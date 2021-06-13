Гороскоп на тиждень 13-19 червня: всі знаки зодіаку
Астрологічний прогноз на 13-19 червня для всіх знаків зодіаку
Настрій на початку тижня буде піднесеним і навіть бойовим. Виникне відчуття власної значущості і бажання підкорювати вершини і керувати іншими.
Поступово цей настрій поступиться місцем стабільному заспокоєнню, розважливості і виваженості. Знизиться ймовірність конфліктів і запанує спокій і гармонія.
Овнів протягом усього наступного тижня буде приваблювати все цікаве, незвичне і красиве. У вас навіть з'явиться бажання змінити зовнішність і інтер'єр або ж створювати красиві речі своїми руками, чому абсолютно не варто перешкоджати. Ви миролюбні і неконфліктні, що притягуватиме до вас оточуючих.
Наступного тижня Тельців не залишить увага оточуючих людей – як колег, так і близьких. Вам імпонує проявляти почуття власної значущості і вагомості. У понеділок ви можете зацікавити всіх зміною іміджу і розвитком власних талантів. В кінці тижня зверніть увагу на здоров'я.
Близнят очікує різноплановий, суперечливий, але, загалом, ненудний тиждень. За цей короткий період ви встигнете помандрувати, познайомитися з новими людьми, а також зайнятися покупками, зміною зовнішності, творчими ідеями. Головне ще – не забути добре відпочити і хоч трохи часу приділити здоров'ю.
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У Раків наступного тижня виникне гостра необхідність в спілкуванні, зустрічах і нових знайомствах. Ви будете підживлюватися енергією, якої вам бракує, у колі друзів і малознайомих людей, а тому не варто уникати багатолюдних товариств. У четвер від вас буде потрібно прийняття рішення в фінансових питаннях.
Левам наступного тижня важливо не втратити хороший шанс в досягненні успіхів у роботі, просуванні кар'єрними сходами або партнерських угодах. У вівторок ви легко зможете показати себе з кращого боку і отримати довіру оточуючих – скористайтеся цим. Остерігайтеся конфліктів зі старшими родичами.
Для Дів початок наступного тижня принесе багатообіцяючі знайомства з людьми здалеку. Це може бути як особистий контакт, так і спілкування через інтернет. Ваші успіхи в навчанні незнайомій справі, оволодінні новими знаннями і кар'єрному просуванні будуть на висоті, особливо в середині семиденного періоду.
Представників знаку Терези наступного тижня чекають серйозні зміни, які можуть спричинити за собою хвилювання і невпевненість у собі. У вівторок будьте готові до вирішення фінансових проблем, питань спадщини або нерухомості, а також зміни роботи. Краще заздалегідь спланувати можливі варіанти розвитку подій.
Скорпіонам наступного тижня краще не працювати поодинці, а об'єднатися з партнером – чи то колегою по роботі, чи то чоловіком у вирішенні сімейних справ. Так вам буде легше досягти бажаного результату. Взагалі у вас починається період серйозних змін, більшість з яких будуть в кращий бік.
Стрільців наступного тижня з головою захопить вирішення побутових питань та звичайна текучка. У п'ятницю на всіх працьовитих Стрільців чекає успіх і визнання оточуючих, головне – постарайтеся не ухилятися від роботи і тим більше не боятися її. На вихідних займіться своїм здоров'ям і постарайтеся добре відпочити.
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Козороги наступної семиденки благополучно виходять зі смуги криз і невдач. Найближчий тиждень принесе позитивний настрій, цікаве спілкування і спонтанні розважальні заходи. Можливо також багатообіцяюче любовне побачення – не пропустіть свій зоряний час.
Водолії наступного тижня будуть занурені в домашні турботи більше, ніж в робочі справи. У середу будьте готові до угод з нерухомістю, переїзду, подорожей, серйозних покупок. Ваша смуга негараздів поступово зійде нанівець, і ви, нарешті, відчуєте приплив сил і енергетичне піднесення.
Риб чекає метушливий, напружений і неспокійний період. Зустрічі, нові знайомства і люди, якісь нескінченні заходи, рух, переміщення, новини, інформація, розмови – приблизно таким буде весь наступний тиждень. Але це вас не злякає. Постарайтеся в такому повсякденному хаосі знайти час для відпочинку.
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