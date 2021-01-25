Привітання з Днем Тетяни: найкращі вірші, проза і картинки
Не забудьте привітати знайомих Тетян з Днем ангела!
Сьогодні, 25 січня, відзначається День ангела Тетяни. Вибирайте найкращі вірші і красиві листівки, щоб привітати близьких і знайомих Тетян зі святом!
Цікаво, що 25 січня вважається святом студентів, а свята Тетяна є їх покровителькою. В Україні святкують два Дні студента: 25 січня і 17 листопада. Один з них збігається з Тетяниним днем, а інший приурочений до Міжнародного дня студента.
***
С праздником тебя, Танюша,
Поздравления прими,
Пожелать хотим успехов
И удачи, и любви!
Чтоб была всегда здоровой,
Счастье прямо в руки шло,
Чтобы жизнь была прекрасной
И красивой, как в кино!
***
Татьяна — имя редкой красоты,
Оно источник нежности, любви,
Ведь даже Пушкин написал
Татьяны милый идеал!
Татьяну с праздником поздравим,
Любви и счастья пожелаем,
Цвети, весною будь полна,
Очаровательна, нежна.
***
Прекрасна ты и так мила,
И обаятельна, умна,
Пусть твои важные мечты
Все будут в жизнь воплощены!
***
Поздравляю тебя, милая Татьяна!
Ты так прекрасна, нет в тебе изъяна,
Такой же светлой и прекрасной оставайся,
И, словно солнышко, свети и улыбайся!
Пусть в сердце твоем счастье заживет,
Душа веселые лишь песенки поет,
Пусть все сбываются заветные мечты,
Ведь только лучшего достойна в жизни ты!
***
Танюша, с именинами!
Пускай все удается,
Такой, как ты, красавицы
На свете не найдется,
Татьяна, будь счастливою,
В тебя всегда мы верим,
Ты знай, открыты для тебя
Любые в жизни двери!
***
Вітаю з днем ангела милу Тетяну! Для когось ти – гроза Тетяна, для близьких – щира і життєрадісна Тетянка. Нехай зимові хуртовини віднесуть від тебе всі печалі і проблеми, а тендітні сніжинки подарують мрії, що здійснилися ! Насолоджуйся життям, і воно у відповідь віддячить тобі щастям і здоров'ям!
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Тетяно-Танечко! Вітаємо тебе з днем ангела. Будь в бадьорому настрої і тіла не тільки сьогоднішнього прекрасного зимового дня, а й завжди. Нехай удача йде поруч, а здоров'я буде відмінним. Будь щаслива і кохана.
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Мила Тетяно! Сьогодні – твій день, він так і називається Тетянин день, і я хочу привітати тебе. Залишайся завжди красивою і квітучою, життєрадісною і чуйною і повір, з такими людьми, як ти, світ стає краще!
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На Тетянин день вітаю дорогу, чарівну, сонячну Тетяну з іменинами! Нехай на твоєму шляху завжди зустрічаються лише безкорисливі і душевні люди, а пліч-о-пліч нехай крокують надійні і віддані друзі. В душі нехай завжди звучить мелодія умиротворення і радості, а серце купається в променях насолоди і щастя!
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С Татьяниным днем от души поздравляю!
Успехов в учебе тебе я желаю,
Побольше счастливых и радостных дней,
Сегодня твой праздник, так будь веселей!
***
Ну что, Татьяна, отмечай!
Мужчин ближайших покоряй!
Сегодня день твой наступил,
Желаю бодрости и сил!
***
Желаю оптимизма,
Любви и магнетизма.
Ты — лучшая подружка!
С днем ангела, Танюшка!
***
С именинами, Татьяна!
Ты ведь девушка что надо!
Пусть сопутствует удача,
Принц прискачет — не на кляче,
К счастью — не куда-нибудь —
Ангел пусть укажет путь!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.
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