З днем ангела Ніни: щиросердечні вітання, листівки та вірші

У Ніни іменини: не забудьте привітати всіх своїх знайомих Нін

Сьогодні, 27 січня, в церкві відзначається день пам'яті святої рівноапостольної Ніни, християнської просвітительки Грузії. Так що всі жінки на ім'я Ніна святкують свої іменини.

З днем ангела Ніни: листівки, привітання і вірші Фото: Unsplash

Обов'язково привітайте своїх знайомих власниць цього царського грузинського імені з днем ангела. А ми підготували для іменинниць ефектні листівки і добрі побажання в день ангела.

***

День ангела Ніни: привітання у віршах

У Нины именины, тебя я поздравляю,

Счастья и здоровья крепкого желаю,

Пусть святая Нина тебе всегда поможет,

От беды избавит, радость приумножит!

День ангела Ніни Фото: bonnycards

З іменинами Ніни: красиві привітання у прозі

***

Дорога Ніно! Бажаю, щоб твоя свята заступниця тебе завжди оберігала, вказувала вірний шлях, благословляла твої думки і справи. Щоб нікому не давала тебе в образу, відводила всі біди і напасті. Нехай у твоєму житті буде багато щастя, в серці море любові, а в душі нехай будуть гармонія і спокій. З Днем Святої Ніни!

День ангела Ніни Фото: bonnycards

З днем ангела Ніни: побажання своїми словами

***

Ніна, вітаю з днем ангела! Нехай всі твої молитви будуть почуті, здоров'я ніколи не підводить, сім'я буде дружна і щаслива, а в будинку пануватиме мир і злагода! Бажаю, щоб свята Ніна допомагала тобі в усьому!

З днем Ніни-2021: ефектні привітання у віршах

***

Величье царственное в имени твоем,

Справляешь именины ты январским днем,

Желаем тебе, Нина, здоровья и любви,

Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,

Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,

И пусть святая Нина тебя оберегает!

З днем ангела Ніни Фото: bonnycards

У Ніни іменини: найкращі вірші в день ангела

***

Назвали Ниной неспроста –

В тебе есть ум и красота,

Помочь ты можешь добрым словом

И мир хранишь под своим кровом.



И мы желаем нашей Нине

Прекрасно справить именины.

В кругу друзей и близких быть,

И жизнь счастливую прожить!



Пусть день любой приносит смех,

Во всех делах пусть ждет успех,

Чтобы душа по жизни пела,

И чтоб ты долго не старела!

З днем ангела Ніни Фото: bonnycards

Ніна, з днем ангела: добрі побажання в прозі

***

Нехай твоя свята захисниця ніколи не залишить тебе в житті. Нехай вона завжди дивиться за тобою, оберігає від бід і вказує вірний шлях і правильні рішення. Бажаю жити з добром і світлом в серці, тоді ти будеш оточена любов'ю, повагою і розумінням. Бажаю здоров'я і благополуччя, наша дорога й улюблена Ніночка. З Днем ангела!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися