Якби не існувало косметики та фотошопа: блогери запустили новий флешмоб
Суть челенджу – показати, що ідеальних людей не існує
Користувачі TikTok запустили бодіпозитивний флешмоб під назвою "Я страшенно втомилась від фотошопу". Вони записують короткі відео, на яких спочатку показують свої відредаговані фотографії, а потім – без макіяжу та фільтрів.
Суть челенджу показати, що ідеальних людей не існує і у кожного є свої недоліки.
Ролики блогери публікують під пісню Humble Кендрика Ламара: "Я страшенно втомився від фотошопу. Покажи мені що-небудь природне, як афро на Річарді Прайорі".
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У флешмобі взяли участь і знаменитості: актриси Шей Мітчелл і Лорен Орландо, а також модель Ханна Стокинг.
Нижче – найбільш вражаючі ролики:
@ leennnaaa93
Im so fvcking sick and tired of the photoshop! ## sickandtiredofthephotoshop ## foryou ## trending ## viral ## BugsBunnyBe humble – Tik Toker
Без макіяжу – зовсім інша дівчина
@theo_du_fromage
Nature peinture ## fyp ## sickandtiredofthephotoshop ## nophotoshop ## naturallookBe humble – Tik Toker
Зайві кілограми
@planetradio
love yourself ## photoshop ## natural ## sickandtiredofthephotoshop ## bodyhair ## fürdich ## planetradio @yellaplanetradioBe humble – Tik Toker
І таке буває
@wolfie_mua_makeup
No photoshop here luv ## makeup ## mua ## fyp ## makeupartist ## makeupcheck ## makeuplover ## sickandtiredofthephotoshopBe humble – Tik Toker
Вражає
@shaymitchell
Did I do this transition right? ## sickandtiredofthephotoshop ## transitionBe humble – Tik Toker
Ось так
@laurenorlando
this trend >>Be humble – Tik Toker
Ну і наші переможці:
@jordynlyne
Its all a lie ## catfish ## jordynlyne ## callyhBe humble – Tik Toker
Нагадаємо, раніше дівчата з нестандартними носами запустили новий челендж. Крім цього, Трамп "надихнув" ЛГБТ-спільноту на флешмоб. Тепер гей-пари масово публікують свої знімки.
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