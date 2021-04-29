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Як зробити, щоб одяг не електризуватися: 5 простих лайфхаків

Сьогодні, 19:53

Спойлер: ходіть босоніж – це корисно не тільки для вас, але і для одягу

Доволі часто ми стикаємося з проблемою, коли речі не сидять красиво по фігурі, а підступно електризуються, липнуть до тіла і навіть стріляють іскрами. Причому, не тільки синтетика, а й натуральні матеріали, шерсть і шовк поводяться не так, як потрібно. Також це може відбуватися і зі щойно випратими речами, і з тими, що вже вдягалися раніше.

Щоб позбутися цієї проблеми, пропонуємо вам дієві лайфхаки.

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Як швидко позбутися електризації речей: п'ять простих лайфхаків

  • Лайфхак 1. Антистатик

Внутрішню частину одягу, подолу сукні або спідниці зсередини збризніть антистатиком або протріть антистатичною серветкою.

  • Лайфхак 2. Вода

Трохи збризніть проблемну ділянку водою з пульверизатора, але не розпорошуйте багато води, інакше отримаєте мокру пляму.

  • Лайфхак 3. Кондиціонер

У пульверизатор з водою додайте трохи кондиціонера для білизни або пом'якшувача для тканини, а потім прогладьте рукою – це підсилить ефект.

  • Лайфхак 4. Лосьйон

Ділянки шкіри, до яких найбільше прилипає тканина, змастіть зволожуючим лосьйоном для тіла або кремом. Це допоможе утримати вологу на шкірі і зменшить проблему.

  • Лайфхак 5. Пройдіться босоніж

Таким чином ви позбавитеся статичної електрики і приберете зайву електризацію, що виникає між вашим тілом і одягом.

Раніше ми розповідали, як скласти речі в чемодан, щоб більше влізло: 10 простих правил.

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