День медика-2021: привітання зі святом у прозі і віршах

Адресуйте ефектні картинки і листівки, добрі слова привітань, вірші та смс лікарям, медсестрам, фельдшерам і всім людям, чия професія пов'язана з медициною.

День медика: красиві картинки, привітання та вірші

В День медика 2021, який ми святкуємо сьогодні, 20 червня, не забудьте привітати з професійним святом своїх знайомих і рідних лікарів і санітарів, медсестер і медбратів, фельдшерів і лаборантів, і всіх, хто працює в нелегкій і відповідальній сфері медицини та охорони здоров'я.

Взагалі сьогодні, 20 червня, потрійне свято. Адже окрім Трійці і Дня батька, Україна відзначає ще й День медичного працівника. Ми приєднуємося до найкращих побажань в це свято і пропонуємо вам найкрасивіші і зворушливі привітання з Днем медика-2021 у прозі і віршах.

З Днем медика: щирі привітання у прозі

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Вітаю з Днем медичного працівника! Бажаю, щоб ваші надії і мрії збувалися. Щоб радість від заняття улюбленою справою приносила натхнення і стимул. Щоб кожен робочий день був кроком у бік професійного зростання і розвитку. Будьте щасливі, здорові й успішні!

З Днем медика: листівки і привітання Фото: bonnycards

Найкращі привітання з Днем медика у віршах

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Сегодня поздравляем всех,

Кто носит имя "медработник".

Пусть вам сопутствует успех,

Побольше мыслей беззаботных.

За милосердие, добро,

За сердце чуткое, большое

Желаем, чтоб всегда везло

И не встречалось в жизни горе!

Добрі привітання в День медика-2021

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В мире нет труда почетней,

Благородней и важней!

Жизнь спасает медработник,

Лечит он простых людей.

Я желаю вам здоровья,

Крепких нервов, много сил,

Счастья личного, удачи,

Веры, мужества, любви!

З Днем медика: картинки, вірші і побажання

Урочисті привітання з Днем медика

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Вітаємо з професійним святом тих людей, чий білий халат служить для пацієнтів символом надії, допомоги та полегшення страждань. Бажаємо вам міцного здоров'я, стабільності і благополуччя, спокою і щастя у ваших родинах. Нехай вдячні вам люди на довгі роки запам'ятають вашу сумлінну працю, відповідальність і турботу.

Короткі смс привітаня з Днем медика

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Работа медика всегда

Была и есть в почете,

Благодарим вас за добро,

Что людям вы несете!

Желаем счастья и любви,

Хороших пациентов.

Чтоб ваша жизнь была полна

Хороших лишь моментов!

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