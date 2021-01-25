Привітання з Днем студента: вірші, проза, прикольні картинки
З Днем студента: чудова добірка привітань, віршів і картинок
Сьогодні, 25 січня, святкуємо День студента в Україні. Взагалі студенти відзначають своє свято двічі на рік – 25 січня і 17 листопада. Тетянин День, який також асоціюється з днем студентства, вшановується 25 січня, а Міжнародний День студента відзначається 17 листопада. Якщо ви не знаєте, як привітати з цим святом друзів і знайомих, Сьогодні.Lifestyle зібрали чудову добірку привітань з Днем студента.
Хочу привітати всіх студентів з їхнім професійним святом – Днем студента. Хочу побажати вам терпіння, везіння і удачі. Не бійтеся сесії, тому що вона не така страшна насправді. Беріть участь у студентському житті, адже воно таке цікаве і багатогранне. Концерти, конкурси, поїздки, зустрічі та конференції – все це буде вам тільки на користь. Намагайтеся у всьому знаходити для себе позитивні моменти, засвоювати уроки і просто насолоджуватися моментами.
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Студентські роки – одні з найкращих і безтурботних часів. Так, у порівнянні з тим, що на вас чекає далі, ці роки дійсно безтурботні. В цей час прекрасно все, навіть та сама сесія, про яку стільки говорять. Насправді, це певна школа життя, де ви набираєтесь досвіду у всьому. В університеті ви можете, наприклад, стати редактором студентської газети. Це буде для вас практикою, і ви зрозумієте, чи зможете насправді впоратися з такою посадою. Університет готує вас до життя, тому що вже у стінах рідного ВНЗ ви починаєте усвідомлювати, що таке самостійність і відповідальність. Я вітаю всіх студентів з їхнім професійним святом! Нехай у вашому житті все буде так, як ви хочете!
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Вітаю тебе з Днем студента, і хочу побажати позитиву, побільше грошей, удачі і щоб завжди щастило! Нехай тільки краще чекає тебе в житті, адже воно тільки починається! Нехай ті, кого ти любиш, не залишають тебе! Нехай гарне навчання принесе свої плоди, а так само бажаю зуміти влаштуватися на хорошу високооплачувану роботу!
Всем известно, что студент – сверхчеловек.
Общага – его зона обитания,
Скоротечен у студента век,
Без сна обходится легко, без пропитания.
Обожает сборища и смех,
Словно губка впитывает знания,
Он большой охотник до утех,
До обильных философских возлияний.
Не изученный наукой вид,
Олицетворение свободы,
Презирающий заплесневевший быт,
Отдающий предпочтенье бутербродам.
В День студента прям в начале года
Мы поем вам, дорогие, оду.
И не важно, сколько лет в данный момент,
Если вы в душе еще студент!
***
Пары тянутся, как годы,
Но сегодня не скучать,
Ведь сегодня будем крепко
День студентов отмечать.
Пары, пусть летят, как ветер,
Перемены же длинней.
И чтоб очередь поменьше
У буфетных у дверей.
Веселимся, отдыхаем,
И средь этой кутерьмы,
Праздник наш, мы точно знаем,
Ведь студенты – это мы.
***
Ты студент – и это классно,
Ты задорен, молод, весел.
Время тратишь не напрасно
(Ну хотя б во время сессий).
Если бедствовать не хочешь,
То старайся от души.
Дискотеки только ночью,
Днем "курсач" садись пиши.
***
Время лекций, семинаров,
Время сна на первых парах,
Время дружбы и любви,
Время денег на мели,
Время шумных вечеринок
Дней веселых и счастливых!
Посиделок до утра!
Это – студенчества пора.
Живи эти годы счастливо,
Ярко, радостно, красиво!
***
Ты учишься, и это много значит,
Так пусть везет всегда тебе,
Пускай твоя звезда удачи
Осветит путь даже во мгле!
Пускай проходит динамично
Студенческая жизнь.
Живи, учись ты на отлично
И молодцом держись!
***
Сьогодні день студента відзначаємо,
Везіння у навчанні вам бажаємо,
Щоб ви ніколи не хворіли,
Кохання справжнє щоб зустріли,
Бажаємо щасливими вам бути,
Про смуток, труднощі забути,
Викладачі щоб поважали вас,
Запал в очах азартний щоб не згас,
Цікаву і престижну вам знайти роботу,
З грошима щоб не мали ви турботу,
Завжди щоб залишались молодими,
Веселими, завзятими і бойовими!
***
Прийміть в день свята,
Посмішки й вітання,
і наші щирі побажання,
Здоров’я, миру і добра,
Кохання, вірності, тепла,
Бажання, мрії і думки,
Хай збуваються завжди,
Нехай всміхається світ,
Не буде смутку і бід,
Хай легко вам вчиться,
А ще щастя без краю,
Сьогодні вам я бажаю.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.
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