це наступник традиційного хот-дога, але на відміну від класики, у корн-дога є золотавий кляр, товщину якого ви регулюєте самі. До того ж це ще один смачний спосіб, як перетворити улюблені сосиски на оригінальну страву. Потрібно ще буде кукурудзяне борошно, саме воно надасть кляру золотавості та хрусткої текстури. Якщо ви запланували відпустку і не знаєте, як її провести – шукайте ідеї в нашому календарі літа.

Як приготувати корн-дог

Рецепт корн-дога
Рецепт корн-дога / Фото: instagram.com/lirvine90/

Інгредієнти

  • Борошно – 100 г
  • Кукурудзяне борошно – 100 г
  • Цукор – 3 ст. л.
  • Паприка – 1 ст. л.
  • Сода – 1,5 ч. л.
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Сіль – 0,5 ч. л.
  • Яйце – 1 шт.
  • Молоко – 2 ст. л.
  • Сосиски – 6 шт.
  • Олія для смаження – 300 мл

Спосіб приготування

  1. Змішати сухі інгредієнти. Додати яйце і поступово влити молоко. Тісто має бути дуже густим, регулюйте консистенцію молоком або борошном.
  2. Сосиски нанизати на шпажки. Обваляти їх у борошні, щоб вони краще тримали на собі тісто.
  3. Перелити тісто в максимально вузьку і високу ємність.
  4. Розігріти на сковороді олію.
  5. Опустити сосиску повністю в тісто і акуратно вийняти, трохи прокручуючи шпажку. Це потрібно для того, щоб тісто не було грудочками, а огортало сосиску.
  6. Обсмажити сосиску з усіх боків. У процесі обсмажування її потрібно постійно повертати, щойно тісто схопиться. Так вийде рівна поверхня.
  7. Висушити корн-доги на паперових рушниках. Подавати з кетчупом, гірчицею, гострими соусами.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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