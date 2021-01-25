25 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 25 січня в історії
Яке сьогодні свято, 25 січня? Тетянин день і День студента . День святої Тетяни Римської – в православному календарі. Тетянин день – в народному календарі. Іменини святкують: Ілля, Макар, Пахом, Петро, Сава, Тетяна.
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Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 25 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 25 січня.
- Тетянин день або День студента – відзначається в багатьох пострадянських країнах на честь заснування в 1755 році імператрицею Єлизаветою Московського університету, першого навчального закладу такого високого рівня. А свята Татіана вважається покровителькою студентів.
- День революції і День національної поліції відзначається в Єгипті.
- Національний жіночий день святкується в Гондурасі.
- День народження Роберта Бернса – національне свято, яке відзначається в Шотландії і Великій Британії на честь видатного поета.
25 січня в православній церкві шанується день пам'яті мучениці Татіани і з нею в Римі потерпілих (Тетянин день), святителя Сави, архієпископа Сербського, преподобного Мартініана Білозерського, мученика Мертія, мученика Петра Авессаломіта, преподобної Євпраксії Тавеніської. Проводиться святкування ікон Божої Матері "Годувальниця", Акафістна.
У народі 25 січня відзначається Тетянин день. Господині традиційно цього дня пекли коровай у формі сонця, щоб прискорити прихід весни, і ділили між членами сім'ї так, щоб всім обов'язково дістався шматочок. У Тетянин день зазвичай наводили порядки і вибивали пил із доріжок, що накопичилася за Святки. А ще цього дня незаміжні дівчата ворожили на долю, женихів і любов. У народі помічали, що дівчинка, яка народилася в Тетянин день, буде гарною господинею і рукодільницею.
Прикмети на 25 січня
- сонячний день на Тетяну – до раннього прильоту птахів;
- тепло на 25 січня обіцяє посушливе літо;
- сніг на Тетяну – літо буде дощовим;
- хуртовини цього дня провіщають посуху влітку;
- мороз і сонце в Тетянин день – значить, можна чекати на хороший урожай.
Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:
- 1858 – марш Мендельсона пролунав на весіллі англійської принцеси Вікторії з принцем Прусії Фрідріхом, після чого був визнаний весільним маршем.
- 1924 – у Франції відкрилися перші зимові Олімпійські ігри.
- 1949 – вперше вручена американська телевізійна премія "Еммі".
- 1993 – на орбітальній станції "Мир" пройшла перша в історії художня виставка робіт українського режисера, фотографа і графіка Ігоря Подольчака.
- 1759 – Роберт Бернс, шотландський поет, фольклорист.
- 1783 – Вільям Колгейт, американський бізнесмен, засновник компанії Colgate.
- 1806 – Орест Новицький, український і російський філософ, психолог, письменник.
- 1832 – Іван Шишкін, російський художник-пейзажист, живописець.
- 1874 – Вільям Сомерсет Моем, англійський письменник.
- 1938 – Володимир Висоцький, радянський поет, автор-виконавець пісень, актор театру і кіно.
- 1978 – Володимир Зеленський, 6-й президент України з 2019 року.
- 1983 – Дмитро Шепелєв, білоруський, український і російський теле- і радіоведучий.
- 1985 – Тіна Кароль, українська співачка, актриса, телеведуча.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.
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