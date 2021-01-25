Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші
Надсилайте Татьянам прикольні вітання і красиві листівки
25 січня в Україні відзначається Тетянин день. З давніх-давен святу Тетяну вважають покровителькою наук і студентства. У цей день не забудьте привітати всіх знайомих Тетян з іменинами і побажати їм всього найкращого. А красиві привітання вибирайте нижче.
Сьогодні.Lifestyle вітає усіх Тетян зі святом, і бажає їм процвітання, щастя і натхнення! У нашій добірці вибирайте красиві вітання у віршах, найкращі поздоровлення в прозі, короткі SMS-привітання та листівки з Днем Тетяни.
В Татьянин день хочу тебя поздравить
И пожелать здоровья и любви.
Пусть ангел всегда будет с тобой рядом,
Благословит все дни твои!
***
И в этот зимний день январский
Одарят пусть тебя по-царски.
И, словно солнце согревая,
Пусть Бог тебя оберегает.
***
Татьяна, солнца свет — тебе,
Добра и радости в судьбе,
Мечты, готовой скоро сбыться.
Беде и горю — не случиться.
Здоровья, что на век хватает,
Разлука пусть тебя не знает,
Любовь пускай хранит твой дом,
Пусть все печали станут сном!
Танюша, будь самой счастливой,
Здоровья, смеха и добра.
Любимой будь и самой ценной,
Веселой, радостной всегда!
Красивой, молодой и яркой,
Успешной, умной, золотой.
Волшебных, сказочных подарков
Желаю от судьбы благой!
Здоровья, смеха и удачи,
Дружбы приятной на века.
Свой чудный праздник — именины —
Желаю встретить на ура!
***
Татьяна, в столь важный день для тебя,
Спешу поздравить я.
Ступай по жизни легкою походкой.
Ты ведь будешь для всех находкой!
Пусть беды тебя не коснутся
И только лучшие друзья найдутся!
Улыбайся и добро дари
И от счастья, словно в небесах, пари!
Татьяна милая моя,
Тебе желаю счастья я!
Любви, неведомой ныне,
Печали и грусти чтоб не было в помине!
***
Татьяна наша дорогая,
С прекрасным праздником тебя!
Добра и радости желаю,
Всем сердцем искренне любя!
***
У Татянин день тобі я зичу
Любові, радості, добра,
Хай доля вдачі позичить,
А ти щоб завжди щаслива була!
***
З Днем Тетяни! Нехай за твоєю спиною виростуть величезні крила від радості і перемог.
***
Танюша! Нехай не затьмарюють твої іскристі очі погані вісті, і всі неприємності назавжди покинуть твоє життя!
Сьогодні день Тетяни! Я тебе щиро вітаю, і бажаю всіх благ! Будь найвеселішою, прикольною і привабливою. Нехай кожного дня на тебе чекають приємні і незабутні сюрпризи. Нехай тобі буде завжди тепло від добра і турботи оточуючих. Нехай здійснюються всі мрії. Зі святом!
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Вітаю вас з Днем ангела! Нехай День Тетяни принесе вам удачу і натхнення! Нехай в найважчі дні не покидає вас бажання жити і радіти кожному дню життя!
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Вітаю з Днем Тетяни бажаю тобі всього найкращого! Нехай в це свято ти зможеш загадати найнеймовірніші бажання і всі вони здійсняться! Нехай шикарний настрій буде у тебе кожного дня! Нехай ніщо не зможе затьмарити той позитив, який ти невпинно даруєш оточуючим!
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Сьогодні, в ДеньТетяни, хочу побажати тобі заздрої наполегливості в досягненні поставлених цілей і багато сил для реалізації замисленого. Нехай поруч будуть тільки радісні і щасливі люди, які стануть живити тебе оптимізмом і позитивною енергією. Прагни вперед, до нових знань і цікавих відкриттів!
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