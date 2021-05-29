Яка ви африканська тварина за гороскопом – 12 варіантів для кожного знака зодіаку

Рак виявився хижаком, Стрілець – птахом, а ось Лев і в Африці – Лев.

Яка ви африканська тварина за гороскопом Фото: Pixabay

Не лише традиційні західний і східний гороскопи здатні наділяти нас тваринами якостями. Найгарячіший континент планети також взяв участь у класифікації людей. Хто ви з африканських тварин? Пропонуємо вам знайти свій прототип і ознайомитися з його головними характеристиками.

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Овен – Гепард

Гепард Фото: Pixabay

Цей знак підприємливий, енергійний, новаторський і відважний. Його швидкість, ентузіазм і впевненість у собі просто зашкалюють. Але, так само, як і блискавичний гепард, Овен – бігун на короткі дистанції, а потім швидко здувається.

Телець – Фламінго

Фламінго Фото: Pixabay

Представник знака Телець терплячий і надійний, люблячий і водночас наполегливий і рішучий. Він цінує стабільність і може впевнено стояти навіть на одній нозі, подібно фламінго.

Близнята – Сурікати

Сурікати Фото: Pixabay

Надзвичайно комунікабельні, привітні, різнобічні і дотепні Близнята багато в чому нагадують сурикатов. Як і ці звірки, вони товариські, допитливі, безстрашні і безпосередні.

Рак – Вовк

Африканський вовк Фото: Pixabay

Емоційність, чуттєвість, проникливість, дбайливість, обережність і співчуття – ось, мабуть, головні якості, які має Рак, втім, як і вовк. Іноді буває похмурим і надмірно образливим.

Лев – Лев

Лев Фото: Pixabay

Лев і в Африці Лев, ні додати, ні відняти. Він гордий, щедрий, в міру пихатий і заступницький, безмірно владний і безумовно справедливий. Одним словом, цар – звірів і людей.

Діва – Жираф

Жираф Фото: Pixabay

Цей знак зодіаку має скромність аж до сором'язливості, практичність, ретельність, скрупульозність, аналітичний склад розуму і консервативність. Діви здатні докопатися до суті і дотягнутися до недосяжних висот, як жирафи.

Терези – Зебра

Зебра Фото: Pixabay

Головні риси цього знака зодіаку: романтика і чарівність, ідеалізм та елегантність. Але водночас вони характеризуються нерішучістю, мінливістю, кокетством і егоїзмом. Загалом, смуга біла, смуга чорна.

Скорпіон – Гієна

Гієна Фото: Pixabay

Характеристика цього непростого представника зодіакального кола – рішучість, емоційність, пристрасть, розвинена інтуїція. У той же час Скорпіон, як і гієна, може бути ревнивим, уразливим, нав'язливим, скритним і впертим.

Стрілець – Вінценосний журавель

Вінценосний журавель Фото: Pixabay

Як і цей елегантний птах, Стрілець – людина оптимістична і волелюбна, чесна і відверта, весела і добродушна. Але іноді ці якості межують з безтурботністю, безвідповідальністю і холодною байдужістю.

Козоріг – Антилопа

Антилопа Фото: Pixabay

Це явно африканський представник. Він практичний і обачливий, амбітний і дисциплінований, уважний, терплячий і стриманий. Подібно антилопі, завжди напоготові, щоб не вляпатися в неприємності.

Водолій – Павич

Павич

При всій своїй чесності, лояльності, винахідливості та оригінальності мислення Водолії, як і дикі африканські павичі, залишаються незалежними, незговірливими і моментами абсолютно непередбачуваними.

Риби – Слон

Слони Фото: Pixabay

У представників цього знака зодіаку, як і у слонів, своя стихія і спосіб життя. Вони мудрі, потайливі, незалежні і самодостатні, але часто мають потребу у спілкуванні із собою подібними. Також Риби добрі, безкорисливі і співчуваючі.

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