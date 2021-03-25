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Якби не існувало косметики та фотошопа: блогери запустили новий флешмоб

Сьогодні, 15:02

Суть челенджу – показати, що ідеальних людей не існує

Користувачі TikTok запустили бодіпозитивний флешмоб під назвою "Я страшенно втомилась від фотошопу". Вони записують короткі відео, на яких спочатку показують свої відредаговані фотографії, а потім – без макіяжу та фільтрів.

Суть челенджу показати, що ідеальних людей не існує і у кожного є свої недоліки.

Ролики блогери публікують під пісню Humble Кендрика Ламара: "Я страшенно втомився від фотошопу. Покажи мені що-небудь природне, як афро на Річарді Прайорі".

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У флешмобі взяли участь і знаменитості: актриси Шей Мітчелл і Лорен Орландо, а також модель Ханна Стокинг.

Нижче – найбільш вражаючі ролики:

@ leennnaaa93

Im so fvcking sick and tired of the photoshop! ## sickandtiredofthephotoshop ## foryou ## trending ## viral ## BugsBunny

Be humble – Tik Toker

Без макіяжу – зовсім інша дівчина

@theo_du_fromage

Nature peinture ## fyp ## sickandtiredofthephotoshop ## nophotoshop ## naturallook

Be humble – Tik Toker

Зайві кілограми

@planetradio

love yourself ## photoshop ## natural ## sickandtiredofthephotoshop ## bodyhair ## fürdich ## planetradio @yellaplanetradio

Be humble – Tik Toker

І таке буває

@wolfie_mua_makeup

No photoshop here luv ## makeup ## mua ## fyp ## makeupartist ## makeupcheck ## makeuplover ## sickandtiredofthephotoshop

Be humble – Tik Toker

Вражає

@shaymitchell

Did I do this transition right? ## sickandtiredofthephotoshop ## transition

Be humble – Tik Toker

Ось так

@laurenorlando

this trend >>

Be humble – Tik Toker

Ну і наші переможці:

@jordynlyne

Its all a lie ## catfish ## jordynlyne ## callyh

Be humble – Tik Toker

Нагадаємо, раніше дівчата з нестандартними носами запустили новий челендж. Крім цього, Трамп "надихнув" ЛГБТ-спільноту на флешмоб. Тепер гей-пари масово публікують свої знімки.

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Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@jordynlyne
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