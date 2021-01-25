Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші

У Тетянин день вітаємо всіх іменинниць з днем ангела

Сьогодні, 25 січня, настав Тетянин день. Це означає, що всі Тетяни відзначають свій день ангела і приймають привітання.

Найкращі привітання та листівки з іменинами Тетянам Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle підготували для іменинниць ефектні привітання, листівки, картинки, побажання та вірші у це добре і радісне свято.

Іменини Тетяни: добрі вітання у віршах

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С Днем Татьяны поздравляю,

Покровительства желаю,

Ангел пусть тебя хранит

От забот и от обид.

Счастья, крепкого здоровья,

Радости, добра с любовью!

Іменини Тетяни Фото: Pinterest

Прикольне привітання з іменинами Тетяни в прозі

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З іменинами, подруга! Бажаю бути щасливою Танюшкою, милою Тетяною, життєрадісною Танечкою, впевненою Танею. Нехай січнева погода прожене всі твої печалі, нехай доля виконає всі мрії. Люби і будь коханою, живи красиво і насолоджуйся кожним днем!

Іменини Тетяни: листівки Фото: Pinterest

З Тетяниним днем: побажання в день ангела

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Пусть будет нынешний Татьянин день

Счастливей и удачней предыдущего,

Пусть дарят близкие заботу и любовь,

А жизнь – удачу и благополучие!

З днем ангела Тетяни Фото: Pinterest

З іменинами Тетяни: короткі вірші

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День святой Татьяны – это праздник твой!

Именины радость пусть несут с собой.

Я желаю, чтобы было у тебя

В жизни много света, счастья и тепла!

День ангела Тетяни: привітання з іменинами Фото: Pinterest

Ефектні побажання в день іменин усім Тетянам

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Дорогі власниці прекрасного, сильного імені Тетяна! Сердечно вітаємо вас з іменинами, бажаємо краси, гармонії в душі, особистого щастя, радості зустрічей, невичерпного тепла, успіхів у всіх починаннях.

Привітання і листівки в день ангела Тетяни Фото: Pinterest

Привітання з днем ангела Тетяни для подруги

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Желаю оптимизма,

Любви и магнетизма,

Здоровой будь, красивой,

Всегда такой же милой,

Влюбленной и любимой,

Улыбчивой, счастливой,

Ты – лучшая подружка!

С Днем ангела, Танюшка!

Іменини Тетяни привітання Фото: Pinterest

Найкраще привітання з іменинами Тетяні

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В день январский, в день холодный

Поздравляю я тебя,

Будет крепким пусть здоровье,

Будь, Татьяна, весела!

Чтобы бед не знало сердце,

Чтоб сбылась твоя мечта.

С днем Татьяны поздравляю,

Счастья, радости, добра!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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