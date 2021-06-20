С Троицей: картинки, поздравления, стихи и смс

Поздравляем со святой Троицей-2021: красивые картинки, стихи, проза, открытки, которые вы можете отправить своим близким и родным в этот праздник.

С Троицей: поздравления и картинки

7 июня мы отмечаем праздник Троицы, который также имеет название Пятидесятницы, потому что наступает на пятидесятый день после Пасхи. Этот святой праздник символизирует величие Бога, единого в трех ипостасях, живого, вечного, вездесущего и всеблагого.

Life Сегодня подготовили для вас красивые, эффектные, милые и добрые поздравления с Троицей в стихах и прозе, с открытками, фото и картинками, которые вы можете отправить своим близким и родным.

Доброе пожелание в праздник святой Троицы

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С Днем светлой Троицы Святой

Спешу поздравить вас!

Пребудет Божья благодать

Пусть с вами каждый час.



Пусть будет мир, покой в душе,

Пусть Ангел бережет

Всех ваших близких и друзей,

А беды – отведет!

Троица 2021: поздравление любимому в прозе

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Поздравляю со святой Троицей и хочу пожелать, чтобы в твоей жизни были только добрые вести и приятные события, чтобы каждый день в тебе находились силы для добрых дел, чтобы в твоем доме никогда не угасал свет добра и счастья, чтобы на твоем пути всегда встречались отзывчивые люди и верные друзья.

Открытки с праздником Троицы Фото: bonnycards

Лучшее поздравление с Троицей

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Сегодня нужно искренне молиться

За всех друзей и даже за врагов,

Желаю вам в пути не оступиться

И сохранять в душе своей покой.



Желаю вам в великий день церковный

Духовных благ и радости в сердцах.

Любите всех и близких, и знакомых

И не пускайте в душу злость и страх.



Пусть вас Господь от бед оберегает

Своей святой и праведной рукой.

Пусть в вашем доме вечно обитают

Надежда, вера, радость и любовь.

Праздник святой Троицы: картинки и поздравления

Поздравление с Троицей для близких в прозе

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С Троицей поздравляю и желаю, чтобы в твоей душе жила вера и надежда на лучшее, чтобы в сердце всегда было место для искренней любви, чтобы в жизни все цвело и хорошело. Счастья, здоровья, радости, благосостояния, мира и чудес.

С Троицей: картинки и открытки

Светлое поздравление в День Пятидесятницы в стихах

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Сегодня Троица настала –

День Духа, Сына и Отца,

Пускай наполнит светлым чувством

Он наши души и сердца!



Желаю вам добра и света

Я в праздник Троицы Святой.

Пусть радует вас жизнь любовью,

Здоровьем, счастьем, красотой!

Милое пожелание в праздник Троицы своими словами

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В праздник святой Троицы искренне желаю света и радости в твоей жизни, взаимопонимания и счастья в семье, искренности и добра в душе, мира над головой и солнечной погоды за окном.

С Троицей: открытки и стихи Фото: bonnycards

Эффектное поздравление с Троицей

***

Приходит Троица в ваш дом

Под колокольный перезвон

И с вереницею цветов

Вам дарит счастье и любовь!



Пусть небеса добры к вам будут,

Пусть дом наполнится уютом,

Святая Троица хранит,

И мир всегда в семье царит!

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