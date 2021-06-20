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День медика-2021: привітання зі святом у прозі і віршах

Сьогодні, 07:15

Адресуйте ефектні картинки і листівки, добрі слова привітань, вірші та смс лікарям, медсестрам, фельдшерам і всім людям, чия професія пов'язана з медициною.

День медика: красиві картинки, привітання та вірші
День медика: красиві картинки, привітання та вірші

В День медика 2021, який ми святкуємо сьогодні, 20 червня, не забудьте привітати з професійним святом своїх знайомих і рідних лікарів і санітарів, медсестер і медбратів, фельдшерів і лаборантів, і всіх, хто працює в нелегкій і відповідальній сфері медицини та охорони здоров'я.

Взагалі сьогодні, 20 червня, потрійне свято. Адже окрім Трійці і Дня батька, Україна відзначає ще й День медичного працівника. Ми приєднуємося до найкращих побажань в це свято і пропонуємо вам найкрасивіші і зворушливі привітання з Днем медика-2021 у прозі і віршах.

З Днем медика: щирі привітання у прозі

***

Вітаю з Днем медичного працівника! Бажаю, щоб ваші надії і мрії збувалися. Щоб радість від заняття улюбленою справою приносила натхнення і стимул. Щоб кожен робочий день був кроком у бік професійного зростання і розвитку. Будьте щасливі, здорові й успішні!

З Днем медика: листівки і привітання
З Днем медика: листівки і привітання
Фото: bonnycards

Найкращі привітання з Днем медика у віршах

***

Сегодня поздравляем всех,
Кто носит имя "медработник".
Пусть вам сопутствует успех,
Побольше мыслей беззаботных.

За милосердие, добро,
За сердце чуткое, большое
Желаем, чтоб всегда везло
И не встречалось в жизни горе!

Добрі привітання в День медика-2021

***

В мире нет труда почетней,
Благородней и важней!
Жизнь спасает медработник,
Лечит он простых людей.

Я желаю вам здоровья,
Крепких нервов, много сил,
Счастья личного, удачи,
Веры, мужества, любви!

З Днем медика: картинки, вірші і побажання
З Днем медика: картинки, вірші і побажання

Урочисті привітання з Днем медика

***

Вітаємо з професійним святом тих людей, чий білий халат служить для пацієнтів символом надії, допомоги та полегшення страждань. Бажаємо вам міцного здоров'я, стабільності і благополуччя, спокою і щастя у ваших родинах. Нехай вдячні вам люди на довгі роки запам'ятають вашу сумлінну працю, відповідальність і турботу.

Короткі смс привітаня з Днем медика

***

Работа медика всегда
Была и есть в почете,
Благодарим вас за добро,
Что людям вы несете!

Желаем счастья и любви,
Хороших пациентов.
Чтоб ваша жизнь была полна
Хороших лишь моментов!

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