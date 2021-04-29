Як зробити, щоб одяг не електризуватися: 5 простих лайфхаків
Спойлер: ходіть босоніж – це корисно не тільки для вас, але і для одягу
Доволі часто ми стикаємося з проблемою, коли речі не сидять красиво по фігурі, а підступно електризуються, липнуть до тіла і навіть стріляють іскрами. Причому, не тільки синтетика, а й натуральні матеріали, шерсть і шовк поводяться не так, як потрібно. Також це може відбуватися і зі щойно випратими речами, і з тими, що вже вдягалися раніше.
Щоб позбутися цієї проблеми, пропонуємо вам дієві лайфхаки.
Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.
- Лайфхак 1. Антистатик
Внутрішню частину одягу, подолу сукні або спідниці зсередини збризніть антистатиком або протріть антистатичною серветкою.
- Лайфхак 2. Вода
Трохи збризніть проблемну ділянку водою з пульверизатора, але не розпорошуйте багато води, інакше отримаєте мокру пляму.
- Лайфхак 3. Кондиціонер
У пульверизатор з водою додайте трохи кондиціонера для білизни або пом'якшувача для тканини, а потім прогладьте рукою – це підсилить ефект.
- Лайфхак 4. Лосьйон
Ділянки шкіри, до яких найбільше прилипає тканина, змастіть зволожуючим лосьйоном для тіла або кремом. Це допоможе утримати вологу на шкірі і зменшить проблему.
- Лайфхак 5. Пройдіться босоніж
Таким чином ви позбавитеся статичної електрики і приберете зайву електризацію, що виникає між вашим тілом і одягом.
Раніше ми розповідали, як скласти речі в чемодан, щоб більше влізло: 10 простих правил.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше