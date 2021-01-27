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З днем ангела Ніни: щиросердечні вітання, листівки та вірші

Сьогодні, 11:59

У Ніни іменини: не забудьте привітати всіх своїх знайомих Нін

Сьогодні, 27 січня, в церкві відзначається день пам'яті святої рівноапостольної Ніни, християнської просвітительки Грузії. Так що всі жінки на ім'я Ніна святкують свої іменини.

З днем ангела Ніни: листівки, привітання і вірші
З днем ангела Ніни: листівки, привітання і вірші
Фото: Unsplash

Обов'язково привітайте своїх знайомих власниць цього царського грузинського імені з днем ангела. А ми підготували для іменинниць ефектні листівки і добрі побажання в день ангела.

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***

День ангела Ніни: привітання у віршах

У Нины именины, тебя я поздравляю,
Счастья и здоровья крепкого желаю,
Пусть святая Нина тебе всегда поможет,
От беды избавит, радость приумножит!

День ангела Ніни
День ангела Ніни
Фото: bonnycards

З іменинами Ніни: красиві привітання у прозі

***

Дорога Ніно! Бажаю, щоб твоя свята заступниця тебе завжди оберігала, вказувала вірний шлях, благословляла твої думки і справи. Щоб нікому не давала тебе в образу, відводила всі біди і напасті. Нехай у твоєму житті буде багато щастя, в серці море любові, а в душі нехай будуть гармонія і спокій. З Днем Святої Ніни!

День ангела Ніни
День ангела Ніни
Фото: bonnycards

З днем ангела Ніни: побажання своїми словами

***

Ніна, вітаю з днем ангела! Нехай всі твої молитви будуть почуті, здоров'я ніколи не підводить, сім'я буде дружна і щаслива, а в будинку пануватиме мир і злагода! Бажаю, щоб свята Ніна допомагала тобі в усьому!

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З днем Ніни-2021: ефектні привітання у віршах

***

Величье царственное в имени твоем,
Справляешь именины ты январским днем,
Желаем тебе, Нина, здоровья и любви,
Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,
Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,
И пусть святая Нина тебя оберегает!

З днем ангела Ніни
З днем ангела Ніни
Фото: bonnycards

У Ніни іменини: найкращі вірші в день ангела

***

Назвали Ниной неспроста –
В тебе есть ум и красота,
Помочь ты можешь добрым словом
И мир хранишь под своим кровом.

И мы желаем нашей Нине
Прекрасно справить именины.
В кругу друзей и близких быть,
И жизнь счастливую прожить!

Пусть день любой приносит смех,
Во всех делах пусть ждет успех,
Чтобы душа по жизни пела,
И чтоб ты долго не старела!

З днем ангела Ніни
З днем ангела Ніни
Фото: bonnycards

Ніна, з днем ангела: добрі побажання в прозі

***

Нехай твоя свята захисниця ніколи не залишить тебе в житті. Нехай вона завжди дивиться за тобою, оберігає від бід і вказує вірний шлях і правильні рішення. Бажаю жити з добром і світлом в серці, тоді ти будеш оточена любов'ю, повагою і розумінням. Бажаю здоров'я і благополуччя, наша дорога й улюблена Ніночка. З Днем ангела!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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