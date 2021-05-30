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Яка ви азартна гра за гороскопом – 12 варіантів для всіх знаків зодіаку

Сьогодні, 20:10

Водолія не лякає банкрутство, а Скорпіон – природжений шулер

Яка ви азартна гра за гороскопом
Яка ви азартна гра за гороскопом
Фото: Pixabay

Одним везе в картах, інші постійно програють і тішать себе надією, що їм пощастить у коханні. Можливо, справа тут не тільки в прихильності Фортуни, але ще й в успішності вашого менталітету, звичок, темпераменту? До речі, астрологи одностайні з цього приводу. Варто вам розібратися, яка ви гра за знаком зодіаку, як справи підуть на лад.

Раніше ми вже розповідали, яка ви африканська тварина за гороскопом, що ви за фрукт і навіть, яке ви дерево. А зараз розберемося в азартних іграх.

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Овен

Овен
Овен
Фото: Unsplash

Цей знак зодіаку відповідальний, але при цьому вкрай імпульсивний і любить ризик. Він завжди прагне посісти лідерські позиції хоч у житті, хоч за гральним столом. Який Овен, такі й ігри: від крепсу і європейської рулетки до онлайн слотів.

Телець

Телець
Телець
Фото: Unsplash

Тельців рідко покидає впевненість у собі, врівноваженість і спокій. Це знак ерудований і схильний до філософствування. Тож забави для розуму у нього відповідні – це карткові ігри, зокрема, покер.

Близнята

Близнята
Близнята
Фото: Unsplash

З Близнят вийшов би ідеальний шулер, але ця перспектива їх не приваблює. Їм цікава гра заради самого процесу. Хоча Близнята і не позбавлені бажання виграти будь-що-будь. Оптимальний вибір гри – баккара, відеослоти, рулетка.

Рак

Рак
Рак
Фото: Unsplash

Рак – істота влюблива й емоційна. Це романтик і фантазер за покликанням душі. А тому азартна гра для Рака – втілення мрії про нечуваний виграш, який він заздалегідь знає, як витратити. Рак – це рулетка, крепс або слоти з джек-потом.

Лев

Лев
Лев
Фото: Unsplash

Величний Лев вважає за краще грати по-крупному і за своєю природою просто не може робити маленькі ставки. Цьому знаку, як повітря необхідний азарт, емоції і драйв. Так що найкращий варіант для Лева – рулетка і безлімітний покер.

Діва

Діва
Діва
Фото: Unsplash

Цей знак зодіаку – природжений філософ, має аналітичний склад розуму і талант передбачати події. Але ось свій програш переживає всім серцем. Дівам непогано підходить блекджек, всі види покеру і баккара.

Терези

Терези
Терези
Фото: Unsplash

От уже хто дійсно знає, чого хоче від гри і від життя, так це зосереджені і розважливі Терези. І в азартній грі їхню нерішучість як рукою знімає – вони готові на ва-банк. Терезам підходять лотереї, американська рулетка, покер.

Скорпіон

Фото: Unsplash

Скорпіон – це улюбленець долі, улюбленець фортуни і природжений шулер. Не намагайтеся виграти, тому що у нього все краплене. Фактично цей знак може бути будь-якою грою: з колодою карт, більярдним києм і навіть полем для гольфу.

Стрілець

Стрілець
Стрілець
Фото: Unsplash

Цей знак має філософський погляд на світ, а тому з чималим інтересом приступить до непізнаної і захоплюючої гри, де потрібно мислити, а не покладатися на удачу. Рулетка здасться йому простою, а ось покер,бБаккара або блекджек – в самий раз.

Козоріг

Козоріг
Козоріг
Фото: Unsplash

Козорога відрізняє працьовитість і педантичність, завдяки яким він непогано орієнтується в іграх. Але явно від цього не фанатіє, вважаючи за краще віддаватися в руки долі, ніж напружуватися самому. Оптимальні гри для нього: рулетка, слоти, блекджек.

Водолій

Водолій
Водолій
Фото: Unsplash

Цьому запеклому оптимісту дарма програші і навіть банкрутство. Фортуна любить саме таких сміливців і дарує їм удачу практично у всіх азартних іграх – від карт у казино до ставок на спортивних змаганнях.

Риби

Риби
Риби
Фото: Unsplash

Мовчазні Риби традиційно занурені у свої мрії. Вони цікавляться грою не заради мети, а з любові до процесу. Не плекають особливих надій на виграш, але зовсім не проти винайти власний метод викреслювання лотерейних квитків.

Раніше ми публікували фінансовий гороскоп на червень 2021 року для всіх знаків зодіаку: хто розбагатіє.

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