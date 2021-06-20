День медика-2021: поздравления с праздником в прозе и стихах
Адресуйте эффектные картинки и открытки, добрые слова поздравлений, стихи и смс врачам, медсестрам, фельдшерам и всем людям, чья профессия связана с медициной.
В День медика 2021, который мы отмечаем сегодня, 20 июня, не забудьте поздравить с профессиональным праздником своих знакомых и родных врачей и санитаров, медсестер и медбратьев, фельдшеров и лаборантов, и всех, кто работает в нелегкой и ответственной сфере медицины и здравоохранения.
Вообще сегодня, 21 июня, тройной праздник. Ведь помимо Троицы и Дня отца, Украина отмечает еще и День медицинского работника. Мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям в этот праздник и предлагаем вам самые красивые и трогательные поздравления с Днем медика-2021 в прозе и стихах.
С Днем медика: душевные поздравления в прозе
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Поздравляю с Днем медицинского работника! Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия любимым делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону профессионального роста и развития. Будьте счастливы, здоровы и успешны!
Лучшие поздравления с Днем медика в стихах
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Сегодня поздравляем всех,
Кто носит имя "медработник".
Пусть вам сопутствует успех,
Побольше мыслей беззаботных.
За милосердие, добро,
За сердце чуткое, большое
Желаем, чтоб всегда везло
И не встречалось в жизни горе!
Добрые поздравления в День медика-2021
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В мире нет труда почетней,
Благородней и важней!
Жизнь спасает медработник,
Лечит он простых людей.
Я желаю вам здоровья,
Крепких нервов, много сил,
Счастья личного, удачи,
Веры, мужества, любви!
Торжественные поздравления с Днем медика
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Поздравляем с профессиональным праздником тех людей, чей белый халат служит для пациентов символом надежды, помощи и облегчения страданий. Желаем вам крепкого здоровья, стабильности и благополучия, спокойствия и счастья в ваших семьях. Пусть благодарные вам люди на долгие годы запомнят ваш добросовестный труд, ответственность и заботу.
Короткие смс поздравления с Днем медика
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Работа медика всегда
Была и есть в почете,
Благодарим вас за добро,
Что людям вы несете!
Желаем счастья и любви,
Хороших пациентов.
Чтоб ваша жизнь была полна
Хороших лишь моментов!
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