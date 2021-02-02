2 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 2 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 2 лютого? День бабака, Всесвітній день водно-болотних угідь. День святого Євфимія – в православному і народному календарі. Стрітення Господнє – у католиків. Іменини святкують: Юхим, Захар, Інна, Лаврентій, Лев, Павло, Римма, Семен.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 2 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 2 лютого.

2 лютого: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

День бабака (Groundhog Day) – національне свято Америки і Канади, присвячене передбаченню погоди, яке незабаром набуло популярності у всьому світі. Відзначається з 1886 року.

– національне свято Америки і Канади, присвячене передбаченню погоди, яке незабаром набуло популярності у всьому світі. Відзначається з 1886 року. Всесвітній день водно-болотних угідь (World Wetlands Day) щорічно відзначається 2 лютого на честь підписання в 1971 році Рамсарської конвенції з метою збереження і раціонального використання водно-болотних ресурсів на планеті.

щорічно відзначається 2 лютого на честь підписання в 1971 році Рамсарської конвенції з метою збереження і раціонального використання водно-болотних ресурсів на планеті. День молоді святкує Азербайджан з 1997 року.

Яке сьогодні свято

2 січня відзначається велике церковне свято Стрітення Господнє у західних християн, встановлене на згадку про зустріч в Єрусалимському Храмі Дитини Ісуса з праведним старцем Симеоном.

2 лютого в православній церкві шанується день пам'яті преподобного Євфимія Великого, преподобного Євфимія схимника і Лаврентія затворника, Києво-Печерських, в Дальніх печерах, преподобного Євфимія Сянжемського, Вологодського, мучеників Інни, Пінни і Римми, мучеників Васса, Євсевія, Євтихія і Василида.

У народі 2 лютого відзначався Єфімов день. Останній зимовий місяць – це час снігопадів, хуртовин та завірюх. Саме таку погоду і чекали на Юхима. А ще по погоді в день Євфимія судили про те, якою буде Масляна.

Прикмети на 2 лютого

на Юхима вітри дули – шапку здули;

якщо кішка підлогу шкребе, а кури хвостами крутять – до хуртовини;

якщо заметіль на Юхима – заметіль буде і на Масляну;

сонячний день принесе з собою ранню весну і дощове літо;

якщо Єфімов день вітряний – весь рік буде сирим.

Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 2 лютого

1886 – у США вперше офіційно святкували День бабака.

1924 – заснована Міжнародна федерація лижного спорту під час Зимових Олімпійських ігор у Франції.

1932 – почала роботу Женевська конференція із роззброєння 1932-1935 рр.

1935 – в Америці протестовано перший детектор брехні.

1940 – відбувся дебют американського естрадного співака Френка Сінатри.

1943 – в ході Другої світової війни закінчена Сталінградська битва капітуляцією німців.

1944 – Волинська трагедія – етнічні чистки конфліктуючого польського і українського населення, вчинені УПА.

1946 – Південний Сахалін і Курильські острови увійшли до складу СРСР.

1970 – В Мюнхені вперше відбулася операція з трансплантації нерва.

Хто народився 2 лютого

1812 – Євген Гребінка, український письменник.

1883 – Михайло Гнесін, російський радянський музичний педагог і композитор.

1901 – Яша Хейфец, російський і американський музикант, видатний скрипаль XX століття.

1939 – Віталій Філіпенко, радянський український композитор.

1962 – Філіп Клодель, французький письменник і кінорежисер.

1977 – Шакіра, колумбійська співачка, танцівниця, продюсер, модель.

1987 – Жерар Піке, іспанський футболіст, чоловік співачки Шакіри.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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