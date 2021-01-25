Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

Надсилайте Татьянам прикольні вітання і красиві листівки

25 січня в Україні відзначається Тетянин день. З давніх-давен святу Тетяну вважають покровителькою наук і студентства. У цей день не забудьте привітати всіх знайомих Тетян з іменинами і побажати їм всього найкращого. А красиві привітання вибирайте нижче.

Тетянин день: привітання в картинках, віршах і смс Фото: Depositphotos

Сьогодні.Lifestyle вітає усіх Тетян зі святом, і бажає їм процвітання, щастя і натхнення! У нашій добірці вибирайте красиві вітання у віршах, найкращі поздоровлення в прозі, короткі SMS-привітання та листівки з Днем Тетяни.

Привітання в Тетянин день у віршах

В Татьянин день хочу тебя поздравить

И пожелать здоровья и любви.

Пусть ангел всегда будет с тобой рядом,

Благословит все дни твои!

З Тетяниним днем: привітання та листівки Фото: Pinterest

***

И в этот зимний день январский

Одарят пусть тебя по-царски.

И, словно солнце согревая,

Пусть Бог тебя оберегает.

***

Татьяна, солнца свет — тебе,

Добра и радости в судьбе,

Мечты, готовой скоро сбыться.

Беде и горю — не случиться.

Здоровья, что на век хватает,

Разлука пусть тебя не знает,

Любовь пускай хранит твой дом,

Пусть все печали станут сном!

Тетянин день: привітання та листівки Фото: Pinterest

Танюша, будь самой счастливой,

Здоровья, смеха и добра.

Любимой будь и самой ценной,

Веселой, радостной всегда!

Красивой, молодой и яркой,

Успешной, умной, золотой.

Волшебных, сказочных подарков

Желаю от судьбы благой!

Здоровья, смеха и удачи,

Дружбы приятной на века.

Свой чудный праздник — именины —

Желаю встретить на ура!

***

Татьяна, в столь важный день для тебя,

Спешу поздравить я.

Ступай по жизни легкою походкой.

Ты ведь будешь для всех находкой!

Пусть беды тебя не коснутся

И только лучшие друзья найдутся!

Улыбайся и добро дари

И от счастья, словно в небесах, пари!

SMS-привітання з днем Тетяни

Татьяна милая моя,

Тебе желаю счастья я!

Любви, неведомой ныне,

Печали и грусти чтоб не было в помине!

З днем ангела в Тетянин день: листівки Фото: Pinterest

***

Татьяна наша дорогая,

С прекрасным праздником тебя!

Добра и радости желаю,

Всем сердцем искренне любя!

***

У Татянин день тобі я зичу

Любові, радості, добра,

Хай доля вдачі позичить,

А ти щоб завжди щаслива була!

***

З Днем Тетяни! Нехай за твоєю спиною виростуть величезні крила від радості і перемог.

***

Танюша! Нехай не затьмарюють твої іскристі очі погані вісті, і всі неприємності назавжди покинуть твоє життя!

Красиві побажання з Тетяниним днем

Сьогодні день Тетяни! Я тебе щиро вітаю, і бажаю всіх благ! Будь найвеселішою, прикольною і привабливою. Нехай кожного дня на тебе чекають приємні і незабутні сюрпризи. Нехай тобі буде завжди тепло від добра і турботи оточуючих. Нехай здійснюються всі мрії. Зі святом!

Тетянин день: привітання Фото: Pinterest

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Вітаю вас з Днем ангела! Нехай День Тетяни принесе вам удачу і натхнення! Нехай в найважчі дні не покидає вас бажання жити і радіти кожному дню життя!

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Вітаю з Днем Тетяни бажаю тобі всього найкращого! Нехай в це свято ти зможеш загадати найнеймовірніші бажання і всі вони здійсняться! Нехай шикарний настрій буде у тебе кожного дня! Нехай ніщо не зможе затьмарити той позитив, який ти невпинно даруєш оточуючим!

Тетянин день: картинки та вірші Фото: Pinterest

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Сьогодні, в ДеньТетяни, хочу побажати тобі заздрої наполегливості в досягненні поставлених цілей і багато сил для реалізації замисленого. Нехай поруч будуть тільки радісні і щасливі люди, які стануть живити тебе оптимізмом і позитивною енергією. Прагни вперед, до нових знань і цікавих відкриттів!

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