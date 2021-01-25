Привітання з Днем Тетяни: найкращі вірші, проза і картинки

Не забудьте привітати знайомих Тетян з Днем ангела!

Сьогодні, 25 січня, відзначається День ангела Тетяни. Вибирайте найкращі вірші і красиві листівки, щоб привітати близьких і знайомих Тетян зі святом!

Привітання з Днем Тетяни Фото: Pinterest

Цікаво, що 25 січня вважається святом студентів, а свята Тетяна є їх покровителькою. В Україні святкують два Дні студента: 25 січня і 17 листопада. Один з них збігається з Тетяниним днем, а інший приурочений до Міжнародного дня студента.

Привітання для Тані у віршах

***

С праздником тебя, Танюша,

Поздравления прими,

Пожелать хотим успехов

И удачи, и любви!



Чтоб была всегда здоровой,

Счастье прямо в руки шло,

Чтобы жизнь была прекрасной

И красивой, как в кино!

Тетяна, з днем ангела! Фото: Pinterest

***

Татьяна — имя редкой красоты,

Оно источник нежности, любви,

Ведь даже Пушкин написал

Татьяны милый идеал!



Татьяну с праздником поздравим,

Любви и счастья пожелаем,

Цвети, весною будь полна,

Очаровательна, нежна.

***

Прекрасна ты и так мила,

И обаятельна, умна,

Пусть твои важные мечты

Все будут в жизнь воплощены!

***

Поздравляю тебя, милая Татьяна!

Ты так прекрасна, нет в тебе изъяна,

Такой же светлой и прекрасной оставайся,

И, словно солнышко, свети и улыбайся!



Пусть в сердце твоем счастье заживет,

Душа веселые лишь песенки поет,

Пусть все сбываются заветные мечты,

Ведь только лучшего достойна в жизни ты!

Привітання з Днем Тетяни: найкращі картинки і листівки Фото: Pinterest

***

Танюша, с именинами!

Пускай все удается,

Такой, как ты, красавицы

На свете не найдется,

Татьяна, будь счастливою,

В тебя всегда мы верим,

Ты знай, открыты для тебя

Любые в жизни двери!

Привітання з Днем ангела Тетяни в прозі

***

Вітаю з днем ангела милу Тетяну! Для когось ти – гроза Тетяна, для близьких – щира і життєрадісна Тетянка. Нехай зимові хуртовини віднесуть від тебе всі печалі і проблеми, а тендітні сніжинки подарують мрії, що здійснилися ! Насолоджуйся життям, і воно у відповідь віддячить тобі щастям і здоров'ям!

Привітання з Днем Тетяни: вірші і листівки Фото: Pinterest

***

Тетяно-Танечко! Вітаємо тебе з днем ангела. Будь в бадьорому настрої і тіла не тільки сьогоднішнього прекрасного зимового дня, а й завжди. Нехай удача йде поруч, а здоров'я буде відмінним. Будь щаслива і кохана.

***

Мила Тетяно! Сьогодні – твій день, він так і називається Тетянин день, і я хочу привітати тебе. Залишайся завжди красивою і квітучою, життєрадісною і чуйною і повір, з такими людьми, як ти, світ стає краще!

***

На Тетянин день вітаю дорогу, чарівну, сонячну Тетяну з іменинами! Нехай на твоєму шляху завжди зустрічаються лише безкорисливі і душевні люди, а пліч-о-пліч нехай крокують надійні і віддані друзі. В душі нехай завжди звучить мелодія умиротворення і радості, а серце купається в променях насолоди і щастя!

SMS-привітання з днем народження Тетяни

***

С Татьяниным днем от души поздравляю!

Успехов в учебе тебе я желаю,

Побольше счастливых и радостных дней,

Сегодня твой праздник, так будь веселей!

Тетянин день: листівки і привітання Фото: Pinterest

***

Ну что, Татьяна, отмечай!

Мужчин ближайших покоряй!

Сегодня день твой наступил,

Желаю бодрости и сил!

***

Желаю оптимизма,

Любви и магнетизма.

Ты — лучшая подружка!

С днем ангела, Танюшка!

Привітання з Днем Тетяни: листівки Фото: Pinterest

***

С именинами, Татьяна!

Ты ведь девушка что надо!

Пусть сопутствует удача,

Принц прискачет — не на кляче,

К счастью — не куда-нибудь —

Ангел пусть укажет путь!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися