Як швидко дізнатися про кислотність грунту: екологічно чистий лайфхак

Не поспішайте боротися з бур'янами на своїй ділянці – вони вам ще знадобляться

Рослини-індикатори Фото: Unsplash

Бур'яни не завжди приносять шкоду на ділянці. Виявляється, вони можуть бути корисними садівникам. Тож не поспішайте позбавлятися бур'янів. Саме ці непотрібні, на перший погляд, рослини служать індикаторами структури і якості ґрунту.

Перш ніж розбити сад або город, важливо дізнатися, який рівень pH на вашій ділянці. Залежно від цього можна зробити висновок, які рослини будуть тут добре рости і плодоносити, а кому цей грунт не припаде до смаку. Якщо грунт дуже кислий, його можна нейтралізувати вапнуванням, а лужний грунт потрібно підкислити.

Залежно від показника pH, грунт буває:

кислий – pH від 6,5 і нижче;

нейтральний – pH від 6,6 до 7,2;

лужний – pH від 7,3 і вище.

Раніше ми вже розповідали, як найшвидше перевірити кислотність грунту в саду або городі. Але річ у тім, що навіть на сусідніх ділянках показник кислотності може значно відрізнятися. І доведеться з баночками пройтися мало не по всьому господарству.

Лайфхак: зверніть увагу на бур'яни, які облюбували ваш сад або город.

Рослини-індикатори Фото: Pinterest

Бур'яни, які добре ростуть на кислому ґрунті: м'ята польова, щавель звичайний, пупавка польова, іван-да-мар'я, братки, подорожник, хвощ, фіалка триколірна.

м'ята польова, щавель звичайний, пупавка польова, іван-да-мар'я, братки, подорожник, хвощ, фіалка триколірна. Рослини, яким до смаку нейтральний грунт: редька польова, волошка, кропива, мати-й-мачуха, тонконіг, жовтець, осот городній.

редька польова, волошка, кропива, мати-й-мачуха, тонконіг, жовтець, осот городній. Бур'яни, які вибирають лужний грунт: фіалка польова, шавлія луговий, люцерна, гірчиця польова, дикий мак.

Раніше ми розповідали, як взагалі не допустити появу бур'янів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися