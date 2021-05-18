Як в рази збільшити врожайність на ділянці: лайфхак зі шкільного підручника
Посадіть помідори після огірків, а цибулю після капусти
Крім правильного догляду, своєчасного поливу, прополювання, добрив для рослин, боротьби з бур'янами і ненажерливими городніми шкідниками, на гарне зростання і врожайність також впливає правильна сівозміна. Цей процес являє собою чергування городніх культур на ділянці.
За рахунок правильно спланованої висадки і зміни ділянок городники здавна отримували хороший урожай і оберігали рослини від виснаження. А ось якщо одного разу розбитий на грядки город на дачній ділянці з року в рік засаджувати одними і тими ж рослинами, вони починають слабшати і знижувати врожайність.
Як правильно садити культури, в якій послідовності міняти рослини, щоб принести максимальну користь, дати відпочити грунту й отримувати високий урожай, дізнайтеся в нашій статті.
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Виснаження грунту відбувається через особливості живлення рослин. Кожен вид тягне з землі різні поживні речовини. Наприклад, зернові культури люблять азот, картопля обирає калій, а помідорам потрібен фосфор. Якщо садити однакові або родинні рослини весь час на одному і тому ж місці, вони викачають із землі саме ці елементи.
А ось якщо культури з різними уподобаннями чергувати, то вони більш рівномірно братимуть із грунту потрібні для себе речовини.
Численні овочеві культури чутливо ставляться до власних токсинів, тобто кореневих виділень, які з часом накопичуються в землі і починають шкодити своїм же господарям.
Ще одна причина, якої корисна сівозміна: хвороби і шкідники. Як правило, комахи обгрунтовуються в землі поблизу своїх джерел харчування, там же розмножуються і зимують. І вони будуть збиті з пантелику, якщо прибрати їх улюблені рослини.
Зазвичай план із сівозміни складається на кілька років. Важливо дотримуватися певної послідовності, тому що не всі рослини можна садити одну за одною, також у рослин є свої переваги щодо сусідів.
Організовуючи схему сівозміни, для більшої наочності почніть вести облік врожайності при переміщенні культур.
1 раз на 4-5 років бажано давати ділянці землі відпочити і нічого не висаджувати.
Найбільш простий план сівозміни – це чергування зелені, овочів і коренеплодів.
- Коренеплоди : картопля, редька, ріпа, редис, пастернак, цибуля, морква, хрін, часник;
- Овочі : огірки, помідори, баклажани, боби, кабачки, патисони, перець, гарбуз;
- зелень: кріп, капуста, шпинат, петрушка, салат, селера, естрагон.
Оптимально міняти культури на ті рослини, які відносяться до іншого сімейства.
Після чого найкраще садити рослини:
- Горох : капуста, огірки, кабачки, гарбуз, картопля.
- Капуста : огірки, кабачки, гарбуз, бобові, картопля, морква.
- Картопля : кабачки, часник, бобові.
- Цибуля і часник : капуста, огірки, кабачки, гарбуз, картопля, горох, боби, квасоля.
- Морква : Капуста, картопля, зелень, огірки, кабачки.
- Огірки, кабачки, гарбуз : цибуля, часник, бобові, кукурудза, капуста.
- Перець і баклажани : огірки, цибуля, морква.
- Помідори : капуста, огірки, кабачки, гарбуз, зелень, морква, цибуля, часник, буряк.
- Буряк : зелень, картопля, огірки.
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