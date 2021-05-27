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Які овочі гарні сусіди: лайфхак-підказка

Сьогодні, 20:25

Хоч у борщі, хоч на грядці: капуста дружить з буряком і картоплею

Як правильно садити овочі
Як правильно садити овочі
Фото: Unsplash

Люди здавна помітили, що у овочів на грядці з одними сусідами складаються гарні взаємини, а ось інших вони просто на дух не виносять. Як правильно посадити овочі з урахуванням плану сівозміни, хто з ким дружить на городі і навіть допомагає зростати, читайте в нашій статті.

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Багато овочів не просто мирно співіснують на одній ділянці, але ще й активно допомагають одне одному в зростанні за рахунок поліпшення грунту або відлякування шкідників одне від одного. За рахунок правильної посадки таких добрих сусідів ви отримаєте набагато більший урожай.

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А тому багато овочів доцільно висаджувати на ділянці не на самоті, а по сусідству з іншими рослинами, які є компаньйонами. Разом їм легше знизити несприятливий вплив комах-шкідників і хвороб.

Які овочі добре впливають одне на одного: лайфхак-підказка

  1. Баклажани – квасоля, перець.
  2. Кабачки – кукурудза, диня, гарбуз.
  3. Капуста – буряк, мангольд, картопля, селера, кріп, салат, цибуля, шпинат.
  4. Картопля – квасоля, кукурудза, горох.
  5. Цибуля – буряк, морква, мангольд, салат, перець.
  6. Морква – бобові, томати.
  7. Огірки – квасоля, кукурудза, горох, капуста.
  8. Помідори – морква, селера, огірки, цибуля, перець.
  9. Буряк – капуста, брокколі, салат, цибуля, часник.
  10. Квасоля – кукурудза, селера, чабер садовий, огірки, редиска, полуниця.

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