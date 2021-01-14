День святого Василя: привітання з днем ангела

На День ангела Василя-2021 відправляйте красиві картинки, вітання та вірші іменинникам

Сьогодні, 14 січня, відзначається перший день Нового року за старим стилем, який також має назву день Василя на честь вшанування святого церковного письменника і богослова Василя Великого.

З днем ангела! Фото: Pexels

А це означає, що всі Василі, Васі, Васеньки, Васильки та Васютки відзначають сьогодні свої іменини. Не забудьте привітати своїх рідних і друзів з днем ангела. А ми підготували для вас красиві, милі, добрі і прикольні привітання з іменинами для Василя.

Ім'яВасиль вважається царським, тому і перекладається як "царствений". Його власники – люди владні, активні, не бояться труднощів і при цьому вони безкорисливі і уважні, з розвиненим почуттям обов'язку, вірності і справедливості, а тому вони не терплять компромісів.

На день ангела Василя ми приєднуємося до найкращих побажань і пропонуємо вам красиві картинки і добрі вітання з іменинами у віршах і прозі.

З днем ангела! Фото: Pexels

Найкращі привітання з днем ангела Василя у віршах

***

Бог есть везде, он есть повсюду.

Бог создал тело, создал душу.

Он сотворил мир красоты

И бесконечной доброты.

И мне хотелось, чтоб отныне

Мой самый нежный и любимый,

Бесстрашный, смелый, храбрый, сильный,

Мой драгоценнейший Василий

Творил добро всегда, везде,

Не оставлял людей в беде.

Поступки совершал разумно,

Был честным, добрым, нежным, умным.

З днем ангела! Фото: Pexels

Коротке привітання Василю на день ангела

***

Мы сегодня поздравляем

От души тебя, Василий,

Будь успешным и веселым,

Зря не трать своих усилий,

Намечай скорее цели,

К ним иди без остановки,

Оставайся самым умным,

Смелым, добрым, сильным, ловким!

Добрі привітання з днем ангела Василя в прозі

***

Василю! Чи знаєш ти, що твоє велике ім'я перекладається як "цар". Я бажаю тобі бути завжди царем у своєму житті, кар'єрі, коханні та стосунках. Нехай все складається воістину по-царськи, а удача не обходить стороною. З днем ангела тебе, Василю!

З днем ангела! Фото: Pexels

Смс привітання з днем ангела Василя

***

Вася, именины наступили,

Что тебе они преподнесут?

Близкие всегда тебя любили,

Так пускай и дальше любят, ждут.

Пусть тебе везет в делах серьезных,

В несерьезных – тоже повезет,

Ты стремись всегда к вершинам звездным,

Счастье пусть за горизонтом ждет.

Радісні привітання Василю з іменинами

***

Поспішаю привітати з іменинами найдобрішого і душевного чоловіка – Василя! Хочу побажати великого успіху і вірної удачі на життєвому шляху, величезного щастя, стабільного благополуччя, міцних сил, богатирського здоров'я, ніжної любові і вірних друзів!

З Днем ангела! Фото: Pexels

Іменини Василя: добрі побажання з днем ангела

***

Вася, прими от души поздравление,

Для счастья всегда пускай будет причина!

Сбудутся пусть все мечты и стремления,

Пускай будут: вилла, квартира, машина!



Желаю здоровья, любви и успеха,

Конечно же, преданных, верных друзей,

Добра, позитива, веселья и смеха,

И море погожих и радостных дней!

З днем ангела! Фото: Pexels

Найкращі привітання Василю з днем ангела у віршах

***

Дорогой ты наш Василий,

Обнимаем крепко, сильно,

Поздравления прими

В эти праздничные дни.



Счастлив будь, здоров, конечно,

Чтоб любовь была навечно,

Чтоб желания сбылись

И стала радостною жизнь.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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