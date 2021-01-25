Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші
У Тетянин день вітаємо всіх іменинниць з днем ангела
Сьогодні, 25 січня, настав Тетянин день. Це означає, що всі Тетяни відзначають свій день ангела і приймають привітання.
Сегодня.Lifestyle підготували для іменинниць ефектні привітання, листівки, картинки, побажання та вірші у це добре і радісне свято.
Іменини Тетяни: добрі вітання у віршах
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С Днем Татьяны поздравляю,
Покровительства желаю,
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.
Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью!
Прикольне привітання з іменинами Тетяни в прозі
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З іменинами, подруга! Бажаю бути щасливою Танюшкою, милою Тетяною, життєрадісною Танечкою, впевненою Танею. Нехай січнева погода прожене всі твої печалі, нехай доля виконає всі мрії. Люби і будь коханою, живи красиво і насолоджуйся кожним днем!
З Тетяниним днем: побажання в день ангела
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Пусть будет нынешний Татьянин день
Счастливей и удачней предыдущего,
Пусть дарят близкие заботу и любовь,
А жизнь – удачу и благополучие!
З іменинами Тетяни: короткі вірші
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День святой Татьяны – это праздник твой!
Именины радость пусть несут с собой.
Я желаю, чтобы было у тебя
В жизни много света, счастья и тепла!
Ефектні побажання в день іменин усім Тетянам
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Дорогі власниці прекрасного, сильного імені Тетяна! Сердечно вітаємо вас з іменинами, бажаємо краси, гармонії в душі, особистого щастя, радості зустрічей, невичерпного тепла, успіхів у всіх починаннях.
Привітання з днем ангела Тетяни для подруги
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Желаю оптимизма,
Любви и магнетизма,
Здоровой будь, красивой,
Всегда такой же милой,
Влюбленной и любимой,
Улыбчивой, счастливой,
Ты – лучшая подружка!
С Днем ангела, Танюшка!
Найкраще привітання з іменинами Тетяні
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В день январский, в день холодный
Поздравляю я тебя,
Будет крепким пусть здоровье,
Будь, Татьяна, весела!
Чтобы бед не знало сердце,
Чтоб сбылась твоя мечта.
С днем Татьяны поздравляю,
Счастья, радости, добра!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.
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