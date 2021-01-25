Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

25 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 25 січня в історії

Яке сьогодні свято, 25 січня? Тетянин день і День студента . День святої Тетяни Римської – в православному календарі. Тетянин день – в народному календарі. Іменини святкують: Ілля, Макар, Пахом, Петро, Сава, Тетяна.

Читайте також:
Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 25 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 25 січня.

25 січня: яке сьогодні свято
25 січня: яке сьогодні свято
Фото: Depositphotos

  • Тетянин день або День студента – відзначається в багатьох пострадянських країнах на честь заснування в 1755 році імператрицею Єлизаветою Московського університету, першого навчального закладу такого високого рівня. А свята Татіана вважається покровителькою студентів.
  • День революції і День національної поліції відзначається в Єгипті.
  • Національний жіночий день святкується в Гондурасі.
  • День народження Роберта Бернса – національне свято, яке відзначається в Шотландії і Великій Британії на честь видатного поета.

Яке сьогодні свято

25 січня в православній церкві шанується день пам'яті мучениці Татіани і з нею в Римі потерпілих (Тетянин день), святителя Сави, архієпископа Сербського, преподобного Мартініана Білозерського, мученика Мертія, мученика Петра Авессаломіта, преподобної Євпраксії Тавеніської. Проводиться святкування ікон Божої Матері "Годувальниця", Акафістна.

У народі 25 січня відзначається Тетянин день. Господині традиційно цього дня пекли коровай у формі сонця, щоб прискорити прихід весни, і ділили між членами сім'ї так, щоб всім обов'язково дістався шматочок. У Тетянин день зазвичай наводили порядки і вибивали пил із доріжок, що накопичилася за Святки. А ще цього дня незаміжні дівчата ворожили на долю, женихів і любов. У народі помічали, що дівчинка, яка народилася в Тетянин день, буде гарною господинею і рукодільницею.

Прикмети на 25 січня

  • сонячний день на Тетяну – до раннього прильоту птахів;
  • тепло на 25 січня обіцяє посушливе літо;
  • сніг на Тетяну – літо буде дощовим;
  • хуртовини цього дня провіщають посуху влітку;
  • мороз і сонце в Тетянин день – значить, можна чекати на хороший урожай.

Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:

Відео: Сьогодні

Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 січня

  • 1858 – марш Мендельсона пролунав на весіллі англійської принцеси Вікторії з принцем Прусії Фрідріхом, після чого був визнаний весільним маршем.
  • 1924 – у Франції відкрилися перші зимові Олімпійські ігри.
  • 1949 – вперше вручена американська телевізійна премія "Еммі".
  • 1993 – на орбітальній станції "Мир" пройшла перша в історії художня виставка робіт українського режисера, фотографа і графіка Ігоря Подольчака.

Хто народився 25 січня

  • 1759 – Роберт Бернс, шотландський поет, фольклорист.
  • 1783 – Вільям Колгейт, американський бізнесмен, засновник компанії Colgate.
  • 1806 – Орест Новицький, український і російський філософ, психолог, письменник.
  • 1832 – Іван Шишкін, російський художник-пейзажист, живописець.
  • 1874 – Вільям Сомерсет Моем, англійський письменник.
  • 1938 – Володимир Висоцький, радянський поет, автор-виконавець пісень, актор театру і кіно.
  • 1978 – Володимир Зеленський, 6-й президент України з 2019 року.
  • 1983 – Дмитро Шепелєв, білоруський, український і російський теле- і радіоведучий.
  • 1985 – Тіна Кароль, українська співачка, актриса, телеведуча.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
День студента: історія свята, якого числа відзначають в Україні Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята
свята прикмети день студента цей день в історії Тетянин день
Реклама

Новини партнерів

"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Названо найбільш брехливі знаки зодіаку: ні слова правди
Названо найбільш брехливі знаки зодіаку: ні слова правди

Популярні статті

Сьогодні, 04:10Events

Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

Вчора, 12:27Фаново

День студента: історія свята, якого числа відзначають в Україні

Вчора, 09:34Зірково

В Україні вилікувати неможливо: Сергій Бабкін розповів про страшний діагноз

Вчора, 05:17Психо

Гороскоп на сьогодні 24 січня: у Близнят період позбавлення від мотлоху, а Раки дізнаються секрет

23 січняЗірково

"Маску" скинули, Буйвола впізнали – ім'я зірки (відео)

23 січняЗірково

Пугачова відписалась від Кіркорова в Instagram. Через Навального?

23 січняЗірково

Барі Алібасова госпіталізували: син продюсера пояснив, що сталося із батьком

23 січняСмачно

3 рецепти всесвітньо відомих пирогів

23 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 23 січня: Діви легко зможуть вирішити будь-яке завдання, а Терези – напартачити на роботі

22 січняЗірково

Представники України на "Євробаченні" випустили нову пісню. Фанати назвали її "хітярою"

22 січняФаново

Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята

22 січняЗірково

Дружина Олександра Скічка: "Він свідомо пішов на те, що його утримуватиме дружина"

22 січняПсихо

Як відсвяткувати день народження вдома: три головні складові свята

22 січняСмачно

Сир тофу: користь, шкода і правила вибору

22 січняЗірково

Ані Лорак в Україні зустрілася з найкращою подругою: фото, відео

22 січняEvents

День Соборності України: цікаві факти

Новини партнерів

Как вкусно приготовить картошку с грибами
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Українському співакові поставили страшний діагноз
Українському співакові поставили страшний діагноз
Врач рассказала, кому не нужно вакцинироваться от КОВИД
Врач рассказала, кому не нужно вакцинироваться от КОВИД
Мика Ньютон показала фото с больницы и поведала о борьбе с раком
Мика Ньютон показала фото с больницы и поведала о борьбе с раком

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти