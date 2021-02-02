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Іменини Інни: привітання з днем ангела

Сьогодні, 12:21

У День ангела Інни відправляйте кращі привітання у віршах і прозі

Сьогодні, 2 лютого, свій день ангела святкує Інна. Якщо у вас є знайомі або друзі Інни, обов'язково привітайте їх і відправте їм найкращі, позитивні й щиросердні вітання з днем ангела.

З днем ангела
З днем ангела
Фото: Unsplash

Значення імені Інна перекладається як "швидкий потік". Таке ім'я носить жінка винахідлива, заповзятлива, рішуча і безтурботна.

У день ангела Інни ми приєднуємося до найкращих побажань і пропонуємо вам щирі, красиві й прикольні привітання з іменинами у віршах і прозі.

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Красиві привітання в день ангела Інні

***

Пусть доход несет работа,
Нежность и любовь — мужчина.
Будет все пусть гармонично
В твоей жизни славной, Инна.

Пусть задумки удаются,
Ладятся пускай дела,
Я тебе желаю счастья,
Процветания, добра.

Будь загадочной, манящей,
Ослепительной, хмельной,
Неожиданной, роскошной,
Собранной и деловой.

З Днем ангела
З Днем ангела
Фото: Pinterest

Коротке SMS-привітання з днем ангела Інні

***

Дорога наша Інно,
Поздоровлення приймай,
Кожен день ти, чарівна,
Лиш з усмішкою стрічай.
Зичимо тобі любові,
Позитиву і тепла,
Щоб сьогодні і надалі
Ти щасливою була!

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Позитивні побажання в день ангела Інни в прозі

***

Дорога Інно, вітаю тебе з твоїм днем ангела! Бажаю здійснення заповітних мрій, світлих і сповнених надіями горизонтів життя, віри в душі, щирої любові в серці. Будь у всьому успішна і чудова.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

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