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Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші

Сьогодні, 06:00

У Тетянин день вітаємо всіх іменинниць з днем ангела

Сьогодні, 25 січня, настав Тетянин день. Це означає, що всі Тетяни відзначають свій день ангела і приймають привітання.

Найкращі привітання та листівки з іменинами Тетянам
Найкращі привітання та листівки з іменинами Тетянам
Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle підготували для іменинниць ефектні привітання, листівки, картинки, побажання та вірші у це добре і радісне свято.

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Іменини Тетяни: добрі вітання у віршах

***

С Днем Татьяны поздравляю,
Покровительства желаю,
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.
Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью!

Іменини Тетяни
Іменини Тетяни
Фото: Pinterest

Прикольне привітання з іменинами Тетяни в прозі

***

З іменинами, подруга! Бажаю бути щасливою Танюшкою, милою Тетяною, життєрадісною Танечкою, впевненою Танею. Нехай січнева погода прожене всі твої печалі, нехай доля виконає всі мрії. Люби і будь коханою, живи красиво і насолоджуйся кожним днем!

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Іменини Тетяни: листівки
Іменини Тетяни: листівки
Фото: Pinterest

З Тетяниним днем: побажання в день ангела

***

Пусть будет нынешний Татьянин день
Счастливей и удачней предыдущего,
Пусть дарят близкие заботу и любовь,
А жизнь – удачу и благополучие!

З днем ангела Тетяни
З днем ангела Тетяни
Фото: Pinterest

З іменинами Тетяни: короткі вірші

***

День святой Татьяны – это праздник твой!
Именины радость пусть несут с собой.
Я желаю, чтобы было у тебя
В жизни много света, счастья и тепла!

День ангела Тетяни: привітання з іменинами
День ангела Тетяни: привітання з іменинами
Фото: Pinterest

Ефектні побажання в день іменин усім Тетянам

***

Дорогі власниці прекрасного, сильного імені Тетяна! Сердечно вітаємо вас з іменинами, бажаємо краси, гармонії в душі, особистого щастя, радості зустрічей, невичерпного тепла, успіхів у всіх починаннях.

Привітання і листівки в день ангела Тетяни
Привітання і листівки в день ангела Тетяни
Фото: Pinterest

Привітання з днем ангела Тетяни для подруги

***

Желаю оптимизма,
Любви и магнетизма,
Здоровой будь, красивой,
Всегда такой же милой,
Влюбленной и любимой,
Улыбчивой, счастливой,
Ты – лучшая подружка!
С Днем ангела, Танюшка!

Іменини Тетяни привітання
Іменини Тетяни привітання
Фото: Pinterest

Найкраще привітання з іменинами Тетяні

***

В день январский, в день холодный
Поздравляю я тебя,
Будет крепким пусть здоровье,
Будь, Татьяна, весела!

Чтобы бед не знало сердце,
Чтоб сбылась твоя мечта.
С днем Татьяны поздравляю,
Счастья, радости, добра!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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