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Як використовувати ділянку по максимуму: літні лайфхаки для дачників

Сьогодні, 17:36

Щоб грядки не були порожніми, готуйте нові культури для висадки

Як оптимізувати город
Як оптимізувати город
Фото: Unsplash

Перший урожай вітамінів був зібраний навесні і продовжує нарощувати обсяги у червні. Але деякі грядки вже звільняються, утворюючи порожні місця. Щоб всі площі городу працювали на повну і не простоювали даром, грамотні дачники відразу вже засівають їх новими рослинами. Як використовувати ділянку по максимуму, що посадити по другому колу, щоб безперервно знімати нові врожаї, читайте наші лайфхаки.

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Що посадити на ділянці повторно – лайфхаки

  • Салат

Салат
Салат
Фото: Unsplash

Протягом усього літа з грядки активно знімається і з'їдається врожай вітамінної зелені, зокрема – салату і шпинату. Його можна досаджувати конвеєром прямо в грунт у міру необхідності, буквально з різницею кожні 2-3 тижні. Зверніть увагу на насіння, тому що деякі сорти не підходять для літньої висадки. Вони виростають, але швидко грубіють і йдуть у цвітіння.

  • Зелень

Кріп
Кріп
Фото: Pixabay

Також можна висаджувати кріп, зелену цибулю, базилік, селеру. Ця зелень саме встигне до сезону консервації та заготівлі овочів на зиму. Та й на столі свіжа зелень наприкінці літа буде актуальною, тому що весняна вже відійде.

  • Редис

Редис
Редис
Фото: Pixabay

У червні можна посіяти другий урожай редиски на зміну ранньому весняному. Тільки підбирайте такі сорти коренеплоду, які зможуть витримати довгий світловий день і спеку.

  • Морква

Морква
Морква
Фото: Unsplash

На початку літа морква набагато швидше проростає – всього за тиждень. Крім того, коренеплоду не загрожує головний ворог – морквяна муха. Садити моркву краще після ранньої картоплі, а до появи перших паростків потрібно організувати ретельний і регулярний полив. Оптимально використовувати метод крапельного зрошення.

  • Огірки

Огірки
Огірки
Фото: Unsplash

На початку літа також можна посіяти в грунт огірки. Вони дадуть плоди до вересня, коли весняні посадки вже почнуть відходити і страждати від різних хвороб.

  • Кабачки

Кабачки
Кабачки
Фото: Pixabay

І знову можна посадити кабачки на зміну раннім сортам – вони теж встигнуть визріти до осені. Огірки і кабачки люблять тепло, тому на ніч бажано вкривати їх агроволокном до періоду вкорінення.

  • Капуста

Капуста
Капуста
Фото: Unsplash

Також після ранніх огірків можна висадити капусту, як насінням, так і розсадою. Якщо грунт з підвищеною кислотністю, її потрібно попередньо обробити вапном, інакше капуста не виросте. Після посіву насіння капуста дасть урожай приблизно за два місяці.

Раніше ми розповідали, як найшвидше перевірити кислотність грунту на ділянці.

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