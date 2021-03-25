Як швидко вивести плями від поту і сліди від дезодоранту: перевірений лайфхак
Простий і доступний спосіб позбавить вас неприємних плям на улюбленому одязі
Плями від поту і дезодоранту часто залишаються на одязі після звичайного прання. Іноді їх не бере і більш сильний засіб – мило, порошок або білизна. Не поспішайте списувати улюблену річ, вона вам ще послужить.
Як можна просто й ефективно позбутися жовтих плям підручними засобами, які є на кухні, читайте в нашій статті. Ми знайшли рецепт ефективного засобу, який підійде і для білого, і для кольорового одягу.
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- Візьміть 2 столові ложки соди, 3 столові ложки перекису водню, 1 чайну ложку засобу для миття посуду.
- У невеликій мисці змішайте всі компоненти до однорідного стану. Це краще робити ложкою, а не руками, щоб поберегти шкіру.
- Змочіть теплою водою місця плям на одязі, щоб вони були добре зволоженими.
- Рясно нанесіть отриману кашку на плями від поту, особливо на місця швів, і залиште на 1-2 години.
- Потім прополощіть річ і виперіть звичайним способом з пральним милом або порошком.
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