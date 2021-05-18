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Як в рази збільшити врожайність на ділянці: лайфхак зі шкільного підручника

Сьогодні, 16:58

Посадіть помідори після огірків, а цибулю після капусти

Щоб підвищити врожайність, застосовуйте сівозміну
Щоб підвищити врожайність, застосовуйте сівозміну
Фото: Unsplash

Крім правильного догляду, своєчасного поливу, прополювання, добрив для рослин, боротьби з бур'янами і ненажерливими городніми шкідниками, на гарне зростання і врожайність також впливає правильна сівозміна. Цей процес являє собою чергування городніх культур на ділянці.

За рахунок правильно спланованої висадки і зміни ділянок городники здавна отримували хороший урожай і оберігали рослини від виснаження. А ось якщо одного разу розбитий на грядки город на дачній ділянці з року в рік засаджувати одними і тими ж рослинами, вони починають слабшати і знижувати врожайність.

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Як правильно садити культури, в якій послідовності міняти рослини, щоб принести максимальну користь, дати відпочити грунту й отримувати високий урожай, дізнайтеся в нашій статті.

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Навіщо потрібна сівозміна

Виснаження грунту відбувається через особливості живлення рослин. Кожен вид тягне з землі різні поживні речовини. Наприклад, зернові культури люблять азот, картопля обирає калій, а помідорам потрібен фосфор. Якщо садити однакові або родинні рослини весь час на одному і тому ж місці, вони викачають із землі саме ці елементи.

А ось якщо культури з різними уподобаннями чергувати, то вони більш рівномірно братимуть із грунту потрібні для себе речовини.

Численні овочеві культури чутливо ставляться до власних токсинів, тобто кореневих виділень, які з часом накопичуються в землі і починають шкодити своїм же господарям.

Ще одна причина, якої корисна сівозміна: хвороби і шкідники. Як правило, комахи обгрунтовуються в землі поблизу своїх джерел харчування, там же розмножуються і зимують. І вони будуть збиті з пантелику, якщо прибрати їх улюблені рослини.

Як побудувати врожайну систему

Зазвичай план із сівозміни складається на кілька років. Важливо дотримуватися певної послідовності, тому що не всі рослини можна садити одну за одною, також у рослин є свої переваги щодо сусідів.

Організовуючи схему сівозміни, для більшої наочності почніть вести облік врожайності при переміщенні культур.

1 раз на 4-5 років бажано давати ділянці землі відпочити і нічого не висаджувати.

Спрощений план сівозміни

Найбільш простий план сівозміни – це чергування зелені, овочів і коренеплодів.

Сівозміна
Сівозміна
Фото: Pinterest

  • Коренеплоди : картопля, редька, ріпа, редис, пастернак, цибуля, морква, хрін, часник;
  • Овочі : огірки, помідори, баклажани, боби, кабачки, патисони, перець, гарбуз;
  • зелень: кріп, капуста, шпинат, петрушка, салат, селера, естрагон.

Класичний план сівозміни

Оптимально міняти культури на ті рослини, які відносяться до іншого сімейства.

Сівозміна
Сівозміна
Фото: Pinterest

Після чого найкраще садити рослини:

  • Горох : капуста, огірки, кабачки, гарбуз, картопля.
  • Капуста : огірки, кабачки, гарбуз, бобові, картопля, морква.
  • Картопля : кабачки, часник, бобові.
  • Цибуля і часник : капуста, огірки, кабачки, гарбуз, картопля, горох, боби, квасоля.
  • Морква : Капуста, картопля, зелень, огірки, кабачки.
  • Огірки, кабачки, гарбуз : цибуля, часник, бобові, кукурудза, капуста.
  • Перець і баклажани : огірки, цибуля, морква.
  • Помідори : капуста, огірки, кабачки, гарбуз, зелень, морква, цибуля, часник, буряк.
  • Буряк : зелень, картопля, огірки.

Раніше ми розповідали, як швидко дізнатися кислотність грунту: екологічно чистий лайфхак .

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