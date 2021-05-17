Гороскоп друїдів: яке дерево – ваше

Хто ви за кельтським гороскопом: люди-Кедри вибирають крайнощі, а в Жасмин неможливо не закохатися

Яке дерево - ваше Фото: Unsplash

Якщо ви любите природу і відчуваєте прилив сил, гуляючи парком або в лісі, вам напевно буде цікаво дізнатися, яке дерево – ваше. Багато століть назад стародавні кельтські жерці склали гороскоп. Згідно з цим гороскопом, люди, народжені в певний день, мають своє дерево-талісман і переймають його риси, поведінку і долю.

Раніше ми розповідали, кому які кімнатні квіти пасують для удачі та багатства за знаком зодіаку.

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Яблуня

23 грудня – 31 грудня; 25 червня – 4 липня

яблуня Фото: Pixabay

Люди-Яблуні просто створені для тихого, затишного сімейного життя. Вони добрі, терплячі, турботливі та щедрі. А ось відпускати від себе близьких людей їм украй важко: "Яблуко від яблуні недалеко падає" – сказано саме про них. Ці люди сентиментальні й замислені, відрізняються розвиненою логікою і аналітичним мисленням.

Ялина

1 січня – 11 січня; 5 липня – 14 липня

ялина Фото: Pixabay

Не варто представникам Ялини зайвий раз нагадувати про їх колючість. Вони й самі це знають, але залишаються невиправними егоїстами. У своє коло пускають тільки обраних, для інших вони святково-прекрасні, загадкові, але холодні й неприступні. Людина-Ялина відрізняється надзвичайною наполегливістю, гострим розумом, сумлінністю і скрупульозністю в роботі.

12 січня – 24 січня; 15 липня – 25 липня

в'яз Фото: Pixabay

Людина-В'яз прагне до легкості й не любить ускладнювати життя ні собі, ні людям. Однак вона ненав'язлива і миролюбна, нікого не муштрує і не змушує, нічого не вимагає. Але не терпить, коли їй виносять мозок порадами і повчаннями. В'яза характеризують спостережливість, організаторські здібності, реалізм і виваженість у визначенні рішень.

Кипарис

25 січня – 3 лютого; 26 липня – 4 серпня

Кипарис Фото: Pixabay

Кипарис – багатоликий, адже, власне, це і дерево, і чагарник. Стрункий, міцний, нехитрий, але водночас цілеспрямований. Не позбавлений вишуканості, здатний задовольнятися малим і легко пристосовується до ситуації. Такі люди – хороші сім'янини, але вони позбавлені амбіцій і сентиментальності.

Тополя

4 лютого – 8 лютого; 5 серпня – 13 серпня

Тополя Фото: Pixabay

Людина-Тополя – особистість ефектна, здатна рости і розвиватися з дивовижною швидкістю, причому ще й невибаглива до умов. Її головні визначні риси – незалежність, відвага, гордість і розвинена інтуїція. Такі люди часто мовчазні, не люблять скаржитися на долю, але з ними легко спілкуватися і бути в одній компанії.

Кедр

9 лютого – 18 лютого; 14 серпня – 23 серпня

кедр Фото: Pixabay

Людина-Кедр по-своєму унікальна, мабуть, тому вона часто вибирає крайнощі. З одного боку, ці люди впевнені в собі, можуть змусити будь-кого зважати на свою думку, з іншого – надто чутливі та вразливі, сприймають жарти за чисту монету. Вони, не роздумуючи, вирішують і свої, і чужі проблеми й нерозважливо ігнорують небезпеку.

Сосна

19 лютого – 28/29 лютого; 24 серпня – 2 вересня

сосна Фото: Pixabay

Народжені під цим знаком люди гарні, ефектні, вміють вигідно показати свої чесноти і приховати від чужих очей недоліки. Люди-Сосни відрізняються гострим розумом, непохитною логікою, прямолінійністю і схильністю до перфекціонізму. Вони легко знаходять вихід зі складних ситуацій, їхні рухи і думки точні та швидкі.

Верба

1 березня – 10 березня; 3 вересня – 12 сентября

Іва Фото: Pixabay

Щоб зрозуміти характер людей-Верб, досить поглянути на це дерево. Такі люди часто поводяться про людське око, на показ. Вербу недарма називають плакучою, у всякому разі це чудові актори і свою роль вони грають чудово. Однак крім артистичності, не можна недооцінювати їхню романтичність, залюбливість і багату уяву.

Липа

11 березня – 20 березня; 13 вересня – 22 вересня

липа Фото: Pixabay

Чарівним і дещо сентиментальним представникам дерева Липи для щастя потрібно зовсім небагато: затишок, спокій і стан умиротворення. Однак Липи досить ревниві й можуть цим почуттям отруїти життя і собі, і оточенню. На цьому ґрунті їх краще не дражнити і не провокувати. Мають творчі здібності, які успішно розвивають.

Модрина

22 березня – 31 березня; 24 вересня – 3 жовтня

модрина Фото: Pixabay

Описати людей-Модрин нескладно: вони міцні, надійні, витривалі, у вогні не горять і в воді не тонуть. Але іноді просто вперті, непробивні, незговірливі та позбавлені чуттєвості, доводять навколишніх людей до сліз і розпачу. Часто Модрини можуть бути небезпечні для недругів, бо розправляються з тими, кого не люблять, рішуче і безжально.

Горобина

1 квітня – 10 квітня; 4 жовтня – 13 жовтня

горобина Фото: Pixabay

Складно не закохатися в Горобину. Така людина, як і дерево-прототип, гарна, приваблива, здатна знайти спільну мову з будь-яким і виправдати кожного. За тендітною зовнішністю ховається дуже стійка і прониклива натура. Має гарний смак, любить добре одягатися і вміє підкреслити найкраще в собі.

Клен

11 квітня – 20 квітня; 14 жовтня – 23 жовтня

клен Фото: Pixabay

Люди цього знака привабливі, акуратні, доглянуті, кокетливі, дещо цинічні, дбають про свій вигляд і стежать за модою. Вони мають аналітичний склад мислення і чудове почуття гумору, чим іноді збивають з пантелику оточення, виходячи сухими з води. До того ж Клен може розплутати найзаплутаніші справи і найскладніші обставини, на що інші не здатні.

Горіх

21 квітня – 30 квітня; 24 жовтня – 2 листопада

горіх Фото: Pixabay

Ви помічали, що під цим деревом нічого не росте? Це недарма. Горіхи суперечливі й тому непередбачувані. З одного боку, вони гостинні, вишукані в манерах і готові щедро ущедрити своєю ласкою близьких людей. З іншого – часто бувають примхливі, амбітні, агресивні та навіть підступні без видимої на те причини.

Жасмин

1 травня – 14 травня; 3 листопада – 11 листопада

жасмин Фото: Pixabay

Вже на перший погляд Жасмин заворожує, та й хіба може бути інакше – ніжні квіти, чудовий аромат, витонченість і крихкість. Ці люди часто стають музами, підкоряючи серця, і непогано це використовують. От тільки ближче познайомившись, можна зрозуміти, що за всією привабливістю ховається явний песиміст.

Каштан

15 травня – 24 травня; 12 листопада – 21 листопада

Каштан Фото: Pixabay

У Каштанах краса поєднується з простотою і легкістю спілкування. Під кроною Каштана дихається і живеться легко. Ці люди здатні на благородні вчинки, тому що мають вроджене почуття справедливості й готові прийти на допомогу скривдженим навіть собі на шкоду. Їх відрізняє відвага, реалізм і організаторські здібності.

Ясень

25 травня – 3 червня; 22 листопада – 1 грудня

Ясень Фото: Pixabay

Ясени красиві, сильні, стрункі зовні, а всередині у них розвинена інтуїція і аналітичний склад мислення. Вони подобаються собі, але водночас досить вимогливі до оточення. З ними буває непросто, доведеться запастися терпінням, щоб знайти спільну мову. Але якщо це сталося, то кращого співрозмовника і партнера годі шукати.

Граб

4 червня – 13 червня; 2 грудня – 11 січня

граб Фото: Pixabay

Людина-Граб гарна, але зарозуміла, відчужена і холодна щодо емоцій і почуттів. Вона часто дивиться на людей в своєму оточенні зверхньо. Зате любить нагороди і почесті, заради яких здатна на подвиги. Граб є прихильником заведеного порядку і дисципліни. У нього є чого повчитися: він дуже відповідальний і працездатний, а тому успішний.

Інжир

14 червня – 23 червня; 12 грудня – 20 грудня

інжир Фото: Pixabay

Інжир відрізняється емоційністю, непередбачуваністю і непостійністю. Він довго не засиджується на одному місці, тому що швидко починає нудьгувати і шукати собі нові пригоди. Чого не скажеш про особисте життя: людина-Інжир не зраджує свою домівку, але погано переживає труднощі, тому може швидко знесилитися.

Дуб

21 березня – 22 березня – весняне рівнодення

дуб Фото: Pixabay

Люди-Дуби, як і самі дерева, повні життєвих сил, величі й краси. Мало що може збити їх з обраного шляху і порушити плани. Дуб – гордовитий, сміливий, шляхетний і вольовий. Він наділений рішучістю і практичним розумом, але не здатен бути гнучким і дипломатичним.

Береза

24 червня – літнє сонцестояння

береза Фото: Pixabay

Чистота, аристократизм, стриманість і непорочність – так можна схарактеризувати це дерево і людей, що мають таку символіку. Берези завжди успішні в товаристві і не зловживають добрим до них ставленням. Їм більше пасує творча робота, де важливо виявляти винахідливість і фантазію.

Олива

23 вересня – 24 вересня – осіннє рівнодення

Олива Фото: Pixabay

Олива – символ миролюбності, віковічної мудрості та вірності. Такі люди майже не мають заздрісників і недоброзичливців. У їхньому характері – врівноваженість, спокій і життєлюбність. Вони випромінюють любов і світло. А цінності, які вони сповідують, знаходять відгук і підтримку оточення.

Бук

21 грудня – 22 грудня – зимове сонцестояння

бук Фото: Pixabay

Бук – дерево міцне, сильне, красиве і правильне. Такі люди не позбавлені амбітності, впевненості в собі, точності дій і ясності думки. У будь-якій ситуації вони не втрачають самовладання і здатні тільки за допомогою самого ентузіазму вибиратися з клопотів. Але іноді їм не вистачає фантазії і легкості думок та дій.

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