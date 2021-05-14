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Як боротися з вовчком: ТОП-5 перевірених лайфхаків

Сьогодні, 19:30

Спойлер: монстра на городі можна перемогти звичайним пивом

Як боротися з вовчком
Як боротися з вовчком
Фото: Pixabay

Шкідлива, страшна і непереможна – такими епітетами садівники часто нагороджують капустянку, яка більше відома під назвою вовчок. Цей членистоногих хижак завдає серйозної шкоди врожаю, харчуючись картоплею, морквою, буряком, цибулею, розсадою і всім, що попадеться на його шляху.

Раніше ми вже розповідали, як просто вигнати з дільниці всіляких гусениць, мурах, слимаків, білокрилок, колорадських жуків, довгоносиків, кліщів, попелиць та іншу нечисть.

Але навіть такого монстра можна успішно подолати, причому народними методами без застосування важкої артилерії у вигляді хімії. Як позбутися вовчка на ділянці, читайте в нашій статті.

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Як боротися з вовчком: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Налийте йому пива

Як боротися з вовчком
Як боротися з вовчком
Фото: Pinterest

Вовчок любить пиво і з задоволенням загляне на "вогник", якщо відчує його запах. Наповніть півлітрові банки водою на 2/3 і додайте трохи пива. Банки вкопайте по плечики в землю в ті місця, де ви бачили вовчків. А потім не забувайте заглядати і звільняти пастки.

  • Лайфхак 2. А ось воду капустянка не любить

Як боротися з вовчком
Як боротися з вовчком
Фото: Pinterest

Точніше – їй не подобається плавати. Тому багато садівників періодично рясно заливають водою ті ділянки, де помітили нори вовчків. Після цього тільки встигайте збирати комах, що спливли.

  • Лайфхак 3. Вовчкам не подобаються запахи

Рослини борються зі шкідниками
Рослини борються зі шкідниками
Фото: Pixabay

Посадіть в саду чорнобривці, ромашку, нагідки, часник. Ви не тільки прикрасите свою ділянку, а й відлякнете вовчків, які на дух не переносять ці рослини.

  • Лайфхак 4. Гнойова пастка

Як боротися з вовчком
Як боротися з вовчком
Фото: Pinterest

Наприкінці літа або восени викопайте ямку приблизно 50х50 сантиметрів. Застеліть її поліетиленом, щоб краї виходили назовні, і насипте гній. Капустянка в пошуках тепла на зиму заповзає в компостні кучі. З настанням холодів просто розкидайте гній по ділянці, знищивши присутніх там шкідників.

  • Лайфхак 5. Виручить яєчна шкаралупа

Яєчна шкаралупа для рослин
Яєчна шкаралупа для рослин
Фото: Pinterest

Під час висадки рослин в кожну лунку кладіть жменю подрібненої яєчної шкаралупи, змішаної з олією. По-перше, це чудове добриво, а по-друге, покуштувавши його, вовчок гине.

Раніше ми розповідали, як використовувати старий шланг на присадибній ділянці: ТОП-5 лайфхак з фото.

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