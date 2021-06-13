Місячний календар на тиждень 14-20 червня 2021 року
Згідно з місячним календарем, наступні вихідні пройдуть яскраво, активно й емоційно, а ось найнебезпечнішим днем тижня для багатьох буде п'ятниця через зміну фази Місяця
Докладний місячний календар на середину червня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.
Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 14-20 червня 2021 року.
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- 14 червня, понеділок – 5-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – молодик. День творчості, реалізації задуманого і отримання знань.
- 15 червня, вівторок – 6-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – молодик. День самоти і смирення, коли протипоказано скаржитися на життя і обставини.
- 16 червня, середа – 7-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Діва. Фаза Місяця – молодик. Провокаційний день, не піддавайтеся бажанням говорити зайве і здійснювати необдумані вчинки.
- 17 червня, четвер – 8-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Діва. Фаза Місяця – молодик. День каяття у власних гріхах, прощення образ і чужих недоліків.
- 18 червня, п'ятниця – 9-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Терези. Фаза Місяця – перша чверть о 6:55. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більше ніж в інші дні.
- 19 червня, субота – 10-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Терези. Фаза Місяця – перша чверть. День енергії й активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.
- 20 червня, неділя – 11-й місячний день
Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, в який важливо тримати емоції під контролем.
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