Корн-дог, або сосиска в клярі по-американськи: особливості та рецепт

І так, корн-дог усе ж зручніше їсти. Адже він "сидить" на міцній дерев'яній паличці. Це наступник традиційного хот-дога, але на відміну від класики, у корн-дога є золотавий кляр, товщину якого ви регулюєте самі. До того ж це ще один смачний спосіб, як перетворити улюблені сосиски на оригінальну страву. Потрібно ще буде кукурудзяне борошно, саме воно надасть кляру золотавості та хрусткої текстури. Якщо ви запланували відпустку і не знаєте, як її провести – шукайте ідеї в нашому календарі літа.
Як приготувати корн-дог
Інгредієнти
- Борошно – 100 г
- Кукурудзяне борошно – 100 г
- Цукор – 3 ст. л.
- Паприка – 1 ст. л.
- Сода – 1,5 ч. л.
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Яйце – 1 шт.
- Молоко – 2 ст. л.
- Сосиски – 6 шт.
- Олія для смаження – 300 мл
Спосіб приготування
- Змішати сухі інгредієнти. Додати яйце і поступово влити молоко. Тісто має бути дуже густим, регулюйте консистенцію молоком або борошном.
- Сосиски нанизати на шпажки. Обваляти їх у борошні, щоб вони краще тримали на собі тісто.
- Перелити тісто в максимально вузьку і високу ємність.
- Розігріти на сковороді олію.
- Опустити сосиску повністю в тісто і акуратно вийняти, трохи прокручуючи шпажку. Це потрібно для того, щоб тісто не було грудочками, а огортало сосиску.
- Обсмажити сосиску з усіх боків. У процесі обсмажування її потрібно постійно повертати, щойно тісто схопиться. Так вийде рівна поверхня.
- Висушити корн-доги на паперових рушниках. Подавати з кетчупом, гірчицею, гострими соусами.
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