Як швидко дізнатися про кислотність грунту: екологічно чистий лайфхак
Не поспішайте боротися з бур'янами на своїй ділянці – вони вам ще знадобляться
Бур'яни не завжди приносять шкоду на ділянці. Виявляється, вони можуть бути корисними садівникам. Тож не поспішайте позбавлятися бур'янів. Саме ці непотрібні, на перший погляд, рослини служать індикаторами структури і якості ґрунту.
Перш ніж розбити сад або город, важливо дізнатися, який рівень pH на вашій ділянці. Залежно від цього можна зробити висновок, які рослини будуть тут добре рости і плодоносити, а кому цей грунт не припаде до смаку. Якщо грунт дуже кислий, його можна нейтралізувати вапнуванням, а лужний грунт потрібно підкислити.
Залежно від показника pH, грунт буває:
- кислий – pH від 6,5 і нижче;
- нейтральний – pH від 6,6 до 7,2;
- лужний – pH від 7,3 і вище.
Раніше ми вже розповідали, як найшвидше перевірити кислотність грунту в саду або городі. Але річ у тім, що навіть на сусідніх ділянках показник кислотності може значно відрізнятися. І доведеться з баночками пройтися мало не по всьому господарству.
Лайфхак: зверніть увагу на бур'яни, які облюбували ваш сад або город.
- Бур'яни, які добре ростуть на кислому ґрунті: м'ята польова, щавель звичайний, пупавка польова, іван-да-мар'я, братки, подорожник, хвощ, фіалка триколірна.
- Рослини, яким до смаку нейтральний грунт: редька польова, волошка, кропива, мати-й-мачуха, тонконіг, жовтець, осот городній.
- Бур'яни, які вибирають лужний грунт: фіалка польова, шавлія луговий, люцерна, гірчиця польова, дикий мак.
Раніше ми розповідали, як взагалі не допустити появу бур'янів.
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