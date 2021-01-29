Іменини в лютому-2021: хто і коли відзначає день ангела

Дізнайтеся, хто святкує іменини в лютому-2021, і коли можна вітати з днем ангела

Кого і коли можна вітати з днем ангела? Хто відзначає свої іменини в лютому 2021 року? У кого намічається чергове сімейне свято, крім дня народження? Читайте докладний календар іменин на лютий-2021 і адресуйте найкращі привітання з днем ангела рідним, друзям, коханим і близьким людям, а також знайомим, колегам, товаришам по службі, однокурсникам і однокласникам – їм буде приємно.

З Днем ангела Фото: Pinterest

Люди здавна називали дітей не просто навмання, а вибирали імена в суворій відповідності зі святками. Для цього дивилися в церковний календар вшанування святих мучеників. До якого дня найближче стояла дата народження дитини, того святого і вибирали, щоб назвати новонародженого сина або дочку. Так людина отримувала свого ангела-хранителя, який оберігав її протягом усього життя. Примітно, що день ангела у кожної людини може відзначатися кілька разів на рік на відміну від дня народження.

Значення імені передає характер і внутрішні якості людини, названої на честь когось із святих. А також ім'я багато в чому здатне вплинути на характер дитини, її темперамент і долю в цілому. Пропонуємо вашій увазі детальний календар іменин на кожен день лютого 2021.

Чий день ангела в лютому 2021 року

1 лютого – Макар на честь преподобного Макарія Великого, а також Антон, Микола, Петро, Федір.

2 лютого – Інна, Павло, Семен.

3 лютого – Максим на честь преподобного Максима Грека, а також Анастасія, Ганна, Євген, Іван, Ілля.

З Днем ангела Фото: Pinterest

4 лютого – Анастасія, Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій.

5 лютого – Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Федір.

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6 лютого – Ксенія на честь блаженної Ксенії Петербурзької, а також Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій.

7 лютого – Григорій на честь святителя Григорія Богослова, а також Олександр, Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Дмитро, Петро.

8 лютого – Аркадій, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір.

9 лютого – Іван на честь Іоанна Златоуста, а також Дмитро, Петро.

10 лютого – Володимир, Георгій, Ольга.

11 лютого – Дмитро, Іван, Костянтин, Роман.

12 лютого – Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим.

13 лютого – Віктор, Іван, Ілля, Микита.

З Днем ангела Фото: Pinterest

14 лютого – Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій.

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15 лютого – Василь.

16 лютого – Ганна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій.

17 лютого – Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Катерина, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір, Юрій.

18 лютого – Олександра, Антон, Василина, Макар, Михайло.

З Днем ангела Фото: Pinterest

19 лютого – Олександр, Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія.

20 лютого – Олександр, Олексій, Петро.

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21 лютого – Федір на честь великомученика Феодора Стратилата, а також Олександр, Андрій, Петро, Семен, Сергій, Степан.

22 лютого – Василь, Геннадій, Іван.

23 лютого – Ганна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван.

24 лютого – Всеволод, Дмитро.

25 лютого – Олексій, Антон, Євген, Марія.

З Днем ангела Фото: Pinterest

26 лютого – Ганна, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій.

27 лютого – Кирило на честь рівноапостольного вчителя Словенського Кирила, а також Георгій, Костянтин, Михайло.

28 лютого – Олексій, Іван, Михайло, Микола, Павло, Петро, Семен, Софія.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

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