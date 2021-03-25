Якби не існувало косметики та фотошопа: блогери запустили новий флешмоб

Суть челенджу – показати, що ідеальних людей не існує

Користувачі TikTok запустили бодіпозитивний флешмоб під назвою "Я страшенно втомилась від фотошопу". Вони записують короткі відео, на яких спочатку показують свої відредаговані фотографії, а потім – без макіяжу та фільтрів.

Суть челенджу показати, що ідеальних людей не існує і у кожного є свої недоліки.

Ролики блогери публікують під пісню Humble Кендрика Ламара: "Я страшенно втомився від фотошопу. Покажи мені що-небудь природне, як афро на Річарді Прайорі".

У флешмобі взяли участь і знаменитості: актриси Шей Мітчелл і Лорен Орландо, а також модель Ханна Стокинг.

Нижче – найбільш вражаючі ролики:

Без макіяжу – зовсім інша дівчина

Зайві кілограми

І таке буває

Вражає

Ось так

Ну і наші переможці:

Нагадаємо, раніше дівчата з нестандартними носами запустили новий челендж. Крім цього, Трамп "надихнув" ЛГБТ-спільноту на флешмоб. Тепер гей-пари масово публікують свої знімки.

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