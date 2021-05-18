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Місячний календар на червень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні

Сьогодні, 12:00

Молодик – найкращий час для загадування бажань

Місячний календар на червень
Місячний календар на червень
Фото: Unsplash

Місяць має серйозний вплив на наше життя, настрій, емоції і поведінку, навіть якщо нам здається, що це не так. Просто одні люди явно відчувають зміну фаз Місяця й інші астрономічні явища, а для інших все проходить більш непомітно. У будь-якому випадку цього не можна недооцінювати. У які дні червня варто проявляти активність, а які є несприятливими для подібних дій, дізнайтеся в нашій статті.

А поки не закінчився травень, не забувайте заглядати в наш календарик і знаходити цікаві ідеї подарунків для рідних і близьких людей в свята весни.

Фази молодика і повні, дні першої і останньої чверті Місяця, а також сонячні і місячні затемнення вважаються часом посиленої взаємодії Сонця і Місяця між собою. Астрологи рекомендують час, коли Місяць перебуває в різних фазах, використовувати для абсолютно різних цілей. Згідно з місячним календарем, червень-2021 починається і завершується фазою спадного Місяця.

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Молодик і повня в червні-2021

Молодик у червні 2021 року відбудеться 10-го числа о 13 годині 53 хвилини за київським часом. Він пройде під знаком Близнят, який здатен зробити людей більш активними, діяльними, жвавими та веселими. Цей повітряний, балакучий знак зодіаку сприяє спілкуванню, знайомствам і допомагає без особливих зусиль знайти спільну мову з оточуючими.

У перші дні нового місяця ще рано діяти, зате сприятливо загадувати бажання і будувати плани на майбутнє, а ще мріяти. Також період молодика добре підходить для аналізу минулого, висновків, прощення старих образ і підготовки до серйозних починань.

Повня першого літнього місяця відбудеться 24 червня, о 21 годині 40 хвилин. Вона пройде під знаком Козорога, вплив якого вважається сприятливим для наведення порядків, розкладання по місцях речей і думок, а також вибачення, планування і накопичення сил для нових звершень.

Однак майте на увазі, що в період повні і кілька днів потому люди не завжди здатні приймати правильні рішення, можуть помилятися і плутатися.

Сприятливі і несприятливі місячні дні в червні-2021

У період молодика люди за допомогою своїх думок і вчинків здатні вплинути на свою долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточуючих і легше переносять хвороби. На молодика починається новий етап в житті. І те, як ми його проведемо, відіб'ється на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 2, 4, 5, 7, 8, 11, 21, 22, 25, 26, 27, 28 червня.

Слушними днями в червні-2021 для активних і рішучих дій, що приносять результат, є 1, 12, 14, 19, 23, 30 червня. У цей період з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. У цей час можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Але планувати нові справи не варто.

Однак у червні ще є дні, в які, згідно з місячним календарем, слід проявити вдумливість і обережність: 3, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 29 червня. У такі дні бажано не піддаватися спокусам і провокаціям, уникати скандалів і сварок, агресії і насильства.

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