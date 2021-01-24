День студента: історія свята, якого числа відзначають в Україні

Дізнайтеся, чому День студента в Україні святкується двічі на рік

25 січня настає Тетянин день. А ще цього дня здавна своє свято відзначають студенти. Примітно, що День студента відзначається в Україні двічі. Що це за день, яка у нього історія, коли і як його святкуємо, читайте в нашій статті.

День студента Фото: Depositphotos

День студента: дата свята

День студента в Україні святкується двічі – 25 січня і 17 листопада. Осіння дата – це Міжнародний День студента.

Тетянин день у 2021 році випадає на понеділок, 25 січня. А ще цього дня закінчується локдаун. Тож у всіх студентів є чудова можливість нарешті зустрітися в реальному просторі після довгого перебування в режимі онлайн.

Історія свята День студента

Багато хто задається питанням, коли День студента святкується в Україні, і чому у нас вшановуються дві дати.

25 січня православні християни відзначають День святої мучениці Тетяни. Цього ж дня в 1755 році імператриця російська Єлизавета відкрила в Москві перший університет, тому це свято асоціюється з днем студентства.

День студента Фото: Pexels

А ось історичною датою студентів вважається 17 листопада. У цей день в 1939 році понад 1200 студентів Чехословаччини було заарештовано і поміщено в концтабір, частину з них стратили. Для вшанування пам'яті про цю молодь і був проголошений Міжнародний день студентів.

День студента Фото: Pexels

Коли відзначають офіційно День студента в Україні, було визначено Указом президента від 16 червня 1999 року. Дата встановлена на 17 листопада. Міжнародна мета цього свята – об'єднати студентів всього світу і підкреслити важливу роль цієї соціальної групи в житті і розвитку суспільства.

День студента Фото: Pixabay

Зазначимо, що немає якихось певних традицій на день студента. Сценарій святкування може бути різним. Свято тим і прекрасне, що кожен його відзначає по-своєму. Хтось організовує вечірку, а десь відбувається урочистий вечір. А в умовах карантинних обмежень бажано уникати масового скупчення людей і перенести привітання в онлайн-режим.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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