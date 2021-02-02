Именины Инны: поздравления с днем ангела

В день ангела Инны отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 2 февраля, свой день ангела отмечает Инна. Если у вас есть знакомые или друзья Инны, обязательно поздравьте их и отправьте им самые лучшие, позитивные и душевные поздравления с днем ангела.

С днем ангела Фото: Unsplash

Значение имени Инна переводится как "быстрый поток". Такое имя носит женщина находчивая, предприимчивая, решительная и неунывающая.

В день ангела Инны мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам искренние, красивые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

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Красивые поздравления в день ангела Инне

***

Пусть доход несет работа,

Нежность и любовь — мужчина.

Будет все пусть гармонично

В твоей жизни славной, Инна.



Пусть задумки удаются,

Ладятся пускай дела,

Я тебе желаю счастья,

Процветания, добра.



Будь загадочной, манящей,

Ослепительной, хмельной,

Неожиданной, роскошной,

Собранной и деловой.

С Днем ангела Фото: Pinterest

Короткое SMS-поздравление с днем ангела Инне

***

Дорогая наша Инна,

Поздравленья принимай,

Каждый день, неотразима,

Лишь с улыбкою встречай.

Мы тебе любви желаем,

Позитива и тепла,

Мы хотим, чтоб ежедневно

Ты счастливою была!

Позитивные пожелания в день ангела Инны в прозе

***

Дорогая Инна, поздравляю тебя с твоим днем ангела! Желаю исполнения заветных мечтаний, светлых и многообещающих горизонтов жизни, надежды и веры в душе, искренней любви в сердце. Будь во всем успешна и великолепна.

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