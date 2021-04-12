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Як правильно сушити білизну після прання: кілька хитрощів

Сьогодні, 20:42

Дізнайтеся, що потрібно робити з випраними речами, щоб вони швидше висохли

Дістати річ із пральної машинки – це лише половина справи. Далі її ще треба правильно висушити. Як виходить, що у одних господинь речі сохнуть швидко, приємно пахнуть, красиво виглядають і їх навіть не потрібно прасувати, а в інших бовтаються довго, залишаються сирими і пом'ятими? Ми поділимося з вами корисними лайфхаками, як простіше і швидше висушити речі після прання.

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  • Лайфхак 1. Струсніть.

Дістаючи білизну з пральної машини, струсіть кожну річ різко і до звуку хлопку. Так ви розпрямите всі складки тканини і завдасте їй форми для сушіння. Часто така процедура полегшить або взагалі скасує необхідність прасувати річ.

  • Лайфхак 2. Виверніть навиворіт.

По-перше, так повітрю легше буде добиратися до швів, які зазвичай сохнуть довше за все. По-друге, з вивороту не так чітко відбиваються сліди від прищіпок. А по-третє, це дуже актуально на вулиці: літня мошкара або випадково пролетаючий ситий птах можуть ненароком заплямувати вашу світлу однотонну білизну, а з вивороту це буде менш помітно навіть якщо доведеться річ ще раз випрати.

  • Лайфхак 3. Мінімум шарів.

Не перекидайте речі через мотузку вдвічі, а чіпляйте по можливості в один шар. Пам'ятайте: чим менше складок і шарів, тим швидше висохне прання і тим довше залишиться свіжий запах.

  • Лайфхак 4. Розподіліть по мотузці.

Чіпляючи річ, постарайтеся не зрушувати її в купу, а навпаки, розподілити на мотузці по всій довжині. Але при цьому не розтягуйте, інакше ваш одяг, особливо трикотаж, деформується. Слідкуйте, щоб прищіпки не каталися по мотузці, а фіксували прання там, де ви їх причепили.

  • Лайфхак 5. Більше повітря.

Футболку, светр, плаття, а також штани обов'язково розправте знизу так, щоб усередині утворився повітряний прошарок, а мокра тканина не злипалися – чим менше шарів і більше повітря, тим швидше сохне річ.

  • Лайфхак 6. Використовуйте плечики.

Трикотажна річ не втратить форму і не розтягнеться, якщо почепити її не просто на мотузку, а надіти на плічки. Тільки вибирайте плечики тонкі, без зайвих вигинів і за розміром речі, інакше вони віштампуються і видуются на рукавах. А щоб річ не злетіла з плечиків, а самі плічки – з мотузки, закріпіть все прищіпками.

  • Лайфхак 7. Перевертайте.

Об'ємні речі, рушники або постільну білизну періодично перевертайте – так вони будуть швидше сохнути.

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