Корн-дог, або сосиска в клярі по-американськи: особливості та рецепт

На відміну від київської перепічки, американський корн-дог має гладкішу однорідну оболонку. Уся справа в клярі, він хрусткий і золотавий, бо замішується на кукурудзяному борошні

Рецепт американського корн-дога / Фото: instagram.com/cemilcelup/

І так, корн-дог усе ж зручніше їсти. Адже він "сидить" на міцній дерев'яній паличці. Це наступник традиційного хот-дога, але на відміну від класики, у корн-дога є золотавий кляр, товщину якого ви регулюєте самі. До того ж це ще один смачний спосіб, як перетворити улюблені сосиски на оригінальну страву. Потрібно ще буде кукурудзяне борошно, саме воно надасть кляру золотавості та хрусткої текстури. Якщо ви запланували відпустку і не знаєте, як її провести – шукайте ідеї в нашому календарі літа.

Як приготувати корн-дог

Рецепт корн-дога / Фото: instagram.com/lirvine90/

Інгредієнти

Борошно – 100 г

Кукурудзяне борошно – 100 г

Цукор – 3 ст. л.

Паприка – 1 ст. л.

Сода – 1,5 ч. л.

Розпушувач – 1 ч. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Яйце – 1 шт.

Молоко – 2 ст. л.

Сосиски – 6 шт.

Олія для смаження – 300 мл

Спосіб приготування

Змішати сухі інгредієнти. Додати яйце і поступово влити молоко. Тісто має бути дуже густим, регулюйте консистенцію молоком або борошном. Сосиски нанизати на шпажки. Обваляти їх у борошні, щоб вони краще тримали на собі тісто. Перелити тісто в максимально вузьку і високу ємність. Розігріти на сковороді олію. Опустити сосиску повністю в тісто і акуратно вийняти, трохи прокручуючи шпажку. Це потрібно для того, щоб тісто не було грудочками, а огортало сосиску. Обсмажити сосиску з усіх боків. У процесі обсмажування її потрібно постійно повертати, щойно тісто схопиться. Так вийде рівна поверхня. Висушити корн-доги на паперових рушниках. Подавати з кетчупом, гірчицею, гострими соусами.

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