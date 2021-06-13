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Місячний календар на тиждень 14-20 червня 2021 року

Сьогодні, 11:03

Згідно з місячним календарем, наступні вихідні пройдуть яскраво, активно й емоційно, а ось найнебезпечнішим днем тижня для багатьох буде п'ятниця через зміну фази Місяця

Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця
Фото: Unsplash

Докладний місячний календар на середину червня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 14-20 червня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 14-20 червня 2021 року

  • 14 червня, понеділок – 5-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – молодик. День творчості, реалізації задуманого і отримання знань.

  • 15 червня, вівторок – 6-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – молодик. День самоти і смирення, коли протипоказано скаржитися на життя і обставини.

  • 16 червня, середа – 7-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Діва. Фаза Місяця – молодик. Провокаційний день, не піддавайтеся бажанням говорити зайве і здійснювати необдумані вчинки.

  • 17 червня, четвер – 8-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Діва. Фаза Місяця – молодик. День каяття у власних гріхах, прощення образ і чужих недоліків.

  • 18 червня, п'ятниця – 9-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Терези. Фаза Місяця – перша чверть о 6:55. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більше ніж в інші дні.

  • 19 червня, субота – 10-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Терези. Фаза Місяця – перша чверть. День енергії й активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.

  • 20 червня, неділя – 11-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, в який важливо тримати емоції під контролем.

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