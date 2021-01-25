Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Привітання з Днем Тетяни: найкращі вірші, проза і картинки

Сьогодні, 10:42

Не забудьте привітати знайомих Тетян з Днем ангела!

Сьогодні, 25 січня, відзначається День ангела Тетяни. Вибирайте найкращі вірші і красиві листівки, щоб привітати близьких і знайомих Тетян зі святом!

Привітання з Днем Тетяни
Привітання з Днем Тетяни
Фото: Pinterest

Цікаво, що 25 січня вважається святом студентів, а свята Тетяна є їх покровителькою. В Україні святкують два Дні студента: 25 січня і 17 листопада. Один з них збігається з Тетяниним днем, а інший приурочений до Міжнародного дня студента.

Привітання для Тані у віршах

***

С праздником тебя, Танюша,
Поздравления прими,
Пожелать хотим успехов
И удачи, и любви!

Чтоб была всегда здоровой,
Счастье прямо в руки шло,
Чтобы жизнь была прекрасной
И красивой, как в кино!

Тетяна, з днем ангела!
Тетяна, з днем ангела!
Фото: Pinterest

***

Татьяна — имя редкой красоты,
Оно источник нежности, любви,
Ведь даже Пушкин написал
Татьяны милый идеал!

Татьяну с праздником поздравим,
Любви и счастья пожелаем,
Цвети, весною будь полна,
Очаровательна, нежна.

Читайте також:
Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші

***

Прекрасна ты и так мила,
И обаятельна, умна,
Пусть твои важные мечты
Все будут в жизнь воплощены!

***

Поздравляю тебя, милая Татьяна!
Ты так прекрасна, нет в тебе изъяна,
Такой же светлой и прекрасной оставайся,
И, словно солнышко, свети и улыбайся!

Пусть в сердце твоем счастье заживет,
Душа веселые лишь песенки поет,
Пусть все сбываются заветные мечты,
Ведь только лучшего достойна в жизни ты!

Привітання з Днем Тетяни: найкращі картинки і листівки
Привітання з Днем Тетяни: найкращі картинки і листівки
Фото: Pinterest

***

Танюша, с именинами!
Пускай все удается,
Такой, как ты, красавицы
На свете не найдется,
Татьяна, будь счастливою,
В тебя всегда мы верим,
Ты знай, открыты для тебя
Любые в жизни двери!

Привітання з Днем ангела Тетяни в прозі

***

Вітаю з днем ангела милу Тетяну! Для когось ти – гроза Тетяна, для близьких – щира і життєрадісна Тетянка. Нехай зимові хуртовини віднесуть від тебе всі печалі і проблеми, а тендітні сніжинки подарують мрії, що здійснилися ! Насолоджуйся життям, і воно у відповідь віддячить тобі щастям і здоров'ям!

Привітання з Днем Тетяни: вірші і листівки
Привітання з Днем Тетяни: вірші і листівки
Фото: Pinterest

***

Тетяно-Танечко! Вітаємо тебе з днем ангела. Будь в бадьорому настрої і тіла не тільки сьогоднішнього прекрасного зимового дня, а й завжди. Нехай удача йде поруч, а здоров'я буде відмінним. Будь щаслива і кохана.

Читайте також:
Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

***

Мила Тетяно! Сьогодні – твій день, він так і називається Тетянин день, і я хочу привітати тебе. Залишайся завжди красивою і квітучою, життєрадісною і чуйною і повір, з такими людьми, як ти, світ стає краще!

***

На Тетянин день вітаю дорогу, чарівну, сонячну Тетяну з іменинами! Нехай на твоєму шляху завжди зустрічаються лише безкорисливі і душевні люди, а пліч-о-пліч нехай крокують надійні і віддані друзі. В душі нехай завжди звучить мелодія умиротворення і радості, а серце купається в променях насолоди і щастя!

SMS-привітання з днем народження Тетяни

***

С Татьяниным днем от души поздравляю!
Успехов в учебе тебе я желаю,
Побольше счастливых и радостных дней,
Сегодня твой праздник, так будь веселей!

Тетянин день: листівки і привітання
Тетянин день: листівки і привітання
Фото: Pinterest

***

Ну что, Татьяна, отмечай!
Мужчин ближайших покоряй!
Сегодня день твой наступил,
Желаю бодрости и сил!

***

Желаю оптимизма,
Любви и магнетизма.
Ты — лучшая подружка!
С днем ангела, Танюшка!

Привітання з Днем Тетяни: листівки
Привітання з Днем Тетяни: листівки
Фото: Pinterest

***

С именинами, Татьяна!
Ты ведь девушка что надо!
Пусть сопутствует удача,
Принц прискачет — не на кляче,
К счастью — не куда-нибудь —
Ангел пусть укажет путь!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
День студента: історія свята, коли відзначають в Україні Привітання з Днем студента: вірші, проза, прикольні картинки Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші 25 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші
листівки День Татьяны вітання картинки день Тетянин день
Реклама

Новини партнерів

Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет

Популярні статті

Сьогодні, 10:42Events

Привітання з Днем Тетяни: найкращі вірші, проза і картинки

Сьогодні, 09:55Фаново

День студента: історія свята, коли відзначають в Україні

Сьогодні, 08:40Фаново

Привітання з Днем студента: вірші, проза, прикольні картинки

Сьогодні, 08:13Фаново

Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята

Сьогодні, 06:00Events

Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші

Сьогодні, 04:10Events

Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

Вчора, 09:34Зірково

В Україні вилікувати неможливо: Сергій Бабкін розповів про страшний діагноз

Вчора, 05:17Психо

Гороскоп на сьогодні 24 січня: у Близнят період позбавлення від мотлоху, а Раки дізнаються секрет

23 січняЗірково

"Маску" скинули, Буйвола впізнали – ім'я зірки (відео)

23 січняЗірково

Барі Алібасова госпіталізували: син продюсера пояснив, що сталося із батьком

23 січняСмачно

3 рецепти всесвітньо відомих пирогів

23 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 23 січня: Діви легко зможуть вирішити будь-яке завдання, а Терези – напартачити на роботі

22 січняЗірково

Представники України на "Євробаченні" випустили нову пісню. Фанати назвали її "хітярою"

22 січняПсихо

Як відсвяткувати день народження вдома: три головні складові свята

22 січняСмачно

Сир тофу: користь, шкода і правила вибору

22 січняЗірково

Ані Лорак в Україні зустрілася з найкращою подругою: фото, відео

Новини партнерів

Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Димопулос в бикини показала показала все свои прелести!
Димопулос в бикини показала показала все свои прелести!
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти