День медика-2021: привітання зі святом у прозі і віршах
Адресуйте ефектні картинки і листівки, добрі слова привітань, вірші та смс лікарям, медсестрам, фельдшерам і всім людям, чия професія пов'язана з медициною.
В День медика 2021, який ми святкуємо сьогодні, 20 червня, не забудьте привітати з професійним святом своїх знайомих і рідних лікарів і санітарів, медсестер і медбратів, фельдшерів і лаборантів, і всіх, хто працює в нелегкій і відповідальній сфері медицини та охорони здоров'я.
Взагалі сьогодні, 20 червня, потрійне свято. Адже окрім Трійці і Дня батька, Україна відзначає ще й День медичного працівника. Ми приєднуємося до найкращих побажань в це свято і пропонуємо вам найкрасивіші і зворушливі привітання з Днем медика-2021 у прозі і віршах.
З Днем медика: щирі привітання у прозі
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Вітаю з Днем медичного працівника! Бажаю, щоб ваші надії і мрії збувалися. Щоб радість від заняття улюбленою справою приносила натхнення і стимул. Щоб кожен робочий день був кроком у бік професійного зростання і розвитку. Будьте щасливі, здорові й успішні!
Найкращі привітання з Днем медика у віршах
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Сегодня поздравляем всех,
Кто носит имя "медработник".
Пусть вам сопутствует успех,
Побольше мыслей беззаботных.
За милосердие, добро,
За сердце чуткое, большое
Желаем, чтоб всегда везло
И не встречалось в жизни горе!
Добрі привітання в День медика-2021
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В мире нет труда почетней,
Благородней и важней!
Жизнь спасает медработник,
Лечит он простых людей.
Я желаю вам здоровья,
Крепких нервов, много сил,
Счастья личного, удачи,
Веры, мужества, любви!
Урочисті привітання з Днем медика
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Вітаємо з професійним святом тих людей, чий білий халат служить для пацієнтів символом надії, допомоги та полегшення страждань. Бажаємо вам міцного здоров'я, стабільності і благополуччя, спокою і щастя у ваших родинах. Нехай вдячні вам люди на довгі роки запам'ятають вашу сумлінну працю, відповідальність і турботу.
Короткі смс привітаня з Днем медика
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Работа медика всегда
Была и есть в почете,
Благодарим вас за добро,
Что людям вы несете!
Желаем счастья и любви,
Хороших пациентов.
Чтоб ваша жизнь была полна
Хороших лишь моментов!
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