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Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

Сьогодні, 04:10

Надсилайте Татьянам прикольні вітання і красиві листівки

25 січня в Україні відзначається Тетянин день. З давніх-давен святу Тетяну вважають покровителькою наук і студентства. У цей день не забудьте привітати всіх знайомих Тетян з іменинами і побажати їм всього найкращого. А красиві привітання вибирайте нижче.

Тетянин день: привітання в картинках, віршах і смс
Тетянин день: привітання в картинках, віршах і смс
Фото: Depositphotos

Сьогодні.Lifestyle вітає усіх Тетян зі святом, і бажає їм процвітання, щастя і натхнення! У нашій добірці вибирайте красиві вітання у віршах, найкращі поздоровлення в прозі, короткі SMS-привітання та листівки з Днем Тетяни.

Привітання в Тетянин день у віршах

В Татьянин день хочу тебя поздравить
И пожелать здоровья и любви.
Пусть ангел всегда будет с тобой рядом,
Благословит все дни твои!

З Тетяниним днем: привітання та листівки
З Тетяниним днем: привітання та листівки
Фото: Pinterest

***

И в этот зимний день январский
Одарят пусть тебя по-царски.
И, словно солнце согревая,
Пусть Бог тебя оберегает.

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***

Татьяна, солнца свет — тебе,
Добра и радости в судьбе,
Мечты, готовой скоро сбыться.
Беде и горю — не случиться.

Здоровья, что на век хватает,
Разлука пусть тебя не знает,
Любовь пускай хранит твой дом,
Пусть все печали станут сном!

Тетянин день: привітання та листівки
Тетянин день: привітання та листівки
Фото: Pinterest

Танюша, будь самой счастливой,
Здоровья, смеха и добра.
Любимой будь и самой ценной,
Веселой, радостной всегда!
Красивой, молодой и яркой,
Успешной, умной, золотой.
Волшебных, сказочных подарков
Желаю от судьбы благой!
Здоровья, смеха и удачи,
Дружбы приятной на века.
Свой чудный праздник — именины —
Желаю встретить на ура!

***

Татьяна, в столь важный день для тебя,
Спешу поздравить я.
Ступай по жизни легкою походкой.
Ты ведь будешь для всех находкой!
Пусть беды тебя не коснутся
И только лучшие друзья найдутся!
Улыбайся и добро дари
И от счастья, словно в небесах, пари!

SMS-привітання з днем Тетяни

Татьяна милая моя,
Тебе желаю счастья я!
Любви, неведомой ныне,
Печали и грусти чтоб не было в помине!

З днем ангела в Тетянин день: листівки
З днем ангела в Тетянин день: листівки
Фото: Pinterest

***

Татьяна наша дорогая,
С прекрасным праздником тебя!
Добра и радости желаю,
Всем сердцем искренне любя!

***

У Татянин день тобі я зичу
Любові, радості, добра,
Хай доля вдачі позичить,
А ти щоб завжди щаслива була!

***

З Днем Тетяни! Нехай за твоєю спиною виростуть величезні крила від радості і перемог.

***

Танюша! Нехай не затьмарюють твої іскристі очі погані вісті, і всі неприємності назавжди покинуть твоє життя!

Красиві побажання з Тетяниним днем

Сьогодні день Тетяни! Я тебе щиро вітаю, і бажаю всіх благ! Будь найвеселішою, прикольною і привабливою. Нехай кожного дня на тебе чекають приємні і незабутні сюрпризи. Нехай тобі буде завжди тепло від добра і турботи оточуючих. Нехай здійснюються всі мрії. Зі святом!

Тетянин день: привітання
Тетянин день: привітання
Фото: Pinterest

***

Вітаю вас з Днем ангела! Нехай День Тетяни принесе вам удачу і натхнення! Нехай в найважчі дні не покидає вас бажання жити і радіти кожному дню життя!

***

Вітаю з Днем Тетяни бажаю тобі всього найкращого! Нехай в це свято ти зможеш загадати найнеймовірніші бажання і всі вони здійсняться! Нехай шикарний настрій буде у тебе кожного дня! Нехай ніщо не зможе затьмарити той позитив, який ти невпинно даруєш оточуючим!

Тетянин день: картинки та вірші
Тетянин день: картинки та вірші
Фото: Pinterest

***

Сьогодні, в ДеньТетяни, хочу побажати тобі заздрої наполегливості в досягненні поставлених цілей і багато сил для реалізації замисленого. Нехай поруч будуть тільки радісні і щасливі люди, які стануть живити тебе оптимізмом і позитивною енергією. Прагни вперед, до нових знань і цікавих відкриттів!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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