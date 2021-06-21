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С самым солнечным днем в году: лучшие поздравления, картинки и стихи

Сегодня, 05:05

В День летнего солнцестояния-2021 встречайте рассвет, умывайтесь утренней росой, поздравляйте самых близких и любимых людей и желайте всем солнечного настроения

С Днем летнего солнцестояния
С Днем летнего солнцестояния
Фото: Unsplash

Сегодня, 21 июня, с самого раннего утра состоится летнее солнцестояние. Этот день будет самым светлым, долгим, солнцеобильным и солнцелюбимым в году. С чем мы вас и поздравляем. А еще дарим красивые солнечные картинки, открытки, стихи и пожелания с Днем летнего солнцестояния.

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Короткое поздравление с Днем летнего солнцестояния

***

Солнцестояние сегодня,
День ярким светом затяжной.
Пусть радость жизни не уймется,
Подарит счастье и покой!

С Днем летнего солнцестояния
С Днем летнего солнцестояния
Фото: Pinterest

Прикольные поздравления с Днем летнего солнцестояния

***

Макушка лета, летний пик,
И самый длинный день в году,
Лови дружище этот миг,
Поверь отныне ты в мечту!

День добавляет сил тебе,
А ночь совсем укоротит,
Пускай же в будущем всегда
Солнцестояние фартит!

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С Днем летнего солнцестояния
С Днем летнего солнцестояния
Фото: Pinterest

День летнего солнцестояния : позитивные стихи

***

Солнце вдруг остановилось,
Чтобы день не прекращался,
Чтоб ты все дела закончил,
Чтобы светом наслаждался.

Что за праздник, спросишь ты,
Весь в непонимании.
Самый долгий день в году –
День солнцестояния.

С Днем летнего солнцестояния
С Днем летнего солнцестояния
Фото: Pinterest

С Днем летнего солнцестояния : добрые поздравления

***

Пора загадать по желанию
В волшебный и сказочный час.
День летнего солнцестояния
Сегодня порадует нас.

В минуты волшебные летние
Простите друг другу долги.
Очистите мысли и души,
Откройте сердца для любви.

С Днем летнего солнцестояния
С Днем летнего солнцестояния
Фото: Pinterest

Лучшее поздравление в День летнего солнцестояния

***

Июнь открыл в домах оконца,
Неся тепло и доброту.
И вот приходит праздник Солнца –
Он самый длинный день в году,

В период полного цветенья
Грядет магическая ночь,
Как коротки ее мгновенья –
Ничто не сможет ей помочь.

И кто теперь отыщет счастье,
Удержит в трепетных руках,
Тому по жизни в одночасье
Удача спустится в лучах.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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