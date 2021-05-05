Як надіти взуття, якщо набрякли ноги: лайфхаки
Що робити, якщо ноги налилися і не влазять у взуття
Після важкого дня, проведеного в біганині, або великої кількості випитої рідини іноді виникає ефект налитих ніг. Наприклад, ви сидите в гостях, п'єте чай або щось більш міцне, а збираючись додому, раптом виявляєте, що ноги не влазять у власне взуття. Що ж робити?
Перш за все, слід переконатися, що такий ефект має разовий характер, і у вас немає проблем зі здоров'ям, інакше не затягуйте з візитом до лікаря. Існує кілька дієвих способів, які, хоч і займуть певний час, все ж таки допоможуть привести ноги до тями, а вас – додому.
- Лайфхак 1. Підніміть ноги
Це найпростіший спосіб швидше зняти набряклість. Сядьте, а краще ляжте зручно, розслабтеся, а ноги підніміть на подушку, підлокітник крісла або просто зіпріться ними об стіну. Побудьте в такому положенні 7-10 хвилин.
- Лайфхак 2. Походіть
Набряклість проходить після зміни положення ніг. Встаньте і походіть босоніж по підлозі поперемінно: навшпиньки, а потім на п'ятах. Також допомагають обертальні рухи ступнями – зліва направо, потім навпаки.
- Лайфхак 3. Зробіть вправи
По черзі розчепірюйте і стискайте пальці ніг. Постарайтеся розім'яти пальці, піднімаючи ними з підлоги дрібні предмети – олівець або м'ячик.
- Лайфхак 4. Зробіть ванночки
Втомлені ноги опустіть у ванночку з прохолодною (не холодною) водою. Якщо є час, можна додати туди настій трав – череди, ромашки, ялівцю, м'яти, березового листя.
- Лайфхак 5. Допоможе самомасаж
Легкими круговими рухами помасажуйте стопи в районі плеснової кістки і плавно погладьте руками в напрямку від пальців ніг до п'яти. Ефект посилиться, якщо застосувати крем для втомлених ніг.
Раніше ми розповідали, як розтягнути шкіряне взуття.
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