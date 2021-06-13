Гороскоп на тиждень 13-19 червня: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 13-19 червня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень Фото: Unsplash

Настрій на початку тижня буде піднесеним і навіть бойовим. Виникне відчуття власної значущості і бажання підкорювати вершини і керувати іншими.

Поступово цей настрій поступиться місцем стабільному заспокоєнню, розважливості і виваженості. Знизиться ймовірність конфліктів і запанує спокій і гармонія.

Гороскоп на тиждень 13-19 червня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) Фото: Сьогодні

Овнів протягом усього наступного тижня буде приваблювати все цікаве, незвичне і красиве. У вас навіть з'явиться бажання змінити зовнішність і інтер'єр або ж створювати красиві речі своїми руками, чому абсолютно не варто перешкоджати. Ви миролюбні і неконфліктні, що притягуватиме до вас оточуючих.

Гороскоп на тиждень 13-19 червня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Тельців не залишить увага оточуючих людей – як колег, так і близьких. Вам імпонує проявляти почуття власної значущості і вагомості. У понеділок ви можете зацікавити всіх зміною іміджу і розвитком власних талантів. В кінці тижня зверніть увагу на здоров'я.

Гороскоп на тиждень 13-19 червня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) Фото: Сьогодні

Близнят очікує різноплановий, суперечливий, але, загалом, ненудний тиждень. За цей короткий період ви встигнете помандрувати, познайомитися з новими людьми, а також зайнятися покупками, зміною зовнішності, творчими ідеями. Головне ще – не забути добре відпочити і хоч трохи часу приділити здоров'ю.

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Гороскоп на тиждень 13-19 червня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) Фото: Сьогодні

У Раків наступного тижня виникне гостра необхідність в спілкуванні, зустрічах і нових знайомствах. Ви будете підживлюватися енергією, якої вам бракує, у колі друзів і малознайомих людей, а тому не варто уникати багатолюдних товариств. У четвер від вас буде потрібно прийняття рішення в фінансових питаннях.

Гороскоп на тиждень 13-19 червня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) Фото: Сьогодні

Левам наступного тижня важливо не втратити хороший шанс в досягненні успіхів у роботі, просуванні кар'єрними сходами або партнерських угодах. У вівторок ви легко зможете показати себе з кращого боку і отримати довіру оточуючих – скористайтеся цим. Остерігайтеся конфліктів зі старшими родичами.

Гороскоп на тиждень 13-19 червня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) Фото: Сьогодні

Для Дів початок наступного тижня принесе багатообіцяючі знайомства з людьми здалеку. Це може бути як особистий контакт, так і спілкування через інтернет. Ваші успіхи в навчанні незнайомій справі, оволодінні новими знаннями і кар'єрному просуванні будуть на висоті, особливо в середині семиденного періоду.

Гороскоп на тиждень 13-19 червня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) Фото: Сьогодні

Представників знаку Терези наступного тижня чекають серйозні зміни, які можуть спричинити за собою хвилювання і невпевненість у собі. У вівторок будьте готові до вирішення фінансових проблем, питань спадщини або нерухомості, а також зміни роботи. Краще заздалегідь спланувати можливі варіанти розвитку подій.

Гороскоп на тиждень 13-19 червня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) Фото: Сьогодні

Скорпіонам наступного тижня краще не працювати поодинці, а об'єднатися з партнером – чи то колегою по роботі, чи то чоловіком у вирішенні сімейних справ. Так вам буде легше досягти бажаного результату. Взагалі у вас починається період серйозних змін, більшість з яких будуть в кращий бік.

Гороскоп на тиждень 13-19 червня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) Фото: Сьогодні

Стрільців наступного тижня з головою захопить вирішення побутових питань та звичайна текучка. У п'ятницю на всіх працьовитих Стрільців чекає успіх і визнання оточуючих, головне – постарайтеся не ухилятися від роботи і тим більше не боятися її. На вихідних займіться своїм здоров'ям і постарайтеся добре відпочити.

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Гороскоп на тиждень 13-19 червня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) Фото: Сьогодні

Козороги наступної семиденки благополучно виходять зі смуги криз і невдач. Найближчий тиждень принесе позитивний настрій, цікаве спілкування і спонтанні розважальні заходи. Можливо також багатообіцяюче любовне побачення – не пропустіть свій зоряний час.

Гороскоп на тиждень 13-19 червня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) Фото: Сьогодні

Водолії наступного тижня будуть занурені в домашні турботи більше, ніж в робочі справи. У середу будьте готові до угод з нерухомістю, переїзду, подорожей, серйозних покупок. Ваша смуга негараздів поступово зійде нанівець, і ви, нарешті, відчуєте приплив сил і енергетичне піднесення.

Гороскоп на тиждень 13-19 червня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) Фото: Сьогодні

Риб чекає метушливий, напружений і неспокійний період. Зустрічі, нові знайомства і люди, якісь нескінченні заходи, рух, переміщення, новини, інформація, розмови – приблизно таким буде весь наступний тиждень. Але це вас не злякає. Постарайтеся в такому повсякденному хаосі знайти час для відпочинку.

Дивіться відео-гороскоп на 2021 рік:

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