Привітання з Днем студента: вірші, проза, прикольні картинки

З Днем студента: чудова добірка привітань, віршів і картинок

Сьогодні, 25 січня, святкуємо День студента в Україні. Взагалі студенти відзначають своє свято двічі на рік – 25 січня і 17 листопада. Тетянин День, який також асоціюється з днем студентства, вшановується 25 січня, а Міжнародний День студента відзначається 17 листопада. Якщо ви не знаєте, як привітати з цим святом друзів і знайомих, Сьогодні.Lifestyle зібрали чудову добірку привітань з Днем студента.

З Днем студента Фото: Depositphotos

Привітання з Днем студента в прозі

Хочу привітати всіх студентів з їхнім професійним святом – Днем студента. Хочу побажати вам терпіння, везіння і удачі. Не бійтеся сесії, тому що вона не така страшна насправді. Беріть участь у студентському житті, адже воно таке цікаве і багатогранне. Концерти, конкурси, поїздки, зустрічі та конференції – все це буде вам тільки на користь. Намагайтеся у всьому знаходити для себе позитивні моменти, засвоювати уроки і просто насолоджуватися моментами.

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Студентські роки – одні з найкращих і безтурботних часів. Так, у порівнянні з тим, що на вас чекає далі, ці роки дійсно безтурботні. В цей час прекрасно все, навіть та сама сесія, про яку стільки говорять. Насправді, це певна школа життя, де ви набираєтесь досвіду у всьому. В університеті ви можете, наприклад, стати редактором студентської газети. Це буде для вас практикою, і ви зрозумієте, чи зможете насправді впоратися з такою посадою. Університет готує вас до життя, тому що вже у стінах рідного ВНЗ ви починаєте усвідомлювати, що таке самостійність і відповідальність. Я вітаю всіх студентів з їхнім професійним святом! Нехай у вашому житті все буде так, як ви хочете!

З Днем студента: листівки і привітання Фото: bonnycards

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Вітаю тебе з Днем студента, і хочу побажати позитиву, побільше грошей, удачі і щоб завжди щастило! Нехай тільки краще чекає тебе в житті, адже воно тільки починається! Нехай ті, кого ти любиш, не залишають тебе! Нехай гарне навчання принесе свої плоди, а так само бажаю зуміти влаштуватися на хорошу високооплачувану роботу!

Прикольні привітання з Днем студента-2021 у віршах і картинках

Всем известно, что студент – сверхчеловек.

Общага – его зона обитания,

Скоротечен у студента век,

Без сна обходится легко, без пропитания.

Обожает сборища и смех,

Словно губка впитывает знания,

Он большой охотник до утех,

До обильных философских возлияний.

Не изученный наукой вид,

Олицетворение свободы,

Презирающий заплесневевший быт,

Отдающий предпочтенье бутербродам.

В День студента прям в начале года

Мы поем вам, дорогие, оду.

И не важно, сколько лет в данный момент,

Если вы в душе еще студент!

З Днем студента: листівки і привітання Фото: bonnycards

***

Пары тянутся, как годы,

Но сегодня не скучать,

Ведь сегодня будем крепко

День студентов отмечать.

Пары, пусть летят, как ветер,

Перемены же длинней.

И чтоб очередь поменьше

У буфетных у дверей.

Веселимся, отдыхаем,

И средь этой кутерьмы,

Праздник наш, мы точно знаем,

Ведь студенты – это мы.

***

Ты студент – и это классно,

Ты задорен, молод, весел.

Время тратишь не напрасно

(Ну хотя б во время сессий).

Если бедствовать не хочешь,

То старайся от души.

Дискотеки только ночью,

Днем "курсач" садись пиши.

З Днем студента: листівки і привітання Фото: bonnycards

***

Время лекций, семинаров,

Время сна на первых парах,

Время дружбы и любви,

Время денег на мели,

Время шумных вечеринок

Дней веселых и счастливых!

Посиделок до утра!

Это – студенчества пора.

Живи эти годы счастливо,

Ярко, радостно, красиво!

***

Ты учишься, и это много значит,

Так пусть везет всегда тебе,

Пускай твоя звезда удачи

Осветит путь даже во мгле!

Пускай проходит динамично

Студенческая жизнь.

Живи, учись ты на отлично

И молодцом держись!

З Днем студента: листівки і привітання Фото: bonnycards

***

Сьогодні день студента відзначаємо,

Везіння у навчанні вам бажаємо,

Щоб ви ніколи не хворіли,

Кохання справжнє щоб зустріли,

Бажаємо щасливими вам бути,

Про смуток, труднощі забути,

Викладачі щоб поважали вас,

Запал в очах азартний щоб не згас,

Цікаву і престижну вам знайти роботу,

З грошима щоб не мали ви турботу,

Завжди щоб залишались молодими,

Веселими, завзятими і бойовими!

***

Прийміть в день свята,

Посмішки й вітання,

і наші щирі побажання,

Здоров’я, миру і добра,

Кохання, вірності, тепла,

Бажання, мрії і думки,

Хай збуваються завжди,

Нехай всміхається світ,

Не буде смутку і бід,

Хай легко вам вчиться,

А ще щастя без краю,

Сьогодні вам я бажаю.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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