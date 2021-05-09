Як позбутися слідів косметики на речах: лайфхаки

Вам може стати в нагоді ніж і дитяча присипка

Як прибрати плями від косметики Фото: Pinterest

Виробники косметики намагаються зробити засоби, які надовго і надійно фіксуються на обличчі, але при цьому часто забувають, що ці ж засоби можуть частенько потрапляти на одяг. І залишаються на ньому вїдливими плямами. Що робити, якщо улюблена блузка забруднилася тушшю або помадою? Читайте наші лайфхаки, як позбутися слідів косметики на речах.

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Як прибрати плями від косметики з одягу: лайфхаки

Лайфхак 1. Головне правило видалення косметики

Як прибрати плями від косметики Фото: Pinterest

Яку б пляму ви не видаляли, пам'ятайте, що важливо її не розтерти по всій тканини, а максимально зібрати залишки. Скористайтеся тупим ножем і зішкребіть косметику так, щоб не розмазати її. Потім промокніть те, що залишилося, сухою паперовою серветкою – вона добре вбирає. Також можна рясно посипати пляму сіллю або дитячою присипкою, вони теж добре вбирають жир.

Лайфхак 2. Як вивести пляму від помади

Як прибрати плями від косметики Фото: Pinterest

Помада в своєму складі містить олії. Отже, для її виведення знадобляться засоби, що розчиняють жири. Візьміть миючий засіб для посуду або шампунь. Перевірте, щоб у складі не було зволожуючих компонентів, тому що зайві жири вам ні до чого. Нанесіть кілька крапель чистого засобу або у поєднанні з водою і залиште на п'ять хвилин. Потім змийте теплою водою.

Лайфхак 3. Як прибрати сліди рум'ян і пудри

Як прибрати плями від косметики Фото: Pinterest

Сліди рум'ян, пудри, а також тіні – це сухі засоби, що не містять жирів. З ними справа піде швидше. Змочіть проблемне місце на тканині і присипте пральним порошком. А через 15 хвилин виперіть способом, рекомендованим для вашої речі.

Лайфхак 4. Як позбутися туші на одязі

Чим більш стійка і якісна туш на ваших віях, тим проблематичніше її позбутися, якщо ви промахнулися і потрапили не за адресою, наприклад, на рукав. А тому логічно скористатися засобами для видалення макіяжу. Нанесіть трохи ремувера на ватний диск, акуратно промокніть пляму, а потім виперіть. Бажано використовувати міцелярно воду – вона простіше виводить молекули бруду.

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