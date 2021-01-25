Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки
Не забудьте поздравить знакомых Татьян с Днем ангела!
Сегодня, 25 января, отмечается День ангела Татьяны. Выбирайте лучшие стихи и красивые открытки, чтобы поздравить близких и знакомых Татьян с праздником!
Любопытно, что 25 января считается праздником студентов, а святая Татьяна является их покровительницей. В Украине празднуют два Дня студента: 25 января и 17 ноября. Один из них совпадает с Татьяниным днем, а другой приурочен к Международному дню студента.
***
С праздником тебя, Танюша,
Поздравления прими,
Пожелать хотим успехов
И удачи, и любви!
Чтоб была всегда здоровой,
Счастье прямо в руки шло,
Чтобы жизнь была прекрасной
И красивой, как в кино!
***
Татьяна — имя редкой красоты,
Оно источник нежности, любви,
Ведь даже Пушкин написал
Татьяны милый идеал!
Татьяну с праздником поздравим,
Любви и счастья пожелаем,
Цвети, весною будь полна,
Очаровательна, нежна.
***
Прекрасна ты и так мила,
И обаятельна, умна,
Пусть твои важные мечты
Все будут в жизнь воплощены!
***
Поздравляю тебя, милая Татьяна!
Ты так прекрасна, нет в тебе изъяна,
Такой же светлой и прекрасной оставайся,
И, словно солнышко, свети и улыбайся!
Пусть в сердце твоем счастье заживет,
Душа веселые лишь песенки поет,
Пусть все сбываются заветные мечты,
Ведь только лучшего достойна в жизни ты!
***
Танюша, с днем рождения,
Пускай все удается,
Такой, как ты, красавицы
На свете не найдется,
Татьяна, будь счастливою,
В тебя всегда мы верим,
Ты знай, открыты для тебя
Любые в жизни двери!
***
Поздравляю с днем ангела милую Татьяну! Для кого-то ты – гроза Татьяна, для близких – искренняя и жизнерадостная Танюша. Пусть зимние метели унесут от тебя все печали и проблемы, а тихие осторожные снежинки подарят исполнившиеся мечты! Наслаждайся жизнью, и она в ответ отблагодарит тебя счастьем и здоровьем!
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Татьяна-Танечка! Поздравляем тебя с днем ангела. Будь в бодром расположении духа и тела не только в сегодняшний прекрасный зимний день, но и всегда. Пусть удача идет рядом, а здоровье будет отменным. Будь счастлива и любима.
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Милая Татьяна! Сегодня – твой день, он так и называется Татьянин день, и я хочу поздравить тебя. Оставайся всегда красивой и цветущей, жизнерадостной и отзывчивой и поверь, с такими людьми как ты, мир становиться лучше!
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В Татьянин день поздравляю дорогую, обаятельную, солнечную Татьяну с именинами! Пусть на твоем пути всегда встречаются лишь бескорыстные и душевные люди, а плечом к плечу пусть шагают надежные и преданные друзья. В душе пусть всегда звучит мелодия умиротворения и радости, а сердце купается в лучах наслаждения и счастья!
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С Татьяниным днем от души поздравляю!
Успехов в учебе тебе я желаю,
Побольше счастливых и радостных дней,
Сегодня твой праздник, так будь веселей!
***
Ну что, Татьяна, отмечай!
Мужчин ближайших покоряй!
Сегодня день твой наступил,
Желаю бодрости и сил!
***
Желаю оптимизма,
Любви и магнетизма.
Ты — лучшая подружка!
С днем ангела, Танюшка!
***
С именинами, Татьяна!
Ты ведь девушка что надо!
Пусть сопутствует удача,
Принц прискачет — не на кляче,
К счастью — не куда-нибудь —
Ангел пусть укажет путь!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.
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