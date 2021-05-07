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Як чистити світле взуття: лайфхаки з відео

Сьогодні, 11:07

Відновити зовнішній вигляд світлих кросівок можна за допомогою як покупних засобів, так і народними способами – відео

Як чистити світлі кросівки
Як чистити світлі кросівки
Фото: Unsplash

Весна – час для світлого взуття. А значить – і для хитрощів по догляду за нею. Ведуча інформаційно-розважального шоу "Сьогодні ранок. Вихідний" на каналі "Україна 24" Юлія Галушка вирішила протестувати з колегами народні методи догляду за взуттям. І виявилося, що абсолютно дивні, на перший погляд, поради допомагають.

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Відновити зовнішній вигляд улюблених світлих кросівок можна за допомогою як покупних засобів, так і народними способами. Пропонуємо подивитися, які з них виявилися дієвими.

Наталя Тімуршина, Богдан Стрілець, Новини. Сьогодні. Україна 24.

Як чистити взуття: лайфхаки

  1. Перш ніж чистити взуття, спочатку видаліть бруд з підошви. Краще це робити зубною щіткою. Щоб не залишити плям на кросівках, потрібно звертати увагу на матеріал, з якого вони зроблені, тому що текстиль, шкіру, замшу, шкірозамінник чистять різними способами.
  2. Кросівки з синтетичного матеріалу можна чистити господарським милом.
  3. Білі шкіряні – за допомогою серветки, змоченої в мильному розчині.
  4. Освіжити замшу допоможе парова баня – взуття бажано тримати над парою, поки воно не стане трохи вологим. Потім замшу протирають м'якою тканинною серветкою.
  5. Ще один популярний спосіб відбілювання підошви: присипку з подрібненого крейди, тальку і зубного порошку модникам пропонують нанести на нижню частину взуття і, потримавши деякий час, акуратно видалити щіткою.
  6. Також часто для очищення кросівок використовується суміш зубної пасти з содою.
  7. Деякі винахідники використовують рідину для зняття макіяжу. Щоб позбутися незначних забруднень на поверхні взуття, достатньо пройтися по плямі змоченим ватним диском.
  8. Оригінальний метод: протерти пару взуття сумішшю з яйця і чверті склянки жирного молока.
  9. Або можна нанести на кросівки вазелін. Його слід змити через 20 хвилин вологою губкою, а потім протерти взуття насухо.
  10. Існують радикальні способи відбілювання кросівок. Наприклад, за допомогою фарби для волосся. Косметичний засіб наносять тонким шаром на підошву, акуратно, щоб не зачепити тканинну основу, і кладуть у пакет. Через 20 хвилин очищають підошву – і вона стає білосніжною.
  11. Стирають кросівки і в машинці. Втім, при невисокій температурі і в режимі для спортивного взуття. Хоча таке очищення може зашкодити вашому взуттю. Але якщо все ж таки ви вирішили попрати його в машинці, покладіть туди рушник, щоб не зіпсувати барабан.
  12. Одне з правил, як доглядати за взуттям – відразу ж після приходу додому привести його в порядок. Наприклад, протерти змоченою у воді серветкою. Така процедура позбавить вас подальших турбот із чищенням взуття.

Раніше ми розповідали, як розтягнути шкіряне взуття: дуже корисний лайфхак.

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