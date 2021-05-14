Як боротися з вовчком: ТОП-5 перевірених лайфхаків

Спойлер: монстра на городі можна перемогти звичайним пивом

Як боротися з вовчком Фото: Pixabay

Шкідлива, страшна і непереможна – такими епітетами садівники часто нагороджують капустянку, яка більше відома під назвою вовчок. Цей членистоногих хижак завдає серйозної шкоди врожаю, харчуючись картоплею, морквою, буряком, цибулею, розсадою і всім, що попадеться на його шляху.

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Але навіть такого монстра можна успішно подолати, причому народними методами без застосування важкої артилерії у вигляді хімії. Як позбутися вовчка на ділянці, читайте в нашій статті.

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Як боротися з вовчком: лайфхаки

Лайфхак 1. Налийте йому пива

Як боротися з вовчком Фото: Pinterest

Вовчок любить пиво і з задоволенням загляне на "вогник", якщо відчує його запах. Наповніть півлітрові банки водою на 2/3 і додайте трохи пива. Банки вкопайте по плечики в землю в ті місця, де ви бачили вовчків. А потім не забувайте заглядати і звільняти пастки.

Лайфхак 2. А ось воду капустянка не любить

Як боротися з вовчком Фото: Pinterest

Точніше – їй не подобається плавати. Тому багато садівників періодично рясно заливають водою ті ділянки, де помітили нори вовчків. Після цього тільки встигайте збирати комах, що спливли.

Лайфхак 3. Вовчкам не подобаються запахи

Рослини борються зі шкідниками Фото: Pixabay

Посадіть в саду чорнобривці, ромашку, нагідки, часник. Ви не тільки прикрасите свою ділянку, а й відлякнете вовчків, які на дух не переносять ці рослини.

Лайфхак 4. Гнойова пастка

Як боротися з вовчком Фото: Pinterest

Наприкінці літа або восени викопайте ямку приблизно 50х50 сантиметрів. Застеліть її поліетиленом, щоб краї виходили назовні, і насипте гній. Капустянка в пошуках тепла на зиму заповзає в компостні кучі. З настанням холодів просто розкидайте гній по ділянці, знищивши присутніх там шкідників.

Лайфхак 5. Виручить яєчна шкаралупа

Яєчна шкаралупа для рослин Фото: Pinterest

Під час висадки рослин в кожну лунку кладіть жменю подрібненої яєчної шкаралупи, змішаної з олією. По-перше, це чудове добриво, а по-друге, покуштувавши його, вовчок гине.

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