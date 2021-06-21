С самым солнечным днем в году: лучшие поздравления, картинки и стихи
В День летнего солнцестояния-2021 встречайте рассвет, умывайтесь утренней росой, поздравляйте самых близких и любимых людей и желайте всем солнечного настроения
Сегодня, 21 июня, с самого раннего утра состоится летнее солнцестояние. Этот день будет самым светлым, долгим, солнцеобильным и солнцелюбимым в году. С чем мы вас и поздравляем. А еще дарим красивые солнечные картинки, открытки, стихи и пожелания с Днем летнего солнцестояния.
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Короткое поздравление с Днем летнего солнцестояния
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Солнцестояние сегодня,
День ярким светом затяжной.
Пусть радость жизни не уймется,
Подарит счастье и покой!
Прикольные поздравления с Днем летнего солнцестояния
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Макушка лета, летний пик,
И самый длинный день в году,
Лови дружище этот миг,
Поверь отныне ты в мечту!
День добавляет сил тебе,
А ночь совсем укоротит,
Пускай же в будущем всегда
Солнцестояние фартит!
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День летнего солнцестояния : позитивные стихи
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Солнце вдруг остановилось,
Чтобы день не прекращался,
Чтоб ты все дела закончил,
Чтобы светом наслаждался.
Что за праздник, спросишь ты,
Весь в непонимании.
Самый долгий день в году –
День солнцестояния.
С Днем летнего солнцестояния : добрые поздравления
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Пора загадать по желанию
В волшебный и сказочный час.
День летнего солнцестояния
Сегодня порадует нас.
В минуты волшебные летние
Простите друг другу долги.
Очистите мысли и души,
Откройте сердца для любви.
Лучшее поздравление в День летнего солнцестояния
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Июнь открыл в домах оконца,
Неся тепло и доброту.
И вот приходит праздник Солнца –
Он самый длинный день в году,
В период полного цветенья
Грядет магическая ночь,
Как коротки ее мгновенья –
Ничто не сможет ей помочь.
И кто теперь отыщет счастье,
Удержит в трепетных руках,
Тому по жизни в одночасье
Удача спустится в лучах.
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