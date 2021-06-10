Солодкий гороскоп: яке ви морозиво за знаком зодіаку

Виявляється, амбітні Леви – це морозиво з вишуканою французькою ваніллю, Раки, які люблять розваги, – з печивом, Козероги вибирають морозиво в ріжку, а Рибам подобається фруктове

Яке ви морозиво за гороскопом Фото: freepik.com, Pexels

Морозиво вже актуальне, літо почалося. Тому сміливо куштуємо на вулиці, а ще краще – намагаємося готувати його вдома, так корисніше. Тепер час дізнатися, яке морозиво можна спробувати кожному з нас, згідно з порадами астрології. Це не означає, що треба налягати на конкретно своє, але перевагу віддавати цілком можна. 12 видів холодної радості для кожного знаку зодіаку шукайте нижче.

Овен – кавове морозиво

Для підживлення енергією Овнам потрібне кавове морозиво Фото: Depositphotos

Сміливі, авантюрні та дуже енергійні – Овнам завжди потрібні сили, адже вони зрідка засиджуються на одному місці. Кавове морозиво під чашку кави – і є ці страшно активні та ініціативні люди.

Телець – м'ятне морозиво

Чуттєві Тельці – це м'ятне морозиво Фото: Depositphotos

Тельці стабільні та надійні, на них можна сміливо покластися в скрутну хвилину. Вони завжди вислухають і дадуть слушну пораду. До того ж це чуттєві люди, як додаткова прохолода м'яти в морозиві.

Близнюки – полуничне морозиво

Влюбливі Близнюки – це полуничне морозиво Фото: Depositphotos

Це люди з величезним і здоровим почуттям гумору, які заряджають своїм ентузіазмом всіх навколо. Ще ці люди занадто легко закохуються, тому вони – це полуничне морозиво. Чому полуничне? Адже ця ягода – ягода флірту і любові.

Раки – вершкове морозиво з печивом

Для Раків-веселунів ідеальне морозиво з печивом Фото: Depositphotos

Емоційним Ракам підійде вершкове морозиво зі шматочками печива. З таким десертом вони весело проводитимуть час із численними друзями, веселитимуть їх і розважатимуть. Для Раків – це одна з важливих речей – бути в центрі уваги та зіркою вечірок.

Лев – морозиво зі смаком французької ванілі

Лев – морозиво зі смаком французької ванілі Фото: Pixabay

Леви чарівні та амбітні. Вони люблять, коли все навколо вишукано і елегантно. Тим паче коли в десерті, в нашому випадку в морозиві, присутня французька ваніль, то Леви відтаюють.

Діва – морозиво з нугою або карамеллю

Надійні Діви – це морозиво з карамеллю або нугою Фото: Depositphotos

Діви дуже надійні і люблячі. Вони дбають практично про всіх, кого пустили в своє оточення. А якщо потрібна розрада, підтримка і навіть поплакати, то йдіть до Дів, вони вислухають і допоможуть. І морозиво з нугою не забудьте.

Терези – класичне вершкове морозиво

Для врівноважених Терезів кращий варіант – вершкове морозиво Фото: Depositphotos

Бо ви стабільні завжди і вас мало хто і що може вибити з колії. Ваша врівноваженість і спокій зводить багатьох з розуму, але Терези ніколи не втратять пильності і впевненості в собі. Ці люди чарівні, романтичні і врівноважені, як хороша порція вершкового морозива.

Скорпіон – морозиво із шоколадом

Скорпіонам сподобається шоколадне морозиво Фото: Unsplash

І якщо поверх цього морозива лежатимуть ще і шматочки шоколаду, то це подвійно правильний вибір. Шоколад – ґрунтовне доповнення до десертів, перевірене часом. Як і Скорпіони, які завжди небайдужі до своїх близьких і друзів.

Стрілець – морозиво з горіхами і цукатами

Стрільців можна задобрити горіховим морозивом Фото: instagram.com/svet_4you/

Стрільці дуже впевнені в собі. Іноді бувають трохи агресивні та дратівливі, але задобрити їх можна хорошою порцією морозива з горіхами і цукатами. Стрільці люблять усе яскраве і щоби було всього багато.

Козеріг – морозиво в ріжку

Амбітні Козероги – це морозиво в ріжку Фото: freepik.com

Ймовірно, це логічно. А якщо серйозно, то ми всі цінуємо цих людей за їхню рішучість, сміливість і амбітність. І дуже часто пробачаємо їм впертість. Чому морозиво в ріжку? Тому що його зручно тримати. А Козероги вміють усе тримати під контролем.

Водолій – морозиво яскравих відтінків і смаків

Доброзичливі Водолії – це морозиво яскравих відтінків Фото: Pexels

Водолії ласкаві, доброзичливі й модні. Вони люблять оригінальні рішення, тому їм підійде все морозиво з найяскравішим кольором і різноманітним смаком.

Риби – фруктове або ягідне морозиво

Замріяні Риби – це легке ягідне морозиво Фото: freepik.com

Риби – мрійливі та емоційні люди. Вони дуже млосно вибирають усе – починаючи від людей, які їх оточуватимуть, закінчуючи морозивом. Адже їм важливо трохи відрізнятися від інших. І коли хтось вибирає шоколадне або з горіхами, Рибам потрібно щось протилежне. Це вся їхня сутність.

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