Які овочі гарні сусіди: лайфхак-підказка
Хоч у борщі, хоч на грядці: капуста дружить з буряком і картоплею
Люди здавна помітили, що у овочів на грядці з одними сусідами складаються гарні взаємини, а ось інших вони просто на дух не виносять. Як правильно посадити овочі з урахуванням плану сівозміни, хто з ким дружить на городі і навіть допомагає зростати, читайте в нашій статті.
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Багато овочів не просто мирно співіснують на одній ділянці, але ще й активно допомагають одне одному в зростанні за рахунок поліпшення грунту або відлякування шкідників одне від одного. За рахунок правильної посадки таких добрих сусідів ви отримаєте набагато більший урожай.
А тому багато овочів доцільно висаджувати на ділянці не на самоті, а по сусідству з іншими рослинами, які є компаньйонами. Разом їм легше знизити несприятливий вплив комах-шкідників і хвороб.
- Баклажани – квасоля, перець.
- Кабачки – кукурудза, диня, гарбуз.
- Капуста – буряк, мангольд, картопля, селера, кріп, салат, цибуля, шпинат.
- Картопля – квасоля, кукурудза, горох.
- Цибуля – буряк, морква, мангольд, салат, перець.
- Морква – бобові, томати.
- Огірки – квасоля, кукурудза, горох, капуста.
- Помідори – морква, селера, огірки, цибуля, перець.
- Буряк – капуста, брокколі, салат, цибуля, часник.
- Квасоля – кукурудза, селера, чабер садовий, огірки, редиска, полуниця.
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