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Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята

Сьогодні, 18:50

Дізнайтеся, коли і як відзначають в Україні день Тетяни

Наприкінці січня настане Тетянин день-2021. Що це за свято, яка в нього історія, коли і як відзначають в Україні День Тетяни, що за традиції з ним пов'язані, на які прикмети варто звернути увагу, а також чому Тетянин день здавна вважається ще й святом всіх студентів, дізнайтеся в нашій статті.

Тетянин день
Тетянин день
Фото: Pexels

Коли День Тетяни у 2021 році

Тетянин день у 2021 році випадає на понеділок, 25 січня. А ще цього дня закінчується локдаун. Тож у всіх студентів є чудова можливість нарешті зустрітися в реальному просторі після довгого перебування в режимі онлайн.

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Тетянин день: історія свята

Дата святкування Тетяниного дня обрана не випадково. Його почали відзначати ще в далекому III столітті в пам'ять святої мучениці Татіани. І події з цим днем пов'язані далеко не святкові.

Свята мучениця Татіана Римська проживала в Італії у II-III століттях. Дівчина була з багатого і знатного роду, отримала гідну освіту і виховувалася в дусі християнства. А після досягнення повноліття дала обітницю цнотливості.

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У той час народ в Італії будував храми і поклонявся поганським богам, а християнство перебувало в переслідуванні. Татіана стала однією з перших справжніх християнок. За переказами, коли її схопили і змусили вклонитися статуї Аполлона, Татіана промовила молитву Христу, і стався землетрус, який зруйнував храм і статую язичницького бога.

З Татіаною відбувалося ще багато чудес, після звірячих мук вона залишалася неушкодженою, що лише посилювало віру в Христа, але кати все-таки стратили її. День страти припадає на 25 січня 226 року за новим стилем.

А в 1755 році Тетянин день став ще й студентським святом. Його історія пов'язана з тим, що в цей день імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ про заснування Московського університету. Це був перший навчальний заклад в Російській імперії такого високого рівня. Засновником університету став генерал-ад'ютант Іван Шувалов, мати якого, Тетяна, якраз 25 січня відзначала свій день народження.

Цей історичний збіг став приводом для всіх студентів відзначати свій день 25 січня, а святу Тетяну вважати покровителькою наук і студентства. До слова, в Україні святкують два Дні студента: 25 січня і 17 листопада. Один з них збігається з Тетяниним днем, а інший приурочений до Міжнародного дня студента.

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Традиції Тетяниного дня

Сценарій у Тетянин день завжди був очевидний: студенти організовували гучні святкування, виступи, концерти і гуляння, а також вітали улюблених викладачів. На жаль, у 2021 році в зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією від масових заходів доведеться відмовитися, а вітаючи всіх, хто причетний до свята студентів, важливо дотримуватися запобіжних заходів.

А ось в давні часи наші прабабусі, щоб прискорити прихід тепла і весни, пекли в день Тетяни коровай у формі сонця і пригощали всіх домочадців.

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День Студента
Фото: depositphotos.com

В ніч з 24 на 25 січня – хороший час для ворожінь на долю, наречених і любов. Так що у дівчат є можливість зібратися в Тетянин день і весело провести час, а заодно і дізнатися, яка доля їх чекає, і коли вони одружаться.

Прикмети Тетяниного дня

У студентів існує прикмета, що в день Тетяни всі студенти п'яні. Так що непитущим навчання буде даватися гірше.

Цікаво в день Тетяни спостерігати за погодою. Тепло на 25 січня обіцяє посушливе літо. Сніг – провісник літніх дощів. А ось ясний і морозний Тетянин день приведе приємне і комфортне тепле літо без сильних перепадів температури.

А ще вважається, що в Тетянин день народжуються справжні господині, хазяйки і умільці. Так що не забудьте привітати всіх знайомих Тетян з їх іменинами.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні
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